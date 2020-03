08:45

Armeechef Thomas Süssli hat in der Nacht auf Samstag bestätigt, dass es im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie zu einem ersten Einsatz der Schweizer Armee kommt, schreibt blick.ch. Das Spitalbataillon 5 werde am Montag für einen besonderen Coronavirus-Dienst einrücken, so Süssli, der seit dem 1. Januar 2020 Chef der Schweizer Armee ist.

08:30

Die #SchweizerArmee verfügt über vier Spitalbataillone. Nach Auslösung kann jedes innert 48 Stunden Leistungen zur Unterstützung des zivilen Gesundheitswesens erbringen. Bereit, wenn es uns braucht: #teamarmee — Thomas Suessli (@ThomasSuessli) March 13, 2020

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn ruft Reiserückkehrer aus Italien, der Schweiz und Österreich zu einer zweiwöchigen Selbstisolation auf. "Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie 2 Wochen zu Hause - unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht", erklärt Spahn via Twitter.

+++

08:15

Die Zahl der Menschen, die in der Schweiz an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, beträgt elf. Je drei Infizierte starben in den Kantonen Waadt und Tessin, zwei in Basel-Land, eine Person im Kanton Basel-Stadt sowie je eine im Kanton Wallis und im Kanton Genf.

+++

08:10

Das Robert-Koch-Institut in Berlin nennt nun auch das österreichische Bundesland Tirol und die spanische Hauptstadt Madrid ans Risikogebiete. Auf der Liste aufgeführt waren bereits Italien, der Iran, die chinesische Provinz Hubei, die südkoreanische Provinz Gyeongsangbuk-do und die französische Region Grand Est, zu der das Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne gehören.

+++

20:05

Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitagabend einen Anstieg der bestätigten Infektionen in Deutschland. Diese werden mit 3062 angegeben. Am Donnerstag waren es noch 2369. Die Zahl der Todesfälle wurde mit fünf angegeben.