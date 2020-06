11:45

Die Schweiz ertrinkt laut der "NZZ am Sonntag" förmlich in Schutzmasken. Nach der Beschaffungsaktion sitze die Schweiz auf Millionen von Hygienemasken und wisse nicht mehr, wohin damit.

Kaum jemand benutze das Schutzmaterial überhaupt noch, hiess es. Die Zeitung stützt sich dabei auf ein Dossier zum Ablauf der Pandemie in der Schweiz. Rund 250 Millionen Stück haben Behörden und Militär demnach zwischen Ende März und Anfang Juni bestellt. Davon seien rund 40 Millionen Stück zum Selbstkostenpreis an die Kantone und den Detailhandel übergeben worden.

Weitere 90 Millionen Masken seien noch in China oder auf dem Weg in die Schweiz. Und rund 120 Millionen Stück befänden sich bereits in den Lagern im Inland. Was mit den überzähligen Masken passieren soll, bleibe offen.

Zum Beginn der Krise waren in der Schweiz viel zu wenig Masken verfügbar. Anfänglich sagte der Delegierte des Bundesamts für Gesundheit (BAG), Daniel Koch, das Tragen von Masken bringe nicht viel Schutz. Später begannen unter anderem die SBB, das Tragen von Masken in dort zu empfehlen, wie wie etwa im öffentlichen Verkehr Menschen nahe beisammen sind.

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock bezeichnet die jüngsten Anti-Rassismus-Proteste in London und anderen grossen Städten des Landes als zusätzliche Gefahrenquelle in der Cornoakrise.

Er unterstütze zwar ausdrücklich die Position der Demonstranten, sagte Hancock dem Sender Sky News. Aber Versammlungen in solch grossem Umfang seien derzeit ein Verstoss gegen die Regeln, weil sich dadurch das Risiko einer Ausbreitung des Virus erhöhe. Nach Auskunft der Londoner Polizeichefin Cressida Dick kam es bei den Protesten zu Angriffen auf Beamte. Dabei seien 14 Polizisten verletzt worden.

Angesichts eines Neuanstiegs von Corona-Infektionen müssen immer mehr Schulen in Israel wieder schliessen. Über 100 Schulen und Kindergärten blieben am Sonntag nach einer Mitteilung des Bildungsministeriums geschlossen. Die israelische Arbeitswoche beginnt sonntags.

Bei 330 Schülern und Lehrern ist bisher der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, mehr als die Hälfte davon in Jerusalem. Mehr als 16'000 Schüler und Lehrer sind in häuslicher Quarantäne. Israel hatte zu Beginn der Corona-Welle sehr schnell mit rigorosen Massnahmen reagiert, der Verlauf der Pandemie in dem kleinen Mittelmeerland war bisher relativ glimpflich.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Erreger Sars-CoV-2 bisher bei 17'752 Menschen in Israel nachgewiesen worden, 15'050 sind wieder genesen. 295 Menschen sind den Angaben zufolge nach einer Coronavirus-Infektion gestorben.

In Russland geben die Behörden einen Anstieg der festgestellten Infektionen um 8984 Fälle auf 467'673 bekannt. Die Zahl der Todesfälle wächst in den vergangenen 24 Stunden um 134 auf 5859.

In Taiwan kündigt die Regierung eine weitere Lockerung von Beschränkungen des öffentlichen Lebens an. So soll die Begrenzung der Zahl der Teilnehmer an öffentlichen und Freizeitveranstaltungen aufgehoben werden. Anders als viele andere Länder hatte Taiwan auf einen kompletten Lockdown verzichtet.

Abgesehen von Abstandsregelungen und dem grossflächigen Einsatz von Gesichtsmasken lief das Leben weitgehend normal weiter. Dabei konnte sich der Inselstaat auf wirkungsvolle Präventionsmassnahmen und ein starkes Gesundheitswesen stützen. Der Regierung gelang es, die Pandemie gut im Griff zu behalten. Derzeit sind nur sechs aktive Infektionen bekannt. In den vergangenen 56 Tagen wurden keine Ansteckungen im Inland gemeldet.

Mit dem morgigen Montag beginnt für mehr Menschen in der Schweiz wieder der Büroalltag. Seit Mitte März gilt bei vielen Unternehmen das so genannte Home Office.

Noch aber sind immer noch viele Unternehmen zögerlich, was eine vollständige Rückkehr ins Büro betrifft, wie der "Blick" schreibt. Viele Unternehmen führen zunächst ein System ein, in dem sich Mitarbeiter in Sachen Büropräsenz abwechseln sollen.

Wie Immobilienexperte Donato Scognamiglio kürzlich in einem Interview mit cash.ch sagte, dürfte viele Firmen das Home Office teilweile beibehalten. So könnte die Arbeit in den eigenen vier Wänden für viele während eines oder zwei Tagen pro Woche zur permanenten Situation werden.

Das Unternehmen Shanghai Junshi Biosciences hat mit einem Test seiner Antikörper-Behandlung gegen das Coronavirus an gesunden Menschen begonnen. Dies berichtet die staatliche Tageszeitung "Befreiung". In den USA sollen voraussichtlich im zweiten Quartal des laufenden Jahres in Zusammenarbeit mit dem Konzern Eli Lilly Tests an Menschen beginnen.

Das Robert-Koch-Institut meldet 301 bestätigte Neuinfektionen für Deutschland. Die Gesamtzahl der Fälle liegt damit bei 183'979. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöht sich um 22 auf 8668.

Die brasilianische Regierung veröffentlicht im Internet keine Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle und der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 in dem Land mehr. Das Gesundheitsministerium entfernte auch die Datensammlung, die die Entwicklung der vergangenen Monate aufzeigte, aus dem Netz.

"Die kumulativen Daten spiegeln nicht wider, wo sich das Land gerade befindet", twittert Präsident Jair Bolsonaro. "Andere Bemühungen laufen für die Berichterstattung über die Fälle und die Bestätigung der Diagnosen." Zuletzt hatte Brasilien mehr als 672'000 Fälle gemeldet - mehr als jedes andere Land abgesehen von den USA. Die Zahl der Toten steuerte bis Samstag auf 36'000 zu.

