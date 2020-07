12:20

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag innerhalb eines Tages 117 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

+++

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) relativiert die rückwirkenden Bestimmungen zu den Quarantäneregeln für Risikoland-Rückkehrer. Der BAG-Delegierte Stefan Kuster hatte gestern während einer Medienkonferenz gesagt, die Regeln gälten auch für Reisende, die zu einem Zeitpunkt vor einer Anpassung der Liste angetreten hatten, die der Bund zu Risikoländern führt.

Konkret geht es um die Fragen, ob die Quarantäneregeln auch für Länder wie Bosnien, Montenegro oder Luxemburg gelten, die seit der Nacht von gestern auf heute auf dieser Liste sind. Kuster war so zu verstehen, dass eine Quarantäne auch dann angetreten werden muss, wenn jemand innerhalb der vergangenen 14 Tage diese Länder besucht hat – ohne das Wissen, dass diese Länder später auf die Liste kommen würden.

Laut neuen Informationen aus dem BAG müssen diese Personen aber nicht in Quarantäne. Weiterhin in Quarantäne müssen aber jene, die im Moment in einem der Länder sind später zurückreisen werden.

Im Moment gelten aus Schweizer Sicht 42 Staaten und Gebiete als Risikoländer. In Europa gehören dazu Bosnien, Luxemburg, Kosovo, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Russland und Serbien. Auf der Liste sind unter anderem auch Israel, die USA, Brasilien, die Malediven und sämtliche arabischen Golfstaaten.

+++

+++

+++

11:20

Die Infektionszahlen in Russland nähern sich immer mehr der Marke von 800'000. Am Donnerstag melden die Behörden 5848 neue Fälle und damit einen Anstieg auf insgesamt 795'038 Ansteckungen. Weltweit ist das die vierthöchste Zahl. Die Zahl der Todesfälle im Zuge einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus legte binnen 24 Stunden um 147 auf 12'892 zu.

+++

10:05

Wie das Nachrichtenportal Blick berichtet, wurde das Gesundheitsamt Graubünden am Montag über Corona-Infektionen in einem Jugendlager informiert. Sieben Personen wurden positiv getestet. Zudem gibt es mehrere Verdachtsfälle. Die Infizierten befinden sich in Isolation, die Teilnehmer des Lagers mussten in Quarantäne. Bei den Betroffenen handelt es sich um rund 100 Personen, vorwiegend Jugendliche im Alter von 9 bis 13 Jahren und Betreuer. Etwa 80 von ihnen sind im Kanton Graubünden wohnhaft. Im siebentägigen Lager wurden letzte Woche Darbietungen für ein Abschlusskonzert einstudiert, wie es in einer Mitteilung des Gesundheitsamts des Kantons Graubünden heisst.

Bis zum Bekanntwerden der Infektionen hatten die Lagerteilnehmer zu weiteren Personen Kontakt. Deshalb wurden auch 42 Besucher des Abschlusskonzerts in Quarantäne gesetzt. Weil einige Teilnehmer des Jugendlagers am Wochenende weiter in ein anderes Ferienlager zogen, stehen rund 30 weitere Personen unter Quarantäne. Aktuell befinden sich laut dem Gesundheitsamt 14 Menschen in Isolation. 196 sind in Quarantäne, zwei in Spitalpflege.

+++

#CoronaInfoCH #Reisen: Was muss ich beachten? https://t.co/kLu4c5QdYv

Liste der Staaten und Gebiete mit erhöhtem Infektionsrisiko: https://t.co/CnO9Z6h9hc

Infoline für Personen, die in die Schweiz einreisen: +41 58 464 44 88 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) July 22, 2020

+++

09:50

In Indien sind binnen 24 Stunden 45'720 Neuinfektionen registriert worden - so viele wie noch nie. Damit haben sich laut Gesundheitsministerium 1,24 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 1129 auf 29'861. Indien verzeichnet nach den USA und Brasilien die höchste Infektionszahl weltweit.

