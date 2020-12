06:55

Heute stehen Entscheide des Bundesrates bevor. Verschiedene Branchen müssen in den kommenden Wochen mit weiteren Coronavirus-bedingten Einschränkungen rechnen.

Ab morgen Samstag (12. Dezember) will der Bundesrat die erste Stufe zünden. Die verschärften Massnahmen sollen vorerst bis am 20. Januar 2021 gelten. Der Bundesrat hat seine Vorschläge den Kantonen in Konsultation gegeben. Am heutigen Freitag will er darüber entscheiden. Freizeitaktivitäten würden stark beschnitten. Unter anderem sollen Gastrobetriebe, Einkaufsläden und Märkte, Freizeitbetriebe und Sportaktivitäten ab 19 Uhr sowie an Sonntagen schliessen. Alle öffentlichen Veranstaltungen mit Publikum will der Bundesrat verbieten.

Das sind die Punkte, die der Budnesrat diskutiert:

Sperrstunde: Restaurants, Läden und Freizeitangebote wie Fitnesscenter sollen zwischen 19 und 6 Uhr schliessen.

Restaurants, Läden und Freizeitangebote wie Fitnesscenter sollen zwischen 19 und 6 Uhr schliessen. Sonntags-Lockdown: Restaurants und Läden sollen sonntags und an Feiertagen gar nicht öffnen dürfen.

Restaurants und Läden sollen sonntags und an Feiertagen gar nicht öffnen dürfen. Familientreffen: Privat sollen sich höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten treffen.

Privat sollen sich höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Veranstaltungsverbot: Öffentliche Veranstaltungen werden mit Ausnahme von religiösen Feiern (mit maximal 50 Teilnehmenden) sowie Parlamentsversammlungen komplett verboten. Erlaubt bleiben professionelle Veranstaltungen – etwa Eishockeyspiele – ohne Publikum.

Öffentliche Veranstaltungen werden mit Ausnahme von religiösen Feiern (mit maximal 50 Teilnehmenden) sowie Parlamentsversammlungen komplett verboten. Erlaubt bleiben professionelle Veranstaltungen – etwa Eishockeyspiele – ohne Publikum. Ausfallentschädigungen: Mit neuen Einschränkungen kommt die Wirtschaft noch stärker in die Bredouille. Der Bundesrat will deshalb ein zusätzliches Entschädigungspaket beschliessen. Die Rede ist von "mehreren Hundert Millionen", allenfalls rund 500 Millionen, zusätzlich für die betroffenen Firmen, die über eine Vereinfachung und Ausweitung der Härtefallregelung laufen sollen.

06:00

Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland wieder deutlich. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag sowohl neue Höchststände bei der Zahl der Neuinfektionen als auch der Zahl der Corona-Toten: 29.875 Menschen wurden danach innerhalb von 24 Stunden als neuinfiziert registriert - das sind gut 6000 mehr als am Freitag vor einer Woche. Erst am Tag zuvor war ein Rekord verzeichnet worden. Insgesamt liegt die Zahl der Infektionen in Deutschland bei 1.272.078.

Auch die Zahl der an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen erreichte mit 598 einen neuen Höchstwert. Ingesamt gibt es damit bisher 20.970 registrierte Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus in Deutschland. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz schnellte nach oben. Das RKI gibt sie nun mit 156,3 an. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich rechnerisch neu innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner anstecken. Ziel von Bund und Ländern ist eigentlich ein Wert von 50, damit Gesundheitsämter Infektionsketten wieder nachverfolgen können.

Zum ausführlichen Bericht geht es hier.

Zur Übersicht der Fallzahlen-Entwicklung weltweit von der Johns Hopkins University geht es hier.

04:00

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am gestrigen Donnerstag 5'041 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies ging aus den veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 4'083. Am Mittwoch lag dieser Schnitt noch bei 3'999, vor einer Woche bei 3'734.

Zudem wurden 212 neue Spitaleinweisungen und 87 neue Todesfälle gemeldet.

#CoronaInfoCH

Situationsbericht Woche 49 epidemiologische Lage CH und FL (30.11-06.12.2020)

In W 49 verzeichneten die CH und das FL insgesamt 27’247 neue laborbestätigte Fälle gegenüber 26’279 in W 48. 1/5https://t.co/XBJhhYcVDJ pic.twitter.com/G5f4j0u7q1 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) December 10, 2020

03:15

Der Chef der deutschen Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, warnt vor überzogenen Erwartungen an einen harten Lockdown. Er sei dafür, das öffentliche Leben zwischen Weihnachten und dem 10. Januar herunterzufahren, sagt Reinhardt dem RedaktionsNetzwerkDeutschland (RND). "Es ist aber eine Illusion zu glauben, mit einem harten Lockdown von 14 Tagen ab Weihnachten bekommen wir die Pandemie in den Griff. Nach dem Ende eines Lockdowns würden die Infektionszahlen mit den Lockerungen auch wieder steigen. Bund und Länder müssten einheitlich vorgehen. Angesichts des Flickenteppichs an Regelungen, bestehe die Gefahr, dass die Zustimmung in der Bevölkerung zu den notwendigen Beschränkungen verloren ginge.

00:50

Die US-Seuchenzentren CDC geben für die USA 231.396 Neuinfektionen und weitere 3411 Todesfälle innerhalb eines Tages bekannt. Damit sind in den USA insgesamt fast 15,23 Millionen Infektionen und 288.762 Tote in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

22:35

Der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, Heyo Kroemer, warnt vor einem baldigen Notstand in deutschen Krankenhäusern. Derzeit könne man die Situation noch bewältigen, sagt er in der ARD. "Aber wir sind sehr bald an der Grenze des Machbaren". Die veröffentlichten Zahlen freier Intensivbetten in Deutschland täuschten: In Wirklichkeit stünden wesentlich weniger freie Betten zur Verfügung. Das Personal sei zudem durch die aufwändige Versorgung von Corona-Patienten extrem gefordert. "Wir sollten sehr schnell reagieren", sagt Kroemer mit Blick auf die Versuche, die Zahl der Neuinfektionen mit weiteren Einschränkungen in den Griff zu bekommen. Man wisse, dass ein Teil der jetzt neu Infizierten auf den Intensivstationen lande.

20:50

Pfizer will eine reguläre US-Zulassung für seinen mit Biontech entwickelten Impfstoff im April beantragen. Das erklärt ein Pfizer-Vertreter bei einer Anhörung der US-Arzneimittelbehörde FDA. Beide Konzerne haben bereits eine Notfallzulassung beantragt.

20:05

Angesichts weiter hoher Corona-Zahlen sollen in Frankreich einige Beschränkungen länger gelten als zunächst angekündigt. Zwar werde der Lockdown weiter am 15. Dezember durch eine Ausgangssperre ersetzt, kündigt Ministerpräsident Jean Castex am Donnerstag an. Allerdings werde es Silvester doch keine Ausnahme geben und die Sperre solle ab 20.00 Uhr gelten - eine Stunde früher als geplant. Zudem werde die Schließung von Museen, Kinos und Theatern um drei Wochen verlängert. Innenminister Gerald Darmanin zufolge soll die Ausgangssperre an Heiligabend nicht gelten. Die Regierung in Paris hatte die Zahl von etwa 5000 Neuinfektionen pro Tag als Zielmarke angepeilt. Sie lag Reuters-Daten zufolge jedoch zuletzt im Schnitt über 11.300.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)