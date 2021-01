08:15

In den USA ist die Zahl der Infektionsfälle binnen 24 Stunden um mindestens 268.861 auf 20,33 Millionen gestiegen. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt demnach um mindestens 2171 auf 350.121. Die USA sind weltweit das Land mit den höchsten Infektionszahlen und den meisten Todesfällen.

07:10

Bundespräsident und SVP-Bundesrat Guy Parmelin hat Fehler im Umgang mit der Coronavirus-Krise eingestanden. "Zwischen Juli und September haben wir die Lage unterschätzt", sagte er in einem Interview mit dem "SonntagsBlick".

"Wir dachten, wir könnten das Virus meistern. Gedanklich war es weit weg", führte er aus. Neben der Politik seien aber auch viele Spezialisten überrascht gewesen, als die Coronavirus-Fälle plötzlich wieder derart schnell gestiegen seien, hiess es weiter.

Zudem sei die Koordination zwischen dem Bund und den Kantonen nicht perfekt, sagte der 61-Jährige. Die Absprache mit und zwischen den Kantonen sei nicht immer optimal. "Es war und ist nicht immer einfach. Und manchmal musste der Bundesrat mit den Kantonsregierungen auch Klartext reden", so der Bundespräsident weiter. "Die Westschweizer Kantone haben mehrfach bewiesen, dass dies möglich ist." Dazu ist laut Parmelin viel Dialog nötig. "Sowohl die Koordination wie den Dialog können wir sicher noch verbessern", betonte der aktuelle Bundespräsident.

05:30

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 10.315 auf knapp 1,77 Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 312 auf 34.272 zu.

02:30

Die Zahl der Neuinfektionen in Südkorea fällt mit 657 auf den tiefsten Stand seit fast vier Wochen. Das Land mit etwa 51 Millionen Einwohnern verzeichnet damit insgesamt 63.244 Infektionen und 962 Todesfälle, wie die Seuchenbehörde KDCA mitteilt. Am Samstag verschärfte Südkorea die Massnahmen.

01:00

Auch nach den Daten der Seuchenbehörde CDC sind in den USA inzwischen mehr als 20 Millionen Infektionen bekannt. Nach Reuters-Zählung war die Marke am Vortag überschritten worden. Die CDC meldet nun 168.637 Neuinfektionen und 2428 weitere Todesfälle - damit insgesamt 346.925 Tote.

Die US-Seuchenbehörde hat nach eigener Darstellung landesweit bislang 4,2 Millionen Impfdosen verabreicht und knapp 13,1 Millionen ausgeliefert. Eingesetzt wurden dabei die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.

23:00

In Mexiko ist eine Ärztin nach Behördenangaben in eine Intensivstation eingewiesen worden, nachdem sie mit dem Pfizer-BioNTech-Vakzin geimpft wurde. "Die erste Diagnose lautet Enzephalomyelitis", teilt das Gesundheitsministerium mit. Dabei handelt es sich um eine Entzündung des Gehirns und des Rückenmarks. Das Ministerium weist darauf hin, dass die 32-Jährige in der Vergangenheit allergische Reaktionen gehabt habe und dass es keine Hinweise aus klinischen Studien gebe, wonach eine Person nach der Anwendung des Impfstoffs eine Entzündung des Gehirns entwickelt habe. Pfizer und BioNTech waren für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

