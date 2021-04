10:15

Ab Mai können sich im Kanton Zürich auch das Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt sowie 16- und 17-Jährige mit Vorerkrankungen gegen Covid-19 impfen lassen. Der Kanton hat am Freitag für Anfang Mai 30'000 neue Impftermine aufgeschaltet.

Bis Ende April werden im Kanton Zürich über 400'000 Covid-19-Impfungen verabreicht sein, teilte die Zürcher Gesundheitsdirektion am Freitag mit.

10:00

Die französische Regierung arbeitet an der schrittweisen Wiedereröffnung einiger Kultur-, Freizeit-, und Gastronomieeinrichtungen ab Mitte Mai, sagt Regierungssprecher Gabriel Attal dem Sender France Info Radio. Dies gelte etwa für Außenrestaurants und Caféterrassen. Die meisten Gastronomiestandorte in Frankreich sind aufgrund von Einschränkungen im Kampf gegen die Virus-Pandemie geschlossen.

09:20

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel schwört die Menschen in Deutschland auf den Kampf gegen das Virus ein. "Jeder Tag zählt", sagt Merkel im Deutschen Bundestag. "Das Virus verzeiht keine Halbherzigkeiten." Merkel betont: "Das Virus versteht nur eine einzige Sprache, die Sprache der Entschlossenheit."

Merkel warb im Bundestag zugleich für die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes. "Die Lage ist ernst und zwar sehr ernst", sagt Merkel. "Und wir alle müssen sie auch ernst nehmen, die dritte Welle der Pandemie hat unser Land fest im Griff." Um dagegen anzugehen, "müssen wir die Kräfte von Bund, Ländern und Kommunen besser bündeln". Mit Blick auf die Warnungen der Mediziner sagt sie: "Wer sind wir denn, wenn wir diese Notrufe überhören würden?"

Der Bundestag berät heute in erster Lesung über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um dem Bund mehr Kompetenzen bei der Pandemiebekämpfung zu verschaffen.https://t.co/uHTeuRgFq6 — Die Nachrichten (@DLFNachrichten) April 16, 2021

09:15

Der Europa-Chef von Moderna, Dan Staner, verspricht für die Schweiz in den kommenden Monaten weitere Lieferungen des begehrten Covid-Impfstoffs. "Wir haben im ersten Quartal unsere Liefermenge von 1,4 Millionen Dosen eingehalten, im Mai und im Juni werden es weitere 5 Millionen Dosen sein", sagte Staner in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen vom Freitag.

Details zur Frage, wann wie viele Dosen geliefert würden, könne er aber nicht nennen. Die Produktion sei von null im Januar auf mehrere Millionen Dosen pro Monat hochgefahren worden. "Das ist nicht einfach. Und bei den Komponenten für die Impfstoffherstellung gibt es teilweise Engpässe, obwohl auch die bereits hochgefahren werden."

Mehr zum Staner-Interview hier.

07:30

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 75'027 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Insgesamt wurde damit bei mehr als 31,55 Millionen Menschen das Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um mindestens 914 auf 565'673. Die USA weisen weltweit die höchsten Infektions- und Totenzahlen auf.

07:25

In Indien meldet das Gesundheitsministerium 217'353 Neuinfektionen - das sind so viele wie nie zuvor binnen 24 Stunden. Es ist der achte Rekordwert innerhalb von neun Tagen. Insgesamt wurde bei 14,3 Millionen Menschen das Coronavirus nachgewiesen. Indien liegt damit weltweit hinter den USA, die mehr als 31 Millionen Fälle verzeichnen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt in Indien um 1185 auf 174'308.

Two to a bed in Delhi hospital as India's COVID crisis spirals https://t.co/zwGRtsU2TV pic.twitter.com/pkFz59KsS6 — Reuters (@Reuters) April 15, 2021

06:50

Am Montag öffnet die Schweiz beträchtliche Teile des Alltags wieder. Restaurant-Terrassen, Theater, Zoos oder Hallenbäder werden wieder Besucherinnen und Besucher empfangen können. Wie sich die einzelnen Branchen und Institutionen auf den ersehnten Lockerungsschritt vorbereiten, beschreibt der "Blick" hier.

Die Öffnungsstrategie des Bundesrates hat auch Kritik ausgelöst. Die Fallzahlen in der Schweiz steigen derzeit an, zudem dürfte es noch circa eine Woche dauern, bis der Einfluss des Oster-Wochenendes auf die epidemiologische Entwicklung bekannt ist.

Bekannte Virologen wie die Genfer Wissenschaftlerin Isabella Eckerle oder der Experte Christian Althaus - beides Lockdown-Verfechter - bezeichneten die Öffnungsschritte am Donnerstag mit teils harschen Worten als verfrüht.

06:40

Je nach Kanton kommen die Impfungen in der Schweiz relativ langsam voran. Mit dem Verzicht auf ein vollständiges Zurückhalten der zweiten Impfdosen könnten die Impfungen schneller vorangehen. Allerdings bremst die Logistik der Kantone und deren Regime mit Impfzentrums-Öffnungszeiten den Fortschritt offenbar.

