07:00

Am Montag verhängte die Schweizer Landesregierung den Corona-Notstand über die Schweiz. Die Regierung schloss Läden und verhängte ein komplettes Veranstaltungsverbot. Doch noch immer sind in der Schweiz Menschenansammlungen zu sehen, was auch dem schönen Wetter geschuldet ist. Vor allem in der Romandie verlangen die Kantone nun eine weitere Verschärfung der Regelung. Namentlich Waadt und Genf wollen ein nationales Ausgangsverbot, wie blick.ch schreibt. Das Bundesamt für Gesundheit soll bereits Vorarbeiten für eine Ausgangssperre leisten. Laut blick.ch gibt es aber noch keine entsprechenden Anträge für die Bundesratssitzung vom Freitag.

Polizei muss eingreifen: Zürcher ignorieren Corona-Verhaltensregeln https://t.co/24VhbWaqJH — animal abus.exposed 2 (@Schnurrli2) March 19, 2020

+++

03:00

Die zentralchinesische Stadt Wuhan meldet zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Coronavirus Ende 2019 keine neuen Infektionen. In Festland-China werden für Mittwoch 34 neue Infektionen bestätigt, mehr als doppelt so viele wie am Vortag mit 13. Alle neuen Fälle sind importiert, was den Druck auf die Behörden zur Überprüfung von Reisenden erhöht. Insgesamt steigt die Zahl der Erkrankungen auf 80'928. Die Zahl der Todesopfer durch den Ausbruch in China liegt zum Ende des Mittwochs nach offiziellen Angaben bei 3'245, acht mehr als am Vortag. Auf die zentrale Provinz Hubei entfallen dabei alle acht Todesfälle, darunter sechs auf die Provinzhauptstadt Wuhan.

+++

01:00

Italien meldete am Mittwoch einen Anstieg der Todesfälle um 475. Das sind so viele wie noch nie an einem Tag seit dem Ausbruch der Krise, wie die BBC meldet. Damit steigt die Gesamtzahl des Toten in Italien wegen des Coronavirus auf fast 3000. In China liegt die Zahl bei etwas über 3200. Hier die Coronavirus Live Map:

+++

Südkorea verzeichnet wieder einen sprunghaften Anstieg an neuen Coronavirus-Fällen. Die Zentren zur Krankheits- und Seuchenkontrolle (KCDC) melden 152 neue Fälle, womit die Gesamtzahl auf 8'565 steigt. Das Land hatte bis Mittwoch vier Tage in Folge weniger als 100 Neuinfektionen registriert. Unter den neuen Fällen stammen 97 aus Daegu südöstlich von Seoul, wo nach Angaben des KCDC in dieser Woche mindestens 74 Patienten in einem Pflegeheim positiv auf das Virus getestet wurden.

+++

00:30

In Japans Region Hokkaido wird am Donnerstag der Ausnahmezustand wegen der Epidemie beendet. "Wir werden den Notstand wie geplant am 19. März beenden und vom 20. in eine neue Phase gehen, um die Krise der Coronavirus-Infektionen zu überwinden", sagte der Gouverneur der Präfektur, Naomichi Suzuki. Hokkaido hatte am Mittwoch 154 Infektionen gemeldet, während in Japan insgesamt 907 den Virus in sich tragen.

(cash/Reuters/Bloomberg/SDA/AWP)