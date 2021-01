07:10

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in den USA ist binnen 24 Stunden um mindestens 221.410 auf 22,46 Millionen gestiegen. Das geht aus einer Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten hervor. Mindestens 2031 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 376.188. Die USA weisen weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

Die verschärften Massnahmen, die der Bundesrat am Freitag bei den Kantonen in die Konsultation gegeben hat, sind einschneidend. Offenbar wollen viele Kantonsregierungen nicht mehr die Hauptverantwortung dafür tragen, berichtet der "Tagesanzeiger". So wünschten laut Recherchen der Zeitung bereits im Dezember 12 der 26 Kantone eine Rückkehr in die ausserordentliche Lage. Damals hatte Konferenz der Kantonsregierungen (KDK) die Kantone dazu befragt.

Die Begründungen der Befürworter gehen dabei auseinander. So argumentieren die St. Galler, dass schon die geltenden Massnahmen weit über den Rahmen der besonderen Lage hinaus gingen. Kantone, die die Lage anders beurteilten als der Bund, würden regelmässig übersteuert und müssten dennoch die Verantwortung für die Massnahmen tragen – einschliesslich der Folgekosten.

"Wenn der Bundesrat aufgrund seiner epidemiologischen Lagebeurteilung zur Auffassung gelangt, dass für wesentliche Teile des gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Lebens einheitliche und weitreichende Massnahmen angezeigt sind, ist aus unserer Sicht die ausserordentliche Lage auszurufen", zitiert der "Tagesanzeiger" den St. Galler Staatssekretär Benedikt van Spyk.

Nach dem grössten Ausbruch des Coronavirus in China seit Monaten haben die Behörden die Ausgangssperren für Millionen von Menschen vor den Toren Pekings ausgeweitet. Nach den 18 Millionen Einwohnern der Metropolen Shijiazhuang und Xingtai sollen auch die fünf Millionen Bewohner des Verwaltungsbezirks von Langfang südlich der chinesischen Hauptstadt für sieben Tage nicht vor die Tür, wie die Stadtregierung am Montag verkündete.

Nachdem China das Virus seit dem Sommer nach offiziellen Angaben weitgehend im Griff und das Leben sich längst normalisiert hatte, sind die Behörden höchst alarmiert. Bisher wurden rund 500 Infektionen in der Provinz Hebei nachgewiesen, die Peking umschliesst. Die Gesundheitskommission berichtete dort am Dienstag von 40 neuen Fällen. Am Vortag waren es 82 Infektionen in Hebei gewesen und 103 landesweit - die höchste Tageszahl in China seit Juli.

#Coronavirus latest

-Global cases top 90.8 million, deaths surpass 1.94 million

-Malaysia declares a state of emergency

-Singapore to open vaccination centers, report says

-WHO team looking into the origins of the pandemic set to arrive in China on Jan. 14https://t.co/lUsM2R88vg — Bloomberg Next China (@next_china) January 12, 2021

Das Robert-Koch-Institut meldet 12.802 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind rund 900 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Allerdings sind die Zahlen derzeit nur bedingt vergleichbar, weil über Weihnachten und rund um den Jahreswechsel weniger getestet und übermittelt wurde. 891 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, wie das RKI weiter mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt leicht auf 164,5 von zuletzt 167. Bund und Länder streben an, den Wert der binnen sieben Tagen gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner auf unter 50 zu drücken, um das Virus unter Kontrolle zu bringen und das Gesundheitssystem zu entlasten.

Insgesamt sind nun über 1,933 Millionen Ansteckungen bestätigt und 41.577 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert. Als genesen gelten rund 1,570 Millionen Menschen.

7-Tage-#Corona-Inzidenz laut RKI

gestern: 166,6

heute: 164,5 ➡️ deutliche Anstiege nur und ausgerechnet in den Inzidenz-Hochburgen Brandenburg (295), Sachsen-Anhalt (238) und Thüringen (326) pic.twitter.com/39WEJTpQXg — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) January 12, 2021

Mexiko erwägt den Kauf des russischen Impfstoffs Sputnik V. "Wir denken, dass wir bis zu 24 Millionen Dosen des Impfstoffs brauchen könnten, für zwölf Millionen Menschen", sagt der stellvertretende Gesundheitsminister Hugo Lopez-Gatell. Das Mittel muss pro Person zwei Mal gespritzt werden. Außerdem rechne Mexiko, das stark unter der Pandemie leidet, spätestens am Dienstag mit ersten Lieferungen des Astrazeneca-Impfstoffs, der in Argentinien hergestellt werde.