"Die Krisenbewältigung in der Schweiz krankt am Behördentum", sagt die ehemalige Swissair-Kommunikationschefin Beatrice Tschanz zu "20 Minuten". Unternehmen würden schneller handeln als der Staat, sagt die Wirtschaftsexpertin, die 1998 nach dem tragischen Abstutz einer MD-11 der Swissair in Kanada sehr bekannt wurde. Der vollständigen Bericht von 20 Minuten findet sich hier.

05:10

Das Olympische Komitee in Australien (AOC) hat die Regierung gebeten, Athleten beim Impfen gegen das Corona-Virus zu bevorzugen. "Die Regierung steht in direktem Kontakt mit dem AOC über dessen Vorschlag, alle Athleten und Betreuer der Olympiamannschaft vorrangig zu impfen", sagt Sportminister Richard Colbeck dem staatlichen Sender ABC. Ein AOC-Sprecher erklärt, es sei im besten Interesse der australischen Athleten, sicher in Tokio anzukommen und sicher zurückzukehren.

04:55

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 25'831 Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 5424 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt bei 160,1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

247 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 79'628. Insgesamt wurden bislang mehr als 3 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Corona-Impfung in Hannover - Piks für 250 Obdachlose https://t.co/H7Jofo7HTI — BILD (@BILD) April 16, 2021

00:15

Weltweit haben sich bislang mehr als 138,5 Millionen Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. 3'116'629 Menschen starben nach einer Infektion mit dem Virus, wie eine Auswertung von offiziellen Behördenangaben durch die Nachrichtenagentur Reuters zeigt.

Beim Klick auf die Grafik erscheint die Übersicht zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung der Johns Hopkins University.

23:55

Die von der deutschen Regierung geplante Einführung nächtlicher Ausgangssperren in Gebieten mit hohen Corona-Fallzahlen halten einer Umfrage 51 Prozent der Bevölkerung für richtig. Wie der ARD-Deutschlandtrend des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap ergibt, sind 46 Prozent gegen die Massnahmen. Die Anhänger von CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken sprechen sich mehrheitlich für eine Ausgangssperre aus, die Anhänger von FDP und AfD lehnen diese ab.

23:40

Der US-Seuchenexperte Anthony Fauci geht davon aus, dass die amerikanischen Behörden schnell eine Entscheidung zum Vakzin von Johnson&Johnson (J&J) treffen werden. Der Impfstoff dürfte bald wieder verimpft werden, sagt der Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID). Nach Meldungen über Thrombosefälle hatten die US-Behörden am Dienstag empfohlen, das Vakzin in den Vereinigten Staaten vorerst nicht weiter einzusetzen.

23:20

Der Chef des US-Pharmakonzerns Pfizer, Albert Bourla, rechnet damit, dass Corona-Impfungen mit dem von Biontech und Pfizer gemeinsam entwicklenten Vakzin aufgefrischt werden müssen. Bourla sagte dem Sender CNBC, dass voraussichtlich eine dritte Immunisierung innerhalb von zwölf Monaten notwendig sei. Ausserdem könnte jährlich eine weitere Impfung hinzukommen.

Pfizer-Chef Bourla rechnet damit, dass voraussichtlich eine dritte Immunisierung innerhalb von zwölf Monaten sowie jährliche Auffrischungen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer notwendig sind. #Corona weltweit: Die aktuellen Entwicklungen im Überblick https://t.co/8vKYd3XrwN — SZ Politik (@SZ_Politik) April 15, 2021

Bourla erwartet, dass trotz der aktuell verschärften Corona-Pandemie im Spätherbst wieder ein normales Leben möglich sein wird. Das zeigten die Erfahrungen aus Israel, wo bereits weite Teile der Bevölkerung mit dem Vakzin, das der US-Pharmakonzern gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Biontech entwickelt hat, geimpft wurden, sagt Bourla im Gespräch mit dem "Handelsblatt" sowie den Zeitungen "La Stampa" aus Italien, "Les Echos" aus Frankreich und "El Mundo" aus Spanien.

"Covid wird wie eine Art Grippe werden. Wir werden uns impfen lassen und weitestgehend normal leben." Das Biontech-Pfizer-Vakzin sei zu 97 Prozent wirksam und helfe auch gegen die besonders ansteckenden und zu schweren Krankheitsverläufen führenden bekannten Virus-Varianten. Sollte es neue Mutationen geben, liessen diese sich schnell mit Weiterentwicklungen des mRNA-Vakzins bekämpfen.

21:30

Die US-Seuchenbehörde CDC gibt die Auslieferung von inzwischen insgesamt 255,4 Millionen Impfdosen bekannt. Verimpft worden seien bislang 198,3 Millionen Dosen der Konzerne Pfizer/Biontech, Moderna und Johnson & Johnson, heisst es weiter. Bei 78,5 Millionen Amerikanern sei die Impfung abgeschlossen. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.

18:30

In Frankreich steigt die Zahl der Corona-Toten über 100'000. Weitere 300 Menschen starben, die positiv getestet waren, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Frankreich hat die achthöchste Todesrate in der Welt. Die USA zählen mehr als 564'000 Todesfälle, gefolgt von Brasilien, Mexiko und Indien.

