Die Zahl der Virus-Infektionen in Russland steigt nach Angaben der Behörden um 5057 auf 907'758. Dies ist die vierthöchste Gesamtzahl weltweit. Die Zahl der Toten wächst um 124 auf 15'384.

Der brasilianische Bundesstaat Paraná hat ein Abkommen mit Russland geschlossen, um den weltweit ersten für die breite Verwendung zugelassenen Impfstoff gegen das Coronavirus selbst zu produzieren. Der Vertrag dazu wurde am Mittwochnachmittag (Ortszeit) unterschrieben, wie brasilianische Medien berichteten. Demnach können die Regierung des Paraná und Russlands bei der Entwicklung der Impfstoff-Tests und der Produktion einer Impfung zusammenarbeiten. Auch über einen Technologie-Transfer solle verhandelt werden.

Indien verzeichnet erneut einen Höchstwert bei den täglichen Corona-Neuinfektionen. Das Gesundheitsministerium meldet 66'999 neue Ansteckungen binnen 24 Stunden. Damit hat das Land den 15. Tag in Folge mindestens 50'000 neue Fälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus steigt auf fast 2,4 Millionen, das sind nach den USA und Brasilien die drittmeisten weltweit. Die Zahl der Todesfälle stieg auf über 47'000.

India's coronavirus cases jump by 67,000, setting daily record https://t.co/bwcDH7ASav pic.twitter.com/WWMcB2Sbs8 — Reuters (@Reuters) August 13, 2020

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter an. Wie das Robert-Koch-Institut in Berlin am Donnerstag mitteilte, wurden in den vergangenen 24 Stunden 1445 neue Fälle gemeldet, der höchste Wert seit dem 1. Mai. Damit sind in Deutschland bislang 219'964 Menschen mit dem Virus infiziert worden. Zudem wurden vier weitere Todesfälle gemeldet, womit sich die Zahl der Opfer auf 9211 erhöht.

Zurückgeführt wird die Entwicklung vor allem auf die Rückkehr von Urlaubern aus dem Ausland und das anhaltend schöne Wetter in Deutschland, das vor allem junge Leute zu Partys im Freien animiert. Auch der Schulbeginn in zahlreichen Bundesländern stellt die Behörden vor Herausforderungen. In Berlin, wo die Schule am Montag begann, sind nach einem Bericht des "Tagesspiegels" bereits an mindestens sieben Schulen einzelne Corona-Fälle aufgetreten.

Die Demokraten machen im Kampf ums Weisse Haus gegen US-Präsident Donald Trump die US-Opferzahl in der Corona-Krise zum Wahlkampfthema. Der Grund, warum das Virus die USA besonders hart getroffen habe, sei, "weil Trump es von Anfang an nicht ernst genommen hat", sagte die demokratische Anwärterin auf den Vizepräsidenten-Posten, Kamala Harris, am Mittwoch in Wilmington (Delaware). Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt in dieser Rolle mit dem designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden.

“This virus has impacted almost every country, but there’s a reason it has hit America worse than any other advanced nation. It’s because of Trump’s failure to take it seriously from the start,” Kamala Harris says. https://t.co/4U27HSRDom pic.twitter.com/AVbbWKFSZU — CNN (@CNN) August 12, 2020

Während sich andere Länder auf die Wissenschaft verlassen hätten, habe Trump "Wunderarzneien" propagiert, die er beim Sender Fox News gesehen habe. "Das passiert, wenn wir jemanden wählen, der der Aufgabe einfach nicht gewachsen ist", sagte Harris. In den USA wurden mehr als fünf Millionen Corona-Erkrankungen registriert - rund ein Viertel der weltweiten Fälle. Mehr als 165'000 Menschen starben.

Die Gesundheitsbehörden der chinesischen Stadt Shenzhen haben nach eigenen Angaben bei einer Stichprobe importierter gefrorener Hühnerflügel aus Brasilien das Coronavirus nachgewiesen. Sämtliche Personen, die womöglich Kontakt mit potenziell kontaminiertem Fleischprodukten hatten, seien umgehend ausfindig gemacht und getestet worden. Die Tests seien alle negativ ausgefallen.

Die Zahl der Corona-Fälle in Mexiko nähert sich der Marke von einer halben Million. Das Gesundheitsministerium meldet 5858 Neuinfektionen und 737 weitere Tote. Insgesamt sind damit in dem Land bislang 498'380 Erkrankungen und 54'666 Todesfälle bestätigt. Die Dunkelziffer dürfte aber nach Einschätzung der Regierung deutlich höher sein.

Argentina and Mexico to produce AstraZeneca COVID-19 vaccine https://t.co/TGmtV4f2Px pic.twitter.com/0Wd7O7kzP3 — Reuters (@Reuters) August 13, 2020

US-Präsident Donald Trump nennt acht Empfehlungen, die bei der Wiedereröffnung von Schulen beachtet werden sollen. Unter anderem rät er auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus dazu, Masken zu verwenden, wenn kein Abstand zu Mitmenschen eingehalten werden könne. Seine Regierung werde für die Schulbezirke 125 Millionen wiederverwendbare Masken bereitstellen.

Das Coronavirus ist laut einer Datenauswertung der Nachrichtenagentur Reuters weltweit inzwischen bei mehr als 20,45 Millionen Menschen nachgewiesen worden. 743'229​ Menschen starben demnach.

Die US-Seuchenzentren CDC geben 55'540 bekannte Neuinfektionen und 1244 weitere Todesfälle bekannt. Damit sind in den USA insgesamt 5,12 Millionen Infektionen und 163'651 Tote verzeichnet.

