02:30

Im US-Bundesstaat New York ist die Zahl der neu gemeldeten Coronavirus-Todesfälle auf den niedrigsten Wert seit zwei Monaten gesunken. Laut New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sind in den vergangenen 24 Stunden 84 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. "Das sind gute Nachrichten." Der US-Bundesstaat verzeichnete somit den geringsten täglichen Anstieg der Totenzahlen seit dem 24. März.

COVID-19 deaths in New York drop below 100 for first time since March https://t.co/E9MUQr1F16 pic.twitter.com/BxtCbojGu7 — News 4 San Antonio (@News4SA) May 23, 2020

01:30

Boris Johnsons Berater Dominic Cummings soll die Seuchenschutz-Regeln der britischen Regierung öfter missachtet als bisher bekannt. Wie der "Sunday Mirror" und der "Observer" berichten, soll Cummings auch am 12. und am 19. April weit abseits von London gesehen worden sein.

Reisen waren zu diesem Zeitpunkt nur aus absolut notwendigen Gründen erlaubt. Cummings hatte bereits eingeräumt, dass er Ende März mit seiner an Covid-19 erkrankten Frau und seinem vier Jahre alten Sohn von London in die nordostenglische Grafschaft Durham zu seinen Eltern gefahren sei.

10 questions Dominic Cummings must answer after outcry over lockdown breach https://t.co/udJlaxRuhp pic.twitter.com/y9JYagqpTS — Sunday Mirror (@TheSundayMirror) May 23, 2020

00:15

Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer fordert weitere Lockerungen für das Gastgewerbe. Zwei Meter Abstand, nicht mehr als vier Personen an einem Tisch und Sperrstunde ab Mitternacht seien zu streng.

Viele Wirte litten unter diesen Vorschriften, einige hätten bereits wieder schliessen müssen, sagte Platzer, selbst Gastwirt, in der "Tagesschau" des Schweizer Fernsehens vom Samstagabend.

Platzer schlägt dem Bundesrat vor, den Mindestabstand in Gastrobetrieben zu verringern. Als Beispiel gibt er Österreich an, wo von den Behörden nur ein Meter gefordert werde.

Der Epidemiologe Christian Althaus von der Universität Bern - auch Mitglied der vom Bundesrat einberufenen wissenschaftlichen Covid-19 Task Force - warnt allerdings in derselben Sendung vor einer allzu raschen Lockerung der Massnahmen gegen die Coronavirus-Ausbreitung. Man müsse erst einmal die weitere Entwicklung der Fallzahlen bei den Neuansteckungen abwarten, sagte er.

(cash/AWP/SDA/Bloomberg/Reuters)