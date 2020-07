13:10

Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) prognostiziert eine erhöhte Gefahr von Pandemien. "Wir werden in Zukunft häufiger mit Pandemien rechnen müssen", sagt er dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". "Auch der Bioterrorismus ist eine reelle Gefahr", ergänzt er. "Experten warnen zunehmend auch vor Bakterien. Wenn die Resistenzen gegen Medikamente zunehmen, sind diese Szenarien mindestens so erschreckend wie die zu neuen Viren." Zugleich fordert Spahn eine verbesserte Vorbereitung im Umgang mit Gesundheitsrisiken. "Da brauchen wir neue Strukturen – in Europa, auf nationaler Ebene und bei den Gesundheitsbehörden vor Ort."

12:25

In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 134 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zum dritten Mal in Folge überschritt die Zahl damit die Hundertermarke.

Insgesamt gab es bisher 32'101 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag mitteilte. Am Donnerstag wurden 116 neue Fälle gemeldet, am Mittwoch 137. Die 137 Neuinfektionen stellten gegenüber dem Dienstag mehr als eine Verdoppelung dar. Am Montag waren dem BAG noch 35 neue Ansteckungen gemeldet worden.

Bisher starben gemäss Angaben von Freitag 1686 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Das Bundesamt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Donnerstagmorgen übermittelt hatten. In Spitalpflege befinden sich 4055 Personen, vier mehr als am Vortag.

Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, beläuft sich bisher auf insgesamt 614'283. Bei 6,3 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus. Von Donnerstag auf Freitag wurden dem BAG 15'178 neue Tests gemeldet.

Grund zur Sorge gibt weiterhin die Reproduktionszahl R, also die Anzahl Personen, die eine mit dem Coronavirus infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Diese liegt nach Angaben der Swiss National Covid-19 Science Task Force des Bundes seit Mitte Juni wieder signifikant über 1. Das heisst, dass eine infizierte Person im Durchschnitt mehr als eine weitere Person ansteckt.

11:35

Der britische Premierminister Boris Johnson mahnt die Briten zu verantwortungsbewusstem Verhalten, wenn am Wochenende zum ersten Mal seit Monaten Kneipen und Pubs wieder öffnen. Das Schlimmste sei überstanden, trotzdem sollte ein neuer Ausbruch des Coronavirus vermieden werden, unterstreicht er. "Meine Botschaft lautet: Lasst es uns jetzt nicht vermasseln, Leute, wir haben bisher fantastische Arbeit geleistet, um diese Krankheit in den Griff zu bekommen", sagt Johnson dem Hörfunksender LBC.

England puts United States on 'red-list', will quarantine arrivals https://t.co/v7PsbVymfR pic.twitter.com/CWw2KvvqGQ — Reuters (@Reuters) July 3, 2020

11:10

In Italien sind einer Studie zufolge ärmere Menschen sehr viel mehr vom Tod durch das Coronavirus bedroht als gut situierte Bevölkerungsgruppen. Zu diesem Ergebnis kommt die nationale Statistikbehörde Istat in einer umfangreichen Erhebung.

10:15

Während sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen und die Ansteckungsrate in Deutschland kaum verändert haben, verstärkt sich die Dynamik in Amerika. Der US-Virologe Anthony Fauci sieht Anzeichen, dass das Virus ansteckender wird.

Forschungen wiesen auf eine Mutation des Virus hin, durch die es sich leichter vermehren und eine höhere Viruslast erzeugen könne, sagte der Direktor des National Institute for Allergy and Infectious Diseases auf einem Online-Event. Ob es Menschen, die sich mit der neuen Mutation anstecken, schlechter gehe als bei einer Infektion mit der bisherigen Virusvariante, sei noch nicht klar. "Es scheint so, dass sich das Virus leichter vermehrt und schneller überträgt", so Fauci.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus und die Ansteckungsrate haben sich in Deutschland zuletzt kaum verändert. Beide Werte verharrten auf niedrigem Niveau. Dagegen verstärkte sich die Infektionsdynamik in Amerika.

President Donald Trump is "clearly flirting with disaster" by holding rallies and attending events without wearing a mask, Dr. Jonathan Reiner, who was an adviser to the White House medical team under President George W. Bush, said https://t.co/arG53iRbSR — CNN (@CNN) July 3, 2020

09:50

Die Sterblichkeitsrate in Russland ist seit Anfang 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie um schätzungsweise 1,5 bis zwei Prozent gestiegen, sagt Gesundheitsminister Michail Muraschko der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Ein Vergleichzeitraum wird nicht genannt. Die Behörden melden unterdessen einen Anstieg der Infektionen um 6718 auf 667'883 und der Todesfälle um 176 auf 9859.

09:35

Präsident Donald Trump hat den rasanten Anstieg der Corona-Fallzahlen in den USA erneut damit begründet, dass in dem Land weitaus mehr auf das Virus getestet werde. "Es gibt eine Zunahme der Coronavirus-Fälle, weil unser Testverhalten so massiv und so gut ist, viel grösser und besser als in jedem anderen Land", schrieb er am späten Donnerstagabend auf Twitter. Dies seien grossartige Neuigkeiten. Ausserdem sei die Sterblichkeitsrate zurückgegangen, und jüngere Menschen erholten sich viel leichter und schneller.

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2020

Trump hat wiederholt die Zunahme der Fallzahlen mit der Ausweitung der Tests begründet. Kritiker werfen ihm vor, das Infektionsgeschehen herunterspielen zu wollen. Sie verwiesen auf eine steigende Zahl von Krankenhauseinweisungen. Sie machen ausserdem geltend, dass bei einer Ausweitung der Tests die Anzahl der positiven Resultate zurückgehen oder zumindest gleichbleiben müsste, wenn Trumps These stimmen sollte. Auch renommierte Experten weisen Trumps Begründung zurück und machen vorrangig die Lockerung von Corona-Beschränkungen für den Anstieg verantwortlich.

08:05

Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr in der Schweiz gilt erst ab nächstem Montag. Im morgendlichen Pendlerverkehr am Freitag in der Region Zürich tragen allerdings schon deutlich mehr Passagiere von Zügen, S-Bahnen und Bussen eine Maske, wie cash.ch festgestellt hat.

Tendenziell sind es jugendliche und ÖV-Benutzer unter 25 Jahren, die keine Maske tragen. Der Bundesrat hat die Maskenpflicht am vergangenen Mittwoch bekanntgegeben. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga sagte, ein Nicht-Befolgen der Maskenpflicht würde keine Bussen nach sich ziehen, aber eventuell andere Sanktionen.

05:30

Die Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland steigt um 446 auf 195'674, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle steigt um neun auf 9003.

02:45

In den USA sind binnen eines Tages fast 55'000 Neuinfektionen festgestellt worden. Das ist einer Reuters-Zählung zufolge der weltweit höchste jemals gemeldete tägliche Anstieg. Am späten Donnerstag wurden 54'879 neue Fälle registriert. Bislang lag der Rekord in Brasilien, das am 19. Juni 54'771 Neuinfektionen bekanntgab. Noch vor zwei Wochen betrug die Zahl der täglichen Neuinfektionen in den USA etwa 22'000.

New U.S. COVID-19 cases rise by over 50,000, setting a record for a third consecutive day - Reuters tally https://t.co/Y0g26CMefx pic.twitter.com/NdRsJN1lSo — Reuters (@Reuters) July 3, 2020

01:35

Die britische Regierung hebt Quarantäne-Vorschriften ab dem 10. Juli auf. Dies gelte unter anderem für Reisende aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien, teilt das Verkehrsministerium mit. Eine vollständige Liste der Länder, für die die Lockerungen gelten sollen, soll am Freitag veröffentlicht werden. Bislang müssen nach England Einreisende für 14 Tage in Quarantäne - eine Regelung, die insbesondere von der Luftfahrt- und Tourismusbranche scharf kritisiert wurde.

00:40

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Texas führt eine Maskenpflicht ein. Diese gelte für alle Bezirke mit über 20 Fällen, kündigt der Republikaner Greg Abbott an. Das betrifft etwa zwei Drittel der 254 Countys in Texas.

Dr. Marc Boom, CEO of Houston Methodist, says he’s “elated” by Texas Gov. Greg Abbott’s order that requires people to wear masks statewide and adds that the move is “critically important” to help bend the curve as coronavirus cases surge in the state. pic.twitter.com/0oCxgrItPg — CNN (@CNN) July 3, 2020

00:30

Das Arthritis-Medikament Kevzara von Sanofi und Regeneron ist bei Tests in den USA zur Behandlung von Covid-19-Patienten durchgefallen. Die Hauptziele der Studie seien nicht erreicht worden, teilen beide Pharmakonzerne mit. Eine separate Studie ausserhalb der USA laufe noch. Auch der Schweizer Pharmakonzern Roche testet seine Arthritis-Arznei Actemra zur Behandlung von schweren Lungenentzündungen bei Coronavirus-Patienten.

00:15

In Brasilien sind fast 62'000 Menschen an Covid-19 gestorben. Die Zahl stieg binnen eines Tages um 1252 auf 61'884, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die Zahl der Infektionsfälle legte um 48'105 auf 1,496 Millionen zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