+++

09:15

In der japanischen Hauptstadt Tokio sind Medienberichten zufolge in den vergangenen 24 Stunden mehr als 300 Neuinfektionen bestätigt worden - so viele wie nie zuvor. In der vergangenen Woche gab es mit 293 nachgewiesenen Infektionen an einem Tag den bislang höchsten Wert.

+++

06:25

In den USA sind den zweiten Tag in Folge nachweislich mehr als 1100 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Bundesstaaten Alabama, Kalifornien, Nevada und Texas verzeichnen nach Reuters-Daten auf Basis offizieller Zahlen erneut einen Höchstwert binnen 24 Stunden. Im ganzen Land stieg die Zahl der Todesfälle um 1101 auf 143'159. Fast vier Millionen Menschen haben sich nachweislich mit dem Virus infiziert. Das ist die mit Abstand höchste Zahl weltweit.

Californians are getting their locks tended to outdoors in accordance with new protocols pic.twitter.com/stYUTAG6zs — Reuters (@Reuters) July 23, 2020

+++

05:40

In Deutschland steigt die Zahl der festgestellten Infektionen um 569 auf 203'368, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um sechs auf 9101 zu.

+++

05:30

Die Übersicht zu den Coronavirus-Fallzahlen in der Schweiz, wie sie vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) bekannt gegeben wurden:

Mittwoch: 141

Dienstag: 108

Montag: 43

Sonntag: 99

Samstag: 110

Freitag: 92

Donnerstag: 142

Mittwoch: 132

Dienstag: 70

Gegen die Wochenmitte hin steigen die Fallzahlen. Die neuesten Daten gibt das BAG traditionell kurz nach 12 Uhr heraus.

+++

03:30

Brasilien registriert binnen Tagesfrist im Zusammenhang mit dem Virus 67'860 Infektionen sowie 1284 Verstorbene. Die Gesamtzahl der Fälle in Lateinamerikas grösster Nation steigt damit auf 2'227'514, die Zahl der Todesfälle erhöht sich auf 82'771. Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters sind nach den jüngsten offiziellen Daten aus Brasilien über vier Millionen Menschen in Lateinamerika mit dem Virus infiziert.

Brazil, Argentina hit coronavirus records as Latin America exceeds four million cases https://t.co/YbH8KZazfF pic.twitter.com/T1MFxtD0NS — Reuters (@Reuters) July 23, 2020

Einen ausführlichen Bericht finden Sie hier.

+++

02:45

Bei der amerikanischen Fluglinie Southwest Airlines sind ab dem 27. Juli nur noch Kinder unter zwei Jahren von der Maskenpflicht an Bord befreit. Das Unternehmen werde keine Ausnahmen wegen einer Behinderung oder medizinischen Gründen mehr gelten lassen, teilt Southwest mit. Wenn jemand aus irgendeinem Grund keine Gesichtsbedeckung tragen könne, bedauere die Fluglinie, "dass wir die Person nicht transportieren können". American Airlines Group schliesst sich mit einer ähnlichen Regelung der bislang härtesten Richtlinie unter den US-Fluggesellschaften an.

+++

00:00

Kalifornien hat nach Reuters-Daten New York als US-Bundesstaat mit den meisten bekannten Infektionsfällen überholt. Der Westküstenstaat mit etwa 40 Millionen Einwohnern verzeichnet nun mehr als 414'000 Infektionen. Allerdings liegt New York weiter mit über 32'000 Toten deutlich vor den anderen 49 Staaten. Kalifornien hat fast 8000 Tote bekanntgegeben.

Die US-Seuchenzentren CDC geben 63'028 bekannte Neuinfektionen und 1047 weitere Todesfälle bekannt. Damit sind in den USA insgesamt fast 3,9 Millionen Infektionen und 141'677 Tote verzeichnet.

+++

+++

(cash/Reuters/SDA/AWP)