15:25

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Samstag innerhalb eines Tages 295 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Am Freitag waren es 306 bestätigte Fälle gewesen, am Donnerstag 266 und am Mittwoch 311.

14:00

Für Kinder ab zwölf Jahren sollen laut einer neuen Richtlinie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beim Tragen von Masken die gleichen Regeln gelten wie für Erwachsene. Das gab die WHO in einem mit dem UN-Kinderhilfswerk Unicef erarbeiteten Leitfaden für Entscheidungsträger bekannt.bFür jüngere Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren wurde demnach das Tragen von Masken nicht generell empfohlen. In bestimmten Situationen, etwa wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten, sollte es aber in Betracht gezogen werden, so zum Beispiel in Schulen. Masken könnten Kindern das Lernen allerdings auch erheblich erschweren, gestanden die internationalen Experten ein.

Jüngeren Kindern sollte nicht vorgeschrieben werden, Masken zu tragen, vor allem, weil sie sie alleine nicht richtig an- und ablegen könnten. Es sei bislang nicht vollständig geklärt, in welchem Umfang Kinder zur Übertragung des Coronavirus beitragen, hiess es weiter. Nach Angaben der WHO gehen weltweit etwa ein bis sieben Prozent der registrierten Covid-19-Fälle auf Kinder zurück. Verglichen mit anderen Altersgruppen habe es bei ihnen weniger Todesfälle gegeben.

12:00

Der oberste Schweizer Gastwirt und Präsident von Gastrosuisse, Casimir Platzer, hat wegen der Corona-Krise grossen Respekt vor dem Herbst und Winter. Wenn die Situation mit den Einschränkungen und "der grossen Unsicherheit" so bleibe, würden viele Betriebe nicht überleben. Viele Gastrobetriebe hätten ihre Reserven mittlerweile aufgebraucht. "Dabei beginnt die Rezession erst", sagt Platzer im Interview mit der "Schweiz am Wochenende". Platzer weist zudem daraufhin, dass auch Bankette, Seminare und Vereinsanlässe nicht stattfinden würden.

11:00

Die Aktienmärkte erholen sich im Zug der Coronakrise weiter. Der New Yorker Börsenindex S&P 500 hat in dieser Woche mit einem neuen Rekordwert zu seiner Form aus Zeiten vor der Pandemie zurückgefunden. Während das Coronavirus weltweit und vor allem in den USA weiter auf dem Vormarsch ist, liess das breit gefasste Börsenbarometer die drastischen Verluste der vergangenen Wochen gänzlich hinter sich. Seit dem Tiefpunkt am 23. März hat der Index 55 Prozent zugelegt. Die Schweizer Leitindex Swiss Market Index stieg in der abgelaufenen Woche 0,5 Prozent.

09:00

Unter Einhaltung sämtlicher Coronavirus-Schutzmassnahmen wie Maske und Gummihandschuhe wählen die SVP-Delegierten am Samstag in Brugg AG den neuen Parteipräsidenten, wie rot gedruckt in der Einladung steht. Sollten sie die soziale Distanz nicht einhalten können, sind sie verpflichtet, Schutzmasken und Gummihandschuhe anzuziehen.

Journalistinnen und Journalisten, welche vor Ort berichten, müssen diese selbst mitbringen. Sowohl sie als auch die Delegierten mussten sich vorgängig anmelden. Im Campussaal der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg Windisch sind Sektoren zu je hundert Personen abgeteilt. Jeder Sektor hat zwecks Rückverfolgbarkeit eine eigene Zutrittskontrolle.

Zur Wahl stehen der von der Findungskommission als Einerticket portierte Tessiner Ständerat Marco Chiesa sowie der ehemalige Zürcher Kantonalpräsident und Nationalrat Alfred Heer.

09:00

Weltweit ist die Zahl der Corona-Infizierten nach Reuters-Berechnungen auf mehr als 22,85 Millionen gestiegen. 793'983 Menschen starben an der neuartigen Lungenkrankheit.

