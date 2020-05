11:05

China hat den Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gegen Kritik in Schutz genommen. Ghebreyesus leiste gute Arbeit, sagt der Aussenminister Wang Yi. Länder mit Anstand würden die Organisation unterstützen. US-Präsident Donald Trump hat die WHO dagegen wiederholt kritisiert und ihr mit einem Zahlungsstopp gedroht.

As the coronavirus stokes anti-China sentiment, will trade barriers with America remain no matter who wins November’s presidential election? Listen to “Checks and Balance” https://t.co/d80lTInLg6 pic.twitter.com/afqTETaRCv — The Economist (@TheEconomist) May 23, 2020

+++

10:10

Im Iran ist eine 107-jährige Frau einem Medienbericht zufolge von einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus genesen. Sie habe sich erholt und das Krankenhaus in Arak wieder verlassen können, meldet die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars.

Zuvor sei sie "einige Zeit" isoliert behandelt worden. Der Iran ist das am stärksten von der Pandemie betroffene Land im Nahen Osten mit insgesamt 133'521 Infektionen und 7359 Todesfällen.

Iranian 107-year-old woman recovers from coronavirus - Fars https://t.co/ksLm1lIqhR — Reuters Iran (@ReutersIran) May 24, 2020

+++

07:15

Thailand hat zum vierten Mal in diesem Monat keine Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Ansteckungen blieb bei 3040, die Zahl der Todesfälle bei 56.'2921 Menschen gelten als genesen von einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

+++

05:50

Trotz einzelner lokaler Corona-Ausbrüche entwickeln sich die deutschen Fallzahlen weiterhin rückläufig. Das Robert-Koch-Institut meldet 431 Neuinfektionen in Deutschland. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen in Deutschland auf 178'281, wie das RKI mitteilt.

Die Zahl der Todesfälle legt binnen 24 Stunden um 31 auf 8247 zu. Die Zahl der nachweislich Genesenen liegt dem RKI zufolge bei etwa 160'300, rund 500 mehr als am Vortag.

Germany's confirmed coronavirus cases rise by 431 to 178,281: RKI https://t.co/Vb8v2Ljitw pic.twitter.com/1uqApc6R1a — Reuters (@Reuters) May 24, 2020

+++

+++

03:55

China hat am Samstag drei neue Infektionen mit dem Coronavirus ermittelt, nachdem am Freitag erstmals seit Ausbruch der Epidemie keine neuen Fälle bekannt geworden waren. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle erhöhte sich damit auf 82'974, wie die Nationale Gesundheitskommission am Sonntag bekanntgab. Die Zahl der Todesopfer blieb mit 4634 unverändert.

+++

02:30

In Brasilien steigt die Zahl der Toten in Verbindung mit dem Coronavirus weiter deutlich. 965 Opfer wurden am Samstag registriert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Damit erhöht sich die Gesamtzahl auf 22'013. Nach Angaben des Ministeriums gibt es jetzt 347.398 bestätigte Infektionsfälle, 16'508 mehr als am Freitag. Nur in den USA wurden bislang mehr gezählt.

As doctors struggle valiantly to save lives, the country's President, Jair Bolsonaro, seems more focused on another sick patient: his country's economy. https://t.co/RSi2zris3o — CNN (@CNN) May 23, 2020

Die Dunkelziffer bei den Toten und Infizierten dürfte deutlich höher sein, da im grössten Land Lateinamerikas noch immer nicht ausreichend getestet werden kann. Brasiliens rechter Präsident Jair Bolsonaro ist wegen seines Umgangs mit dem Ausbruch heftig kritisiert worden. Seine Umfragewerte sind deutlich gesunken.

+++

01:30

Im US-Bundesstaat New York ist die Zahl der neu gemeldeten Coronavirus-Todesfälle auf den niedrigsten Wert seit zwei Monaten gesunken. Laut New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sind in den vergangenen 24 Stunden 84 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. "Das sind gute Nachrichten." Der US-Bundesstaat verzeichnete somit den geringsten täglichen Anstieg der Totenzahlen seit dem 24. März.

COVID-19 deaths in New York drop below 100 for first time since March https://t.co/E9MUQr1F16 pic.twitter.com/BxtCbojGu7 — News 4 San Antonio (@News4SA) May 23, 2020

+++

01:05

Boris Johnsons Berater Dominic Cummings soll die Seuchenschutz-Regeln der britischen Regierung öfter missachtet als bisher bekannt. Wie der "Sunday Mirror" und der "Observer" berichten, soll Cummings auch am 12. und am 19. April weit abseits von London gesehen worden sein.

Reisen waren zu diesem Zeitpunkt nur aus absolut notwendigen Gründen erlaubt. Cummings hatte bereits eingeräumt, dass er Ende März mit seiner an Covid-19 erkrankten Frau und seinem vier Jahre alten Sohn von London in die nordostenglische Grafschaft Durham zu seinen Eltern gefahren sei.

10 questions Dominic Cummings must answer after outcry over lockdown breach https://t.co/udJlaxRuhp pic.twitter.com/y9JYagqpTS — Sunday Mirror (@TheSundayMirror) May 23, 2020

00:15

Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer fordert weitere Lockerungen für das Gastgewerbe. Zwei Meter Abstand, nicht mehr als vier Personen an einem Tisch und Sperrstunde ab Mitternacht seien zu streng.

Viele Wirte litten unter diesen Vorschriften, einige hätten bereits wieder schliessen müssen, sagte Platzer, selbst Gastwirt, in der "Tagesschau" des Schweizer Fernsehens vom Samstagabend.

Platzer schlägt dem Bundesrat vor, den Mindestabstand in Gastrobetrieben zu verringern. Als Beispiel gibt er Österreich an, wo von den Behörden nur ein Meter gefordert werde.

Der Epidemiologe Christian Althaus von der Universität Bern - auch Mitglied der vom Bundesrat einberufenen wissenschaftlichen Covid-19 Task Force - warnt allerdings in derselben Sendung vor einer allzu raschen Lockerung der Massnahmen gegen die Coronavirus-Ausbreitung. Man müsse erst einmal die weitere Entwicklung der Fallzahlen bei den Neuansteckungen abwarten, sagte er.

(cash/AWP/SDA/Bloomberg/Reuters)