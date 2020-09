05:45

Deutschland verzeichnet 1176 neue positive Coronavirus-Tests binnen 24 Stunden. Damit steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der Coronavirus-Fälle auf 253'474. Weitere neun Menschen sind an den Folgen oder mit dem Virus verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich nach Angaben des RKI auf 9338.

03:25

Australien ist über die Unterbrechung der Impfstoffstudien des experimentellen Vakzins des Herstellers AstraZeneca nicht weiter besorgt. "Mit den Informationen, die ich im Moment habe, mache ich mir darüber keine Sorgen", sagt Nick Coatsworth, stellvertretender medizinischer Berater der Regierung in Canberra, gegenüber dem Sender Sky News. Es bedeute nicht, dass der Impfstoff "vom Tisch ist". In mancher Hinsicht sei dies sogar sehr positiv, da es zeige, dass trotz der beschleunigten Impfstoffentwicklung die Sicherheit an erster Stelle stehe.

Australia not worried about vaccine trial pause, cases rise in hot spot

01:30

Brasilien will nach Angaben des Gesundheitsministers Eduardo Pazuello im Januar mit der Impfung der Bevölkerung beginnen. "Wir schliessen Verträge mit Impfstoffherstellern ab und gehen davon aus, dass ab Januar nächsten Jahres ein Impfstoff für uns eintreffen wird und wir mit der Impfung aller beginnen werden", sagt Eduardo Pazuello in einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Er macht keine näheren Angaben, um welchen Impfstoff es sich handeln könnte. Eine Impfung sei nicht verpflichtend, hatte Präsident Jair Bolsonaro in den vergangenen Tagen mehrfach betont.

23:50

Angesichts einer steigenden Zahl von Neuinfektionen strebt die Regierung in London neue Corona-Beschränkungen an. In England sollen Treffen von mehr als sechs Personen verboten werden, wie der britische Premierminister Boris Johnson laut Auszügen einer vorab veröffentlichten Rede sagt. Bei Regelverstössen drohten Geldstrafen. Die Beschränkungen sollten ab dem 14. September gelten. Derzeit sind noch Zusammenkünfte mit 30 Menschen erlaubt.

21:00

Schweden meldet einen Etappenerfolg in der Bewältigung der Corona-Pandemie: Die Quote der Positiv-Tests ist auf den niedrigsten Stand seit Ausbruch des Virus gefallen. In der vergangenen Woche wurden die Tests nach offiziellen Angaben auf den Rekordwert von mehr als 120'000 hochgefahren. Nur 1,3 Prozent fielen positiv aus. Im Frühjahr hatte das Niveau noch über Wochen um die 19 Prozent gelegen. Nach Ansicht mancher Experten zahlt sich nun die heimische Strategie aus, durch die sich die Ansteckungsrisiken mittlerweile verringert hätten.

