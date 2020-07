09:00

Der grösste Betreiber einer Flotte von Boeing 747, British Airways, zieht das legendäre Flugzeug aus dem Verkehr. Der so genannte Jumbo-Jet, der erstmals 1970 flog und mehrfach überarbeitet wurde, rentiert sich angesichts der schweren Airline-Krise als Folge der Coronavirus-Pandemie nicht mehr. "Es ist unwahrscheinlich, dass unsere wundervolle 'Königin der Lüfte' jemals wieder kommerzielle Flüge absolvieren wird", teilte die Airline mit, die zum Luftfahrtkonzern International Consolidated Airlines Group (IAG) gehört.

British Airways hat noch 31 Jumbos in der Flotte. Das Flugzeug verband London mit den grossen Metropolen der Welt. Andere Airlines wie Qantas und KLM habe ihre Boeing 747 ebenfalls vor kurzem ausser Dienst gestellt. In der Schweiz schaffte die Swissair das Flugzeug schon 1998 ab. Nachdem die Nachfrage nach dem grossen, vierstrahligen Flugzeug schon seit Jahren schwach ist, wird Boeing die Produktion des Flugzeuges wohl einstellen. Auch der Konkurrent von Airbus, der A380, wird nicht mehr gebaut.

+++

06:55

Die Grenzen der USA mit Mexiko und Kanada sollen bis mindestens zum 20. August wegen der Corona-Krise weitgehend geschlossen bleiben. Das teilten die US-Botschaften in beiden Nachbarländern am Donnerstag mit. Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau twitterte, eine Verlängerung der Beschränkungen um weitere 30 Tage sei vereinbart worden. Mexikos Aussenministerium hatte bereits zwei Tage zuvor erklärt, dem nördlichen Nachbarland diesen Schritt mit Blick auf die aktuelle Entwicklung bei der Ausbreitung des Coronavirus vorgeschlagen zu haben.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

06:40

Wie die Tageszeitung Blick hier berichtet, droht Schweizer Touristen bei 29 Ländern eine Quarantäne bei der Rückkehr. Darunter sind die USA, Südafrika, Kosovo oder Schweden.

Wenn ein Land 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten zwei Wochen hat, kommt es auf die Risiko-Liste des Bundes. Auf diesen Grenzwert haben sich der Bundesrat und das Bundesamt für Gesundheit geeinigt.

Wer dort trotz Corona Urlaub macht, muss, sobald wieder zurück in der Schweiz, zehn Tage in Quarantäne.

Anfang August könnte die Liste nun noch länger werden. Dann wird die Risiko-Einschätzung aktualisiert. Für 15 Länder sieht es momentan nicht gut aus, wie das SRF hier berichtet. Unter den Risiko-Kandidaten befinden sich folgende Länder: Äquatorialguinea, Bosnien und Herzegowina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Jungferninseln (USA), Kasachstan, Kirgistan, Luxemburg, Puerto Rico, Malediven, Mexiko, Montenegro, Seychellen, Vereinigte Arabische Emirate.

+++

+++

05:30

In Deutschland steigt die Zahl der festgestellten Infektionen um 583 auf 200'843, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um vier auf 9082 zu.

+++

04:30

Die US-Regierung will europäische Studierende von den Corona-Reisebeschränkungen ausnehmen. Das gibt das amerikanische Aussenministerium bekannt. Zudem solle es Ausnahmen für einige Au-pairs und Familienmitglieder von Visa-Inhabern geben. Der Schritt ist Teil der US-Bemühungen, den internationalen Reiseverkehr nach den massiven Beschränkungen wegen der Corona-Krise wieder allmählich zu öffnen. US-Präsident Donald Trump hatte im März die Einreise von Personen aus den meisten europäischen Ländern wegen der steigenden Zahl an Neuinfektionen untersagt.

