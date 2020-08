12:35

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Samstag innert eines Tages 180 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Fallzahl hatte zuvor während zweier Tagen über 200 betragen.

11:00

Polen meldet den dritten Tag in Folge einen neuen Höchstwert an Coronavirus-Neuinfektionen. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen stieg binnen 24 Stunden um 658 auf 46'346, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Allein mehr als 200 Infektionen gebe es wieder in der Region Schlesien. Dort versuchen die Behörden einen Virus-Ausbruch unter Bergarbeitern einzudämmen. Insgesamt sind in Polen bislang 1721 Menschen an oder mit dem mit dem neuartigen Virus gestorben.

09:15

Russland will bereits im Oktober mit einer Massenimpfkampagne gegen das neuartige Coronavirus beginnen. Die Vorbereitungen dazu liefen, sagt Gesundheitsminister Michail Muraschko am Samstag laut der Nachrichtenagentur RIA. Ärzte und Lehrer sollten als erste geimpft werden. Einzelheiten zu dem Impfstoff nannte der Minister demnach nicht. Reuters hatte kürzlich von einem Insider erfahren, dass die russischen Behörden noch im August den ersten Impfstoff zulassen wollen. Das Mittel, das von einer staatlichen Einrichtung entwickelt werde, solle kurz danach dann den Beschäftigten im Gesundheitswesen zur Verfügung gestellt werden.

07:20

Ägypten meldet mit 321 Neuinfektionen die wenigsten Ansteckungen seit dem 3. Mai. Damit stieg die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 94'078. Die Zahl der Todesfälle legte um 31 auf 4188 zu. Ägypten hatte am 1. Juli seine Urlaubsorte wieder für ausländische Touristen geöffnet, nachdem der für das Land am Nil wichtige Tourismus im März aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus-Ausbruchs zum Erliegen gekommen war. Allerdings gilt Ägypten für die EU in der Corona-Krise noch nicht als sicheres Reiseland.

07:15

Auch nach seiner eigenen Coronavirus-Infektion sorgt Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro wieder für Aufsehen. Diesmal mit Äusserungen in der Coronavirus-Krise. "Ich wusste, dass ich sie (die Krankheit) eines Tages bekommen würde. Leider denke ich, dass fast alle von Ihnen diese eines Tages bekommen werden. Wovor haben Sie Angst?", sagte Bolsonaro nach einem Bericht der Zeitung "Folha de S. Paulo" während eines Besuchs in der Stadt Bagé im Süden des Landes. Dem müsse man ins Auge sehen.

Bolsonaro hatte vor mehr als drei Wochen bekanntgegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Danach führte er die Amtsgeschäfte aus der Quarantäne in der Präsidentenresidenz in Brasília. Mehrere Tests fielen positiv aus, am vergangenen Samstag twitterte er dann, ein neuer Test bei ihm sei negativ ausgefallen. In einer Live-Übertragung am Donnerstagabend sagte er, dass er sich nach der Coronavirus-Ansteckung schwach gefühlt und in der Quarantäne "Schimmel in der Lunge" eingefangen habe. Der rechtspopulistische Staatschef hatte das Coronavirus mehrfach als "leichte Grippe" abgetan. Inzwischen wurde auch Präsidentengattin Michelle positiv auf das Coronavirus getestet.

Nach den USA ist Brasilien derzeit einer der Brennpunkte der Coronavirus-Pandemie. Bisher haben sich in dem grössten Land Lateinamerikas mehr als 2,5 Millionen Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Mehr als 90'000 Patienten sind im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

"I regret the deaths. But people die every day, from lots of things. That's life," said Bolsonaro. https://t.co/M9szSIgyln — Yahoo Singapore (@YahooSG) August 1, 2020

07:00

In Australiens Corona-Brennpunkt Victoria gehen die Neuinfektionen etwas zurück. Die Behörden melden binnen 24 Stunden 397 nachgewiesene Fälle in dem zweitbevölkerungsreichsten Bundesstaat. Das ist mehr als ein Drittel weniger als am Freitag. Die Zahl der Todesfälle stieg um drei auf insgesamt 116 in Victoria und damit auf 201 in ganz Australien.

Victoria hatte Anfangs die Pandemie mit strikten Kontaktbeschränkungen eindämmen können. Mittlerweile entfallen aber etwa 60 Prozent der 17'300 Fälle in Australien auf den Bundesstaat und seine Hauptstadt Melbourne. Am Donnerstag gab es einen Höchstwert mit 723 Neuinfektionen und 13 Todesfällen.

05:00

Die Übersicht zu den Coronavirus-Fallzahlen in der Schweiz, wie sie vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zuletzt bekannt gegeben wurden:

Freitag: 210

Donnerstag: 220

Mittwoch: 193

Dienstag: 132

Montag: 65

Sonntag: 110

Samstag: 148

Freitag: 154

Donnerstag: 117

Mittwoch: 141

Die neuesten Daten gibt das BAG täglich nach 12 Uhr heraus.

04:45

In Deutschland steigt die Zahl der Infizierten um 955 auf 209'653. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erhöht sich die Zahl der Corona-Toten um 7 auf 9148.

Eine Übersicht zu den Corona-Fallzahlen weltweit gibt es bei der Johns Hopkins Universität.

03:00

In den USA haben sich nach Angaben der Seuchenbehörde CDC 68'042 Menschen mit dem Virus angesteckt. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf 4'473'974. Im Vergleich zum Vortag sterben 1216 Menschen. Damit sind insgesamt 150'283 Amerikaner dem Virus erlegen.

02:00

Führende Ökonomen warnen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der steigenden Corona-Infektionen. "Eine zweite Welle könnte wirtschaftlich schädlicher sein als die erste Welle. Denn viele Unternehmen sind angeschlagen, haben hohe Schulden und kaum mehr Rücklagen", sagt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, der "Rheinischen Post". Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, warnt die Bundesregierung davor, einen zweiten bundesweiten Lockdown übereilt zu verhängen. Dies sei derzeit wegen der sozialen und ökonomischen Kollateraleffekte nicht zu verantworten.

Eine zweite Welle von Corona ist auch wirtschaftlich gefährlicher, als die erste. Klare Regeln und eine hohe Akzeptanz der Strategie werden entscheidend sein um den wirtschaftlichen Schaden einer zweiten Welle zu begrenzen Mein Kommentar im @Tagesspiegelhttps://t.co/465z94H7Fe — Marcel Fratzscher (@MFratzscher) July 31, 2020

