08:45

Das St. Galler Tagblatt berichtet: Bis zu 3,5 Millionen Masken werden in der Schweiz pro Tag verbraucht. Das BAG schätzt, dass 1,5 bis 2 Millionen davon im Gesundheitswesen verwendet werden.

07:30

In den USA haben die ermittelten Corona-Infektionen am Freitag um fast 69'000 Fälle zugelegt. Das ergaben Reuters-Berechnungen auf Grundlage offizieller Daten. Damit erreichten die Neuansteckungen den dritten Tag in Folge Rekordniveau. Höchstwerte gab es in acht Bundesstaaten: Alaska, Georgia, Idaho, Louisiana, Montana, Ohio, Utah und Wisconsin.

Miami Mayor Francis Suarez on the spike in Covid-19 cases in Florida: “It’s no doubt there’s an exponential growth, which is why one of the things that I urged is for us to have a statewide mask-in-public rule, and we should probably have a national mask-in-public rule as well.” pic.twitter.com/8SeT60gHIw

