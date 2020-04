12:15

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 143 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind etwas mehr als die 100 am Vortag gemeldeten neuen Infektionen.

Insgesamt gab nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) vom Mittwoch 29'407 laborbestätigte Fälle, gegenüber 29'264 am Dienstag. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende.

Die Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen nahmen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis Mittwochvormittag um 23 auf 1702 zu.

+++

11:55

Angesichts der weiterhin bestehenden Reisebeschränkungen wird die Swiss ihren Minimalflugplan vorerst bis zum 31. Mai verlängern, wie die Airline mitteilt. Ab Zürich bedient die Fluggesellschaft weiterhin die europäischen Städte London Heathrow, Amsterdam, Berlin, Lissabon, Stockholm, Porto und Athen und führt drei wöchentliche Langstreckenflüge nach New York / Newark durch. Ab Genf bedient Swiss weiterhin London Heathrow, Athen, Lissabon und Porto. Dies entspricht rund 3 Prozent des ursprünglich geplanten Flugprogramms.

+++

11:00

Die chinesische Hauptstadt Peking kündigt eine Lockerung ihrer Corona-Massnahmen ab Donnerstag an. Die Warnstufe werde von I auf II gesenkt, teilt die Stadtverwaltung mit. Menschen, die aus risikoarmen Gebieten nach Peking reisen, müssen sich somit nicht mehr wie bisher zunächst in eine Quarantäne begeben.

+++

10:00

Im Streit über die von Australien geforderte unabhängige Untersuchung des Coronavirus-Ausbruchs verschärft China den Ton gegenüber der Regierung in Canberra. "Die chinesische Botschaft spielt keine kleinkarierten Tricks, das ist nicht unsere Tradition. Aber wenn das andere machen, müssen wir das erwidern", erklärt ein Botschaftssprecher. Australiens Premierminister betont, die von ihm geforderte Untersuchung richte sich nicht gegen China. Es sei aber vollkommen vernünftig, dass "der Rest der Welt eine unabhängige Bewertung dessen haben möchte, wie das alles passiert ist, damit wir die Lehren ziehen und verhindern können, dass es wieder passiert".

+++

09:15

Der Schweizer Börsenleitindex Swiss Market Index (SMI) steht am Mittwoch 0,45 Prozent tiefer zum Vortag. Die April-Bilanz des SMI sieht mit rund plus 10 Prozent aber gut aus. Und seit dem Corona-Tiefpunkt am 23. März hat der SMI über 20 Prozent aufgeholt.

+++

07:30

Die Aussagen von Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit, dass man die Enkelkinder trotz anhaltender Coronavirus-Pandemie "auch wieder einmal in die Arme nehmen darf", sorgt international für Verwirrung und Kritik. "Children under 10 can hug grandparents again without risks, Swiss health officials say", titelte etwa der "Daily Telegraph". Die englische Tageszeitung hat allerdings Zweifel an Kochs These, da es nicht genügend wissenschaftliche Daten gebe, damit man Kochs Ratschlag bedenkenlos befolgen könne. "Wir glauben nicht, dass das eine gute Idee ist", wird auch Professor Russell Viner vom "Royal College of Paediatrics and Health" in der Zeitung zitiert.

Auch Massimo Galli, Chefarzt der Abteilung für Infektionskrankheiten am Mailänder Spital Luigi Sacco, kann Kochs Aussage nicht verstehen. "Enkel umarmen? Was soll das für einen Sinn haben? Wir geben uns die Hand nicht, um Ansteckungen zu vermeiden – und Grosseltern dürfen ihre Enkel knuddeln, sie aber nicht hüten?", sagte er bei Liberat TV. Koch selber Koch erklärte seinen Meinungsumschwung mit Gesprächen mit Forschern und Ärzten sowie einer Studie des New Yorker Cold Spring Harbor Laboratory.

Young children do not pose a risk of coronavirus infection because they do not have 'receptors' targeted by it

This article is free to read until 10.30pm https://t.co/ygUGo53wSr — The Telegraph (@Telegraph) April 28, 2020

+++

+++

+++

07:15

Finanzminister Ueli Maurer sieht sich angesichts der grossen Kreditvergabe in Corona-Zeiten nicht als Retter der Nation. "Mein Auftrag wäre ja eigentlich, auf das Geld aufzupassen. Aber das ist zurzeit ziemlich schwierig", sagt Maurer in einem Interview mit der NZZ. Die Eidgenossenschaft werde dieses Jahr voraussichtlich ein Defizit von 30 bis 50 Milliarden Franken machen, je nachdem, wie sich die Arbeitslosigkeit und die Kurzarbeit entwickeln, so Maurer. "Schon das allein ist dramatisch. Hinzu kommen die verbürgten Überbrückungskredite für Firmen von maximal 40 Milliarden Franken. Angesichts dieser Summen ist es mir als Finanzminister nicht mehr wohl in meiner Haut", sagt Maurer im NZZ-Interview.

