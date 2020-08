10:15

Italien schliesst ab Montag alle Diskotheken des Landes. Die Massnahme dauert mindestens bis zum 7. September. Das teilte Gesundheitsminister Roberto Speranza am Sonntagabend mit. Betroffen sind auch Stranddiscos im Freien und alle anderen Tanz-Events draussen, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. In der Zeit zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens gilt überdies auf Plätzen, wo sich in Italien gerne viele Menschen aufhalten, und bei Ansammlungen vor Lokalen eine Maskenpflicht.

Discoteche verso la chiusura in tutta Italia. Il governo convoca le Regioni per le 16 [di ALESSANDRA ZINITI] [aggiornamento delle 21:57] https://t.co/BzY7tomDwX — Repubblica (@repubblica) August 16, 2020

+++

08:50

Die Falschmeldung des BAG über ein junges Corona-Todesopfer hat am Freitag hohe Wellen geworfen. Schon in den Wochen zuvor publizierte das BAG fehlerhafte Zahlen. Digitalrechtsexperte und Jurist Martin Steiger fordert das BAG auf, Hilfe von aussen anzunehmen, um die Missstände zu beheben. "Es ist einerseits wünschenswert, dass das BAG endlich sichtbar dazu lernt. Andererseits soll es Hilfe annehmen", sagt Steiger im Interview mit Radio SRF. "Ich weiss, dass ihm sehr viel Hilfe angeboten wird – aus der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft, von Unternehmen. Ständig höre ich, dass die Leute beim BAG nicht reagieren oder sagen, dass sie es dann früher oder später schon selbst machen würden."

+++

+++

08:30

Das Contact Tracing zur Eindämmung der Corona-Pandemie läuft weiterhin nicht einwandfrei. Neben bereits bekannten Problemen zeigt eine ETH-Analyse nun, dass das Contact Tracing auf einer fehlerhaften Studie basiert.

Die Grundlage für das Contact Tracing in den meisten Ländern der Welt - auch in der Schweiz - bildet eine Studie der Universität Hongkong, nach der Infizierte bis zu 48 Stunden vor Krankheitsausbruch ansteckend sind. Wird jemand positiv auf das Coronavirus getestet, wird daher nach Personen gesucht, mit denen der Infizierte bis zu zwei Tage vor Krankheitsbeginn Kontakt hatte.

Doch diese Regel ist laut Forschern der ETH Zürich falsch. "Unsere Analysen zeigen, dass Infizierte das Virus bis zu fünf oder sechs Tage vor Ausbruch der Krankheit weitergeben können", sagte Peter Ashcroft, der den Fehler aufdeckte, der "NZZ am Sonntag". "Will man 90 Prozent der präsymptomatischen Ansteckungen abfangen, müsste man die Kontakte bis zu vier Tage zurückverfolgen."

Die korrigierte Analyse wurde vergangenen Woche im "Swiss Medical Weekly" veröffentlicht und auch in der Originalpublikation wurde der Fehler inzwischen berichtigt. Beim (BAG) hat man die Korrektur zur Kenntnis genommen.

+++

06:45

In Indien ist die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, nach offiziellen Angaben um 941 auf 50'921 gestiegen. 57'981 weitere Personen wurden positiv auf das Virus getestet. Damit steigt die Gesamtzahl auf fast 2,65 Millionen. Das ist weltweit der dritthöchste Wert hinter den USA und Brasilien.

+++

05:45

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle nach Angaben des Robert-Koch-Instituts um 561 auf 224'014 gestiegen. An den Folgen des Virus ist in den vergangenen 24 Stunden ein weiterer Mensch gestorben, die Gesamtzahl der Todesfälle steigt demnach auf 9232.

Germany's confirmed coronavirus cases rise by 561 to 224,014 - RKI https://t.co/v30GRg4LMG pic.twitter.com/jOqPlOyUsh — Reuters (@Reuters) August 17, 2020

+++

04:40

Die Bundesregierung reagiert mit Kritik auf die schleppende Rückzahlung von Ticketkosten vieler Fluggesellschaften. "Nach Auffassung der Bundesregierung ist eine Nichterstattung berechtigter Ansprüche nicht akzeptabel", heisst es in einer Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion, die dem Handelsblatt vorliegt. Die Corona-Pandemie stelle zwar auch für die Fluggesellschaften "eine besondere Ausnahmesituation" dar. Dennoch sei spätestens seit der Mitteilung der EU-Kommission vom 13. Mai 2020 klar gewesen, dass es für Flugtickets nur eine freiwillige Gutscheinregelung geben werde. Die Fluggesellschaften hätten ausreichend Zeit gehabt, um die Erstattungsverfahren entsprechend vorzubereiten und Anträge zügig bearbeiten zu können.

+++

02:50

Wegen des jüngsten Ausbruchs des Coronavirus in der Stadt Auckland wird die Parlamentswahl in Neuseeland um vier Wochen verschoben. Premierministerin Jacinda Ardern verlegte die Wahl nach Absprache mit aller im Parlament vertretenen Parteien auf den 17. Oktober.

+++

02:05

Das Coronavirus ist in den USA laut einer Datenauswertung der Nachrichtenagentur Reuters inzwischen bei mehr als 5,4 Millionen Menschen nachgewiesen. 170'000 Menschen sind demnach in den Vereinigten Staaten an den Folgen der Infektion gestorben. Die jüngste Hochrechnung des medizinischen Instituts IHME geht bis Dezember von einen Anstieg der Todesfälle auf rund 300'000 aus, auch Krankenhauseinweisungen nehmen nach der Einschätzung bis Ende des Jahres um 75 Prozent zu. Weltweit sind mindestens 21,5 Millionen Coronavirus-Fälle verzeichnet und über 765'000 Todesfälle bestätigt. Die Vereinigten Staaten bleiben mit rund einem Viertel der Infektionen und Todesfällen das globale Epizentrum der Pandemie.

U.S. coronavirus death toll hits 170,000 ahead of fall flu season https://t.co/P2NRk2aKxd pic.twitter.com/RRNz2DDPpm — Reuters (@Reuters) August 17, 2020

+++

00:50

Brasilien verzeichnet nach Angaben des Gesundheitsministeriums 23'101 neue Coronavirus-Infektionen und 620 weitere Todesfälle binnen 24 Stunden. In dem lateinamerikanischen Land sind bislang 3'340'197 Menschen erkrankt und 107'852 Personen an den Folgen des Virus verstorben.

+++

00:05

Deutschlands grösster Touristikkonzern Tui lehnt eine pauschale Reisewarnung für die Balearen-Insel Mallorca ab. "Wir bedauern, dass Deutschland nun eine Reisewarnung für ganz Mallorca ausgesprochen hat. Besser wäre eine regionale Reisewarnung für Palma, Magaluf oder andere Orte mit erhöhten Fällen gewesen", sagt Thomas Ellerbeck, der für Politik und Kommunikation zuständige Manager des Konzerns, der Zeitung "Rheinische Post" (Montagsausgabe). Die meisten Urlauber wären sehr verantwortungsvoll und würden sich an die Regeln halten. Die pauschale Warnung sei auch deshalb fragwürdig, weil grosse Teile der Insel von der Pandemie nur minimal betroffen seien. Es habe in keinem Hotel der Tui auf Mallorca eine Infektion gegeben.

+++

+++

