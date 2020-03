12:00

In Zentrum von Paris schwärmen Tausende von Sicherheitskräften aus, weil Demonstranten der regierungskritischen sogenannten Gelbwesten-Bewegung sich über ein Versammlungsverbot hinwegsetzen wollen. Versammlungen mit über 100 Teilnehmern sind in Frankreich wegen der Virus-Krise derzeit verboten.

+++

10:40

Inditex, der Mutterkonzern der Modekette Zara, schliesst der Nachrichtenagentur Europa Press zufolge vorübergehend alle Läden in Spanien.

+++

10:35

In Japan ist es nach Worten von Ministerpräsident Shinzo Abe derzeit nicht geboten, den Notstand auszurufen. Experten stellten bislang keinen explosiven Anstieg der Coronavirus-Fälle fest, sagt Abe auf einer Pressekonferenz. Dem staatlichen Sender NHK zufolge ist die Zahl auf 1423 gestiegen, einschließlich der 697 Infektionen auf den Kreuzfahrtschiff Diamond Princess.

+++

10:32

Norwegen empfiehlt seinen Bürgern, für einen Monat auf Auslandsreisen zu verzichten. Zugleich ruft das Außenministerium Norweger im Ausland dazu auf, eine möglichst rasche Rückkehr zu erwägen wegen drohender weiterer Reisebeschränkungen.

+++

10:30

Apple schliesst alle Ladengeschäfte ausserhalb der Region China bis zum 27. März. Das kündigt Konzernchef Tim Cook in einem Schreiben an, das auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht wurde und das mit den Worten "To the worldwide Apple family" beginnt. Auch über Twitter verkündete Cook, dass das Unternehmen alle Läden schliessen wird. "An unseren Arbeitsplätzen und in unseren Gemeinden müssen wir alles tun, um die Verbreitung von COVID-19 zu verhindern", schreibt er in einem Tweet.

Die Läden in China hatten am Freitag wieder eröffnet. Der iPhone-Konzern hat ausserhalb Chinas rund 460 hauseigene Geschäfte.

+++

10:15

Hier ein Live-Update auf Youtube zur Entwicklung des Coronavirus weltweit: Todesfälle, Infizierungen, Genesene.

+++

08:45

Armeechef Thomas Süssli hat in der Nacht auf Samstag bestätigt, dass es im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie zu einem ersten Einsatz der Schweizer Armee kommt, schreibt blick.ch. Das Spitalbataillon 5 werde am Montag für einen besonderen Coronavirus-Dienst einrücken, so Süssli, der seit dem 1. Januar 2020 Chef der Schweizer Armee ist.

Die #SchweizerArmee verfügt über vier Spitalbataillone. Nach Auslösung kann jedes innert 48 Stunden Leistungen zur Unterstützung des zivilen Gesundheitswesens erbringen. Bereit, wenn es uns braucht: #teamarmee — Thomas Suessli (@ThomasSuessli) March 13, 2020

08:30

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn ruft Reiserückkehrer aus Italien, der Schweiz und Österreich zu einer zweiwöchigen Selbstisolation auf. "Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie 2 Wochen zu Hause - unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht", erklärt Spahn via Twitter.

+++

08:15

Die Zahl der Menschen, die in der Schweiz an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, beträgt elf. Je drei Infizierte starben in den Kantonen Waadt und Tessin, zwei in Basel-Land, eine Person im Kanton Basel-Stadt sowie je eine im Kanton Wallis und im Kanton Genf.

+++

08:13

New York eröffnet die erste Coronavirus-Teststation für Autofahrer. Die Fahrer können auf das Gelände fahren, wo ihnen von geschulten Personal der Gesndheitsdienste Speichelproben entnommen werden. Die gehen dann an Labors, die innerhalb von 24 Stunden eine Diagnose stellen. In der Millionenstadt sollen mehrere dieser "drive-through" (fahr durch) eingerichtet werden.

Gov. Andrew Cuomo on New York's drive-through coronavirus mobile testing center: "I want to thank the Vice President and especially the President who facilitated this and moved quickly." pic.twitter.com/jEeCsA6WeF — Francis Brennan (Text TRUMP to 88022) (@FrancisBrennan) March 13, 2020

+++

08:10

Das Robert-Koch-Institut in Berlin nennt nun auch das österreichische Bundesland Tirol und die spanische Hauptstadt Madrid ans Risikogebiete. Auf der Liste aufgeführt waren bereits Italien, der Iran, die chinesische Provinz Hubei, die südkoreanische Provinz Gyeongsangbuk-do und die französische Region Grand Est, zu der das Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne gehören.

+++

07:30

In China ist die Zahl der Virusinfektionen bei Reisenden aus dem Ausland am Freitag erstmals höher ausgefallen als die Zahl der Ansteckungen durch Übertragungen im Inland. Von den elf Neuinfektionen seien sieben bei Menschen festgestellt worden, die aus dem Ausland kamen, teilte die Nationale Gesundheits-Kommission am Samstag mit. Bei den übrigen vier Fällen gebe es keinen ausländischen Bezug. Sie seien alle in der Provinz Hubei registriert worden, dem Epizentrum der Pandemie.

A plane carrying Chinese medical supplies for Europe to aid its battle against #coronavirus lands in Belgium. #FightVirus pic.twitter.com/8guvZBPGjG — China Xinhua News (@XHNews) March 14, 2020

+++

00:01

Die britische Regierung will kommende Woche nach einem Bericht des Senders Sky News Massenversammlungen mit einem Notfall-Gesetz verbieten. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden.

+++

20:05

Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitagabend einen Anstieg der bestätigten Infektionen in Deutschland. Diese werden mit 3062 angegeben. Am Donnerstag waren es noch 2369. Die Zahl der Todesfälle wurde mit fünf angegeben.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)