+++

03:30

Die Vereinten Nationen (UN) fordern in der Coronakrise weitere Milliarden-Hilfen von reichen Ländern. Die bisherige Unterstützung für arme Staaten sei bislang "äusserst unangemessen und kurzsichtig" gewesen, erklärte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock. Die G20-Länder sollten jetzt mehr auf den Tisch legen, sonst müssten sie später einen hohen Preis zahlen. Die Pandemie drohe Konflikte, Hunger, Armut und andere schwere Krankheiten weiter zu verschärfen. Bislang hätten die UN lediglich 1,7 Milliarden Dollar erhalten. Sie brauchten jedoch für die Corona-Hilfe in armen Ländern im laufenden Jahr rund 10,3 Milliarden Dollar. Mit dem Geld sollen Gesundheitsprojekte und andere humanitäre Programme vor allem in Afrika und Südamerika finanziert werden.

Coronavirus: UN makes record $10.3M appeal for pandemic fight https://t.co/D3GTTq6yCA — BBC News (World) (@BBCWorld) July 17, 2020

+++

03:00

Das mexikanische Gesundheitsministerium bestätigt innerhalb eines Tages 6406 Neuinfektionen und 668 weitere Todesfälle. Insgesamt sind in Mexiko nach offiziellen Angaben 324'041 Menschen mit dem Virus infiziert und 37'574 Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Regierung in Mexiko-Stadt geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Erkrankten wahrscheinlich deutlich höher liegt als die bestätigten Fälle.

+++

02:40

Die Zahl der bekannten Neuinfektionen in den USA steigt nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters auf einen Rekordwert. Demnach wurden am Donnerstag 75'255 neue Fälle registriert. Der bisherige Höchstwert betrug 69'070 am vergangenen Freitag. Im Juni legten die täglichen Neuinfektionen im Durchschnitt um 28'000 zu. Im Juli waren es bereits 57'625. Der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci hatte vor kurzem davor gewarnt, dass die USA die Schwelle von 100'000 täglichen Neuinfizierten mit dem Coronavirus überschreiten könnten, sollten die Amerikaner keine Masken tragen und keinen Mindestabstand halten.

Einen umfangreichen Bericht finden Sie hier.

U.S. shatters daily record for coronavirus infections with over 77,000 cases in a day https://t.co/KsPWbYJawp by @LisaLShumaker pic.twitter.com/CbSr3akzrj — Reuters (@Reuters) July 17, 2020

+++

02:20

China meldet zehn neue Covid-19-Erkrankungen. Neun davon seien auf Einreisende aus Übersee zurückzuführen, teilen die Gesundheitsbehörden mit. Für den Vortag hatten die Behörden nur eine Infektion gemeldet. In Peking habe sich den elften Tag in Folge niemand infiziert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in China liegt nun bei 83'622, während die Zahl der Todesfälle unverändert bei 4634 bleibt.

+++

02:00

Die US-Seuchenbehörde CDC verlängert das Verbot für Kreuzfahrtschiffe. Die Massnahme solle nun bis Ende September gelten, teilt die CDC mit. Mitte März hatte die Behörde das Auslaufen der Touristenschiffe zunächst bis zum 24. Juli untersagt. Mit dem Schritt soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden. Die Corona-Krise trifft die Kreuzfahrtindustrie hart.

Cruises from US ports aren't embarking anytime soon. The US Centers for Disease Control and Prevention has announced an extension of its No Sail Order for cruise ships. https://t.co/scSMJXnwc6 — CNN (@CNN) July 17, 2020

+++

00:50

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 45'403 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 2,012 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 1322 auf 76'688 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

Einen vollständigen Bericht finden Sie hier.

Brazil coronavirus cases reach two million, doubling in less than a month https://t.co/jHXJQxoJft pic.twitter.com/gb1at3SIMh — Reuters (@Reuters) July 17, 2020

+++

Die Übersicht der Johns-Hopkins-Universität zu der weltweiten Verbreitung der Coronavirus-Fälle findet sich hier.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)