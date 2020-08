12:10

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag 187 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus innert eines Tages gemeldet worden. Am Montag waren es 105 neue Covid-19-Infizierte, am Sonntag 152 und am Samstag 182 gewesen.

11:10

Als erstes Land der Welt lässt Russland einen Impfstoff gegen das Coronavirus für die breite Verwendung zu. Das gab Präsident Wladimir Putin am Dienstag im Staatsfernsehen bekannt. Der Impfstoff wurde allerdings bisher nur an wenigen Menschen getestet, ihn in einem so frühen Stadium zuzulassen, widerspricht internationalen Kriterien.

Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.

11:00

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat zum Ende der Sommerferien in seinem Bundesland Urlaubs-Rückkehrer aufgerufen, sich auf das Corona-Virus untersuchen zu lassen. "Den vielen Reise-Rückkehrern rufe ich zu: Lassen Sie sich zeitnah testen, insbesondere wenn sie aus Risiko-Gebieten kommen", sagt Laschet. Neue Lockerungen der Corona-Auflagen in Nordrhein-Westfalen werde es angesichts steigender Zahlen nicht geben, vielmehr würden die Corona-Verordnungen verlängert. Kritik übte Laschet auch an Plänen für ein Gross-Konzert in der Stadt Düsseldorf mit rund 13.000 Besuchern. Diese halte er für "kein gutes Signal".

09:30

In Grossbritannien wird gemäss einem Zeitungsartikel der dailymail erwartet, dass neben Frankreich, Holland, Polen und Malta auch die Schweiz auf eine Quarantäneliste kommen wird. Denn für jedes Land mit einer beständigen Rate von mehr als 20 Infektionen pro 100'000 Einwohnern besteht die Gefahr, dass es auf der Liste landet. Für die Schweiz liegt die Rate gemäss Stand vom Sonntag bei 25 Infektionen auf 100'000 Einwohner.

Coronavirus-Epidemie - Molecular Partners: BAG sichert sich Kaufoption für potenzielles Covid-Mittel https://t.co/Dp4YAIDsLp pic.twitter.com/CCUPx7uaWY — cash (@cashch) August 11, 2020

06:20

Wie die Tageszeitung Blick hier berichtet, steht die 1000er-Grenze für Grossveranstaltungen in der Schweiz kurz vor dem Ende. Denn am Mittwoch entscheidet der Bundesrat, ob das Verbot für Grossveranstaltungen verlängert wird oder fällt. Gesundheitsminister Alain Berset möchte weiterhin eine restriktive Linie fahren, doch seine bürgerlichen Kollegen nehmen ihn wohl an die kurze Leine.

Der Vorschlag von Gesundheitsminister Alain Berset, das Verbot allenfalls bis Ende März 2021 zu verlängern, hat in der Sport- und Eventbranche für einen Aufschrei gesorgt.

05:55

Das Robert-Koch-Institut zählt 966 Neuinfektionen in Deutschland, womit die Gesamtzahl auf 217'293 steigt. Vier weitere Menschen sterben in Verbindung mit dem Virus. Die Zahl der Todesfälle liegt damit bei 9201.

03:20

China meldet für Montag 44 Neuinfektionen, womit es mittlerweile 84'712 bekannte Fälle gibt. Die Zahl der Toten bleibt bei 4634.

Mainland China reports 44 new coronavirus cases on August 10 https://t.co/k9ifbksu3F pic.twitter.com/d5vyaprRNn — Reuters (@Reuters) August 11, 2020

02:10

Mexiko meldet 5558 Neuinfektionen, damit sind es jetzt insgesamt 485'836 Fälle. 705 weitere Personen sterben in Verbindung mit dem Virus, insgesamt liegt die Zahl der Toten damit bei gut 53'000.

01:00

In Brasilien steigt die Zahl der bekannten Infektionen um mehr als 22'000 auf insgesamt 3,057 Millionen. Das Gesundheitsministerium gibt zudem 703 weitere Todesfälle - damit insgesamt 101'752 - bekannt.

Rio de Janeiro seeks to roll out mobile app for beachgoers braving pandemic https://t.co/Y3mP6B6oPK pic.twitter.com/bTqW1SZX3B — Reuters (@Reuters) August 11, 2020

00:50

Die US-Regierung erwägt einem hochrangigen Mitarbeiter zufolge Massnahmen, um mutmasslich mit dem Coronavirus infizierte US-Bürger die Heimreise aus anderen Ländern zu untersagen. Es gebe dazu einen Entwurf für entsprechende Regelungen. Diese seien aber noch nicht final abgestimmt und könnten sich noch ändern.

00:00

Die US-Seuchenzentren CDC geben 48'690 bekannte Neuinfektionen und 558 weitere Todesfälle bekannt. Damit sind in den USA insgesamt 5,02 Millionen Infektionen und 161'842 Tote verzeichnet.

(cash/Reuters/Bloomberg/SDA/AWP)