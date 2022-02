06:30

Deutsche Forscher warnen vor einem erneuten Anstieg der Corona-Fallzahlen. Die neue Welle könnte laut Experten mehr als doppelt so gross werden wie die letzte, berichtet blick.ch. Grund dafür ist die Ausbreitung des Omikron-Subtyps BA.2. Der kleine Bruder von Omikron (BA.1) gilt als dominanter und noch besser übertragbar. Weltweit befindet sich diese Variante auf dem Vormarsch.

+++

04:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 210'743 Positiv-Tests binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind 9305 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche, als 220.048 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt leicht auf 1259,5 von 1265,0 am Vortag. 226 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 122.371. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 14,39 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

21:45

Die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffes des Herstellers Novavax sind in Deutschland bei der Bundeswehr im niedersächsischen Quakenbrück angekommen, berichtet tagesschau.de. Damit rückt der bundesweite Start der Impfungen mit dem Präparat näher. An diesem Freitag soll der Impfstoff an die Länder ausgeliefert oder von ihnen in der Artlandkaserne in Quakenbrück abgeholt werden, wie es aus dem Gesundheitsministerium hiess.

+++

17:10

In der Europäischen Union kann ein zweiter Covid-19-Impfstoff für Kinder auf den Markt kommen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) machte am Donnerstag den Weg frei für Impfungen von Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren mit dem Vakzin Spikevax von Moderna. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl eine Erweiterung der Zulassung auf diese Altersgruppe. Die finale Entscheidung muss noch von der Europäischen Kommission gefällt werden, dies gilt aber als Formsache. Bislang ist der Moderna-Impfstoff in der Europäischen Union erst ab zwölf Jahren zugelassen.

EMA has recommended the use of Moderna’s #COVID19vaccine, Spikevax, in children aged 6 to 11.

In this population, the dose of vaccine will be lower than that used in people aged 12 & above.

As in the older age group, it is given as 2 injections, 4 weeks apart.#PublicHealth

— EU Medicines Agency (@EMA_News) February 24, 2022