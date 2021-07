05:00

Der deutsche Kanzleramtsminister Helge Braun glaubt nicht an einen weiteren Lockdown im Herbst. "Solange die Impfungen gut wirken, kommt ein Lockdown zulasten derer, die vollständig geimpft sind, nicht in Frage. Viele Bereiche, die in der Vergangenheit komplett geschlossen waren, müssen für diesen großen Teil der Bevölkerung geöffnet bleiben", sagt Braun dem Nachrichtenradio MDR Aktuell laut Vorabbericht.

Der Kanzleramtsminister kündigte an, dass die deutsche Regierung künftig nicht allein auf die Inzidenzwerte schauen werde. Das Thema Krankenhausaufnahmen würde in der Statistik in Zukunft stärker in den Mittelpunkt gestellt werden.

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

03:15

Das amerikanische Vