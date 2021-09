07:50

Der Gesundheitsminister von Trinidad und Tobago hat einem Tweet der US-Rapperin Nicki Minaj über angebliche Nebenwirkungen einer Corona-Impfung widersprochen. Die 38-Jährige hatte am Montag geschrieben, einem Freund ihres Cousins auf Trinidad sei nach der Impfung der Hoden angeschwollen und er sei impotent geworden. Der Minister des Karibikstaates sagte, es gebe keine Berichte über einen solchen Fall.

Minaj hatte zunächst auf Twitter erklärt, sie werde sich nicht für die Met-Gala impfen lassen. Kurz nach diesem Tweet zur Modeausstellung in New York folgte die Anekdote über ihren Cousin. Minaj riet dabei auch ihren mehr als 22 Millionen Followern, sich die Entscheidung zur Impfung gut zu überlegen und sich nicht einschüchtern zu lassen.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021