07:00

Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland ist um mehr als 2000 gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag legt die Zahl in den letzten 24 Stunden um 2034 auf 232'082 Fälle zu. Die Zahl der Todesfälle steigt um sieben auf 9267.

06:20

Mehr als 5800 Schweden sind an Covid-19 gestorben. Das entspricht einer weit höheren Todesrate als in den Nachbarländern Norwegen, Dänemark und Finnland, die wesentlich strengere Massnahmen als Schweden ergriffen. Trotz der hohen Opferzahl hat Schweden im Verhältnis weit weniger Covid-19-Todesfälle zu beklagen als Länder wie Grossbritannien und Spanien, die weit striktere Schutzmassnahmen ergriffen. "Die Strategie, die wir gewählt haben, halte ich für richtig", sagt denn auch Schwedens Premierminister Stefan Lofven laut blick.ch der Tageszeitung "Dagens Nyheter"

Den Mundschutz sieht Lofven weiterhin kritisch. "Masken sind nicht das Hauptinstrument, um die Pandemie einzudämmen", so Lofven. Wichtiger seien nach wie vor soziale Distanzierung, Testen und Tracking. "Diese müssen unser Hauptaugenmerk sein, um die Infektionen einzudämmen."

In our Swedish news tonight: Our Prime Minister Stefan Lofven: "We chose the right way". pic.twitter.com/v51jud06Gf — Rebecca Chandler (@RebeccaChandle1) August 21, 2020

06:45

Forscher befürchten einem weithin beachteten Modell zufolge in den USA noch mehr Corona-Tote als zuletzt prognostiziert. Bis Anfang Dezember könnten insgesamt fast 310'000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus sterben, rund 15'000 mehr als noch vor zwei Wochen angenommen. Das ging am Freitagabend aus einer Aktualisierung des Modells der Forscher des Instituts IHME der Universität Washington in Seattle hervor. Wenn 95 Prozent der Menschen in der Öffentlichkeit stets Masken trügen, könnte die Zahl der Opfer bis 1. Dezember mit rund 240 000 deutlich geringer ausfallen, erklärten die Forscher.

Die US-Seuchenzentren CDC gab zuletzt 44'864 bekannte Neuinfektionen und 1074 weitere Todesfälle bekannt. Damit sind in den USA insgesamt 5,551 Millionen Infektionen und 173.490 Tote verzeichnet.

06:00

Südkorea verschärft die Abstandsregeln, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das Verbot grosser Veranstaltungen und Gottesdienste sowie die Schliessung von Nachtclubs, das bisher nur für den Grossraum Seoul galt, soll ab Sonntag auf das gesamte Land ausgeweitet werden.

BREAKING: South Korea records 332 new cases of COVID-19. The positivity rate in Seoul has surged to 4.27 percent, its highest level in the pandemic. Locals fear that the virus may be more widespread in the country than previously thought. https://t.co/2Meq4xspmO — Orel Fargas (@OrelFargas) August 22, 2020

05:00

Panama setzt internationale Flüge wegen der andauernden Pandemie für einen weiteren Monat aus. Dies teilt die zivile Luftfahrtbehörde des Landes mit.

03:30

Der US-Flugzeugbauer Boeing entwickelt nach eigenen Angaben einen Stab, der ultraviolettes Licht zur Neutralisierung von Bakterien und Viren ausstrahlen soll. Das Gerät soll bei der Desinfektion der Instrumente im Cockpit und der Kabine eingesetzt werden. Der Stab soll Reinigungsmittel wie Alkohol oder andere Deinfektionsmittel ersetzen, die die empfindlichen elektronischen Geräte angreifen können.

02:00

Grossbritannien-Reisende aus Frankreich müssen künftig bestätigen, dass sie nicht an Covid-19-Symptomen leiden oder in den vergangenen 14 Tagen in Kontakt mit einer positiv getesteten Person waren. Dies kündigt die britische Regierung an.

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)