Finanzpolitik - Bundesrat Maurer sieht langen Weg beim Schuldenabbau https://t.co/wYLmW3xpx1 pic.twitter.com/RWWSMbtegq — cash (@cashch) April 29, 2020

+++

06:55

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro sorgt mit Äusserungen in der Corona-Krise erneut für Aufsehen. "Und? Es tut mir leid. Was soll ich tun? Ich bin Messias, aber ich vollbringe keine Wunder", antwortete er vor der Präsidenten-Residenz in Brasília am Dienstag auf die Frage eines Journalisten zu den neuen, dramatischen Fallzahlen in Brasilien. Er spielte damit auf seinen zweiten Vornamen Messias an.

Das grösste Land in Lateinamerika hatte 474 Todesfälle durch das Coronavirus innerhalb von 24 Stunden registriert. Das ist die höchste Zahl für diesen Zeitraum seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus stieg damit auf 5017 - und übertraf damit China, das offiziell 4643 Tote registriert hatte. Die tatsächlichen Zahlen dürften unter anderem aufgrund fehlender Tests noch weitaus höher liegen. Krankenhäuser und Friedhöfe in verschiedenen Städten sind bereits an ihre Grenzen geraten.

+++

06:20

In Deutschland ist die Zahl der Infektionen um 1304 auf 157'641 gestiegen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle legt um 202 auf 6115 zu. Eine internationale Übersicht zu den Coronavirus-Fällen gibt es bei der Johns Hopkins Universität.

In der Uniklinik #Essen ist am Sonntag ein 26-Jähriger an den Folgen einer #Corona-Infektion gestorben. Der junge Mann hatte nach Angaben der Ärzte keine nennenswerten Vorerkrankungen. Er gehört damit zu den jüngsten Opfern der Infektion in Deutschland. https://t.co/BBEsGWPw3l — General-Anzeiger (@gabonn) April 27, 2020

+++

06:10

In der Coronavirus-Pandemie machen sich amerikanische Arbeitnehmer mehr Sorgen um ihre Finanzen als um ihre Gesundheit. Das ergab eine Studie von MetLife, dem grössten US-Lebensversicherer.

Laut einer Umfrage unter 2367 Teilnehmern, die Anfang April befragt wurden, waren 52 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in den USA wegen ihrer Finanzen am stärksten beunruhigt, während 44 Prozent sich die meisten Sorgen um die körperliche und geistige Gesundheit machten. Ungefähr 29 Prozent der Arbeitnehmer verdienen infolge der Pandemie weniger, während 74 Prozent angaben, dass ihr Job-Status betroffen war oder sie dies erwarteten.

+++

05:20

Australiens Premierminister unterstreicht seine Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung der Ursprünge von COVID-19. "Dies ist ein Virus, der mehr als 200'000 Menschenleben auf der ganzen Welt gekostet hat. Es hat die Weltwirtschaft zum Einsturz gemacht. Die Folgen und Auswirkungen sind außerordentlich. Daher scheint es durchaus angemessen und vernünftig, dass die Welt eine unabhängige Bewertung will." Die Stimmung in der bilateralen Beziehung zwischen den beiden Ländern ist in den letzten Wochen gekippt, nachdem Morrison die Untersuchung des Ursprungs des neuartigen Coronavirus gefordert hatte. Auch wenn sich Australiens größter Handelspartner möglicherweise gekränkt fühle, werde Australien weiterhin auf die Überprüfung drängen, so der Premierminister. Seine Forderungen seien nicht auf ein bestimmtes Land gerichtet.

+++

02:40

China meldet 22 neue Coronavirus-Fälle, gegenüber 6 am Vortag. Die Nationale Gesundheitskommission erklärt, dass die Zahl der eingeschleppten Fälle von Reisenden aus Übersee von 3 einen Tag zuvor auf 21 gestiegen sei. Damit liegt die Gesamtzahl der COVID-19-Infektionen nach offiziellen Angaben bei 82'858. Die Gesamtzahl der Todesfälle auf dem Festland durch COVID-19 bleibt laut Gesundheitskommission unverändert bei 4'633.

Cleaning robots, temperature checks and antimicrobial coatings could soon become synonymous with airport trips. Hong Kong International Airport provides a glimpse into what things might be like once we're traveling again. https://t.co/RC2lMspZgk — CNN International (@cnni) April 29, 2020

+++

00:45

Die US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) melden 981'246 Fälle von neuen Coronaviren, ein Anstieg von 23'371 Fällen binnen 24 Stunden. Die Zahl der Todesfälle sei um 1336 auf 55'258 gestiegen. Die CDC-Zahlen spiegeln nicht notwendigerweise Fälle wider, die von einzelnen Staaten gemeldet wurden.

(cash/AWP/SDA/Reuters/Bloomberg)