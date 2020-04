06:20

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigt insgesamt 141'672 Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland, das ist ein Plus von 1775 zum Vortag. Weitere 110 Todesfälle wurden gemeldet, insgesamt sind damit bislang 4404 Menschen an dem Virus gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 91'500 Menschen, rund 3500 mehr als am Vortag.

+++

05:30

Die Lockerung der Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sollte nach dem Willen einer Mehrheit der Schweizer Bevölkerung mit einer generellen Maskenpflicht in der Öffentlichkeit einhergehen. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Tamedia-Umfrage hervor.

+++

05:20

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde sind in China binnen 24 Stunden zwölf neue Coronavirus-Infektionen und keine Todesfälle aufgetreten. Von den bestätigten Fällen seien acht auf zurückreisende chinesische Staatsbürger zurückzuführen, die aus dem Ausland in ihre Heimat zurückgekommen seien. Vier Fälle seien lokal aufgetreten, drei davon in der nordöstlichen Grenzprovinz zu Russland, Heilongjiang, sowie ein Fall in der Mongolei. Das chinesische Festland verzeichnet nach offiziellen Angaben zum 19. April insgesamt 82'747 Fälle und 4632 Todesfälle.

+++

01:15

Die US-Zentrum für Infektionskontrolle (CDC) meldet am Sonntag 720'630 Fälle des neuen Coronavirus, ein Anstieg von 29'916 Fällen binnen eines Tages. Die Zahl der Todesfälle sei um 1759 auf 37'202 gestiegen.

(cash/SDA/AWP/Reuters/Bloomberg)