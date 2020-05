09:00

Die spanische Regierung schreibt das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken in der Öffentlichkeit vor. Die Regelung gelte in dem schwer von der Corona-Krise getroffenen Land für alle Menschen mit einem Alter von über sechs Jahren. In geschlossenen öffentlichen Räumen müssen Masken getragen werden, im Freien gilt die Pflicht dann, wenn ein Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann.

+++

07:15

Wie sich die Zeiten schnell ändern: Vor Ostern errichtete die Urner Polizei noch Strassensperren vor dem Gotthard-Strassentunnel, um Deutschschweizer vor Reisen ins Tessin abzubringen. "Das wäre, als ob man in ein Ebola-Gebiet fährt", warnte auch der Infektiologe Andreas Cerny. Nun hat sich die Coronavirus-Situation auch im Tessin wesentlich gebessert, so dass Regierungspräsident Norman Gobbi schon vor einigen Tagen sagte: "Chömed Sie wieder!" Man müsse der Wirtschaft im Kanton, speziell dem Tourismus, unbedingt wieder auf die Beine helfen. Ticino Turismo startete vor Auffahrt die Marketingaktion "See you soon – das Tessin freut sich auf euch".

Allerdings sehen dies nicht alle Tessiner so locker. "Ich bekomme den Eindruck, dass die Wirtschaft nun wieder mehr zählt als die Gesundheit der Menschen", sagt etwa Cosetta, Krankenpflegerin aus dem Bleniotal, zu blick.ch. Das Virus hat im Tessin viel verändert. Gerade Deutschschweizer werden jetzt argwöhnischer beobachtet. Speziell die Szenen in der Basler Steinenvorstadt vom Wochenende, als das Partyvolk dicht an dicht in der Gasse stand, sorgte für Unmut.

Wie Corona das Tessin an den Rand einer Katastrophe brachte. O si può anche dire, come il Ticino ha salvato la Svizzera interna dalla catastrofe. https://t.co/9TUW4LvprN — J (@giellepi) May 16, 2020

+++

06:30

Die deutsche HypoVereinsbank bereitet sich nach dem möglichen Höhepunkt der Coronakrise auf die Rückkehr von mehr Mitarbeitern in die Büros vor und hat diese Woche begonnen, Temperaturmessungen in ihren Gebäuden einzuführen. "Dabei kommen Wärmebildkameras oder kontaktlose Stirnthermometer sowohl bei allen Mitarbeitern als auch bei allen Kunden zum Einsatz", sagt ein Bankmanager. Er verwies darauf, dass erhöhte Temperatur eines der häufigsten Symptome bei Corona-Erkrankungen sei. In den Büros soll das Auslassen von Schreibtischen dafür sorgen, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten wird. Mitarbeiter dürften sich nur auf der Etage aufhalten, auf der sie Ihren Arbeitsplatz haben. "Konferenzräume und Kantinen sind geschlossen. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter aber mit Lunchpaketen", sagte Scukanec Hopinski.

+++

06:00

Das deutsche Robert-Koch-Institut meldet 797 Neuinfektionen und damit den elften Tag in Folge weniger als 1000 neue Fälle in Deutschland. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen in Deutschland auf 176'007. Die Zahl der Todesfälle legt binnen 24 Stunden um 83 auf 8090 zu. Die Zahl der nachweislich Genesenen liegt dem RKI zufolge bei etwa 156'900, rund 1200 mehr als am Vortag.

Eine Übersicht über die Zahl der Corona-Fälle bietet die Johns Hopkins Universität in den USA.

+++

+++

03:15

US-Präsident Donald Trump verteidigt seine Einnahme von Hydroxychloroquin zur Vorbeugung gegen Covid-19. Das Mittel biete einen zusätzlichen Schutz, sagt Trump, ohne Belege zu liefern. "Die Menschen werden sich selbst entscheiden müssen." Eine Wirksamkeit der Anti-Malaria-Arznei gegen das neuartige Coronavirus ist EU-Experten zufolge nicht nachgewiesen, gegenwärtig laufen mehrere Studien. Die US-Arzneimittelaufsicht FDA hat vor schweren Nebenwirkungen beim Einsatz von Hydroxychloroquin bei Covid-19-Patienten gewarnt. Trump ordnet zudem an, dass die Regulierung der Wirtschaft zurückgefahren wird. Er habe die Behörden angewiesen, "unnötige Vorschriften zu beseitigen, die die wirtschaftliche Erholung behindern", sagt Trump. Das Dekret soll seiner Ansicht nach der Wirtschaft helfen, sich von den Auswirkungen der Coronaviruskrise zu erholen.

+++

03:00

Eine Mehrheit der Deutschen rechnet einer Zeitung zufolge wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise mit Steuererhöhungen. Dieser Ansicht seien 62 Prozent der Befragten, berichtet "Bild" unter Berufung auf eine Umfrage des INSA-Meinungsforschungsinstituts. Keine Erhöhung erwarteten dagegen 18 Prozent, 16 Prozent wüssten es nicht. Befragt wurden vom 15. bis zum 18. Mai 2092 Personen.

+++

02:30

China meldet nach Angaben der nationalen Gesundheitskommission fünf neue Coronavirus-Fälle binnen 24 Stunden, nach sechs einen Tag zuvor. Vier der neuen Fälle seien auf lokale Übertragungen zurückzuführen, einer stamme von einem sogenannten "importierten Fall", an dem ein Reisender aus Übersee beteiligt sei, so die Kommission in einer Erklärung. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen in China steigt nach offiziellen Angaben auf 82'965, die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei 4634.

+++

02:00

Kolumbiens Präsident Ivan Duque verlängert zum vierten Mal die landesweite Ausgangssperre. Die Beschränkung gelte nun eine weitere Woche bis zum 31. Mai, erklärt Duque. Das Andenland hat nach offiziellen Angaben fast 17'000 bestätigte Coronavirus-Fälle und verzeichnet mehr als 600 Todesfälle. Der Gesundheitsnotstand des Landes, der am 31. Mai enden sollte, werde zudem bis Ende August verlängert, fügt Duque hinzu.

+++

01:30

Brasilien verzeichnet nach offiziellen Angaben einen neuen Negativrekord von 1179 Todesfällen binnen 24 Stunden. Die Zahl der Todesopfer vom Dienstag ist das erste Mal, dass Brasilien mehr als 1000 Tote an einem Tag registriert. Insgesamt sind laut Gesundheitsministerium 17'971 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Zahl der bestätigten Fälle steigt um 17'408 auf 271'628.

Infelizmente, hoje o Brasil registrou mais de mil vidas perdidas em decorrência do covid-19, batendo o recorde do número de óbitos em 24h. Enquanto isso, o Governo Feferal continua subestimando a doença e a porcentagem de isolamento das cidades só diminui. https://t.co/a3zvE83R4D pic.twitter.com/bHefmjkzUy — PAN (@forumpandlr) May 19, 2020

+++

01:00

Die USA verlängern die Reisebeschränkungen nach Mexiko und Kanada um weitere 30 Tage. "Nicht-wesentliche Reisen werden erst dann erlaubt sein, wenn die Regierung davon überzeugt ist, dass es sicher ist", teilt das US-Heimatschutzministerium mit. "Wir stehen mit unseren kanadischen und mexikanischen Kollegen in Kontakt und sind uns einig, dass die Verlängerung dieser Beschränkungen zu diesem Zeitpunkt das Richtige ist." Die Reisebeschränkungen sollten ursprünglich am Mittwoch aufgehoben werden, sie gelten nun bis zum 22. Juni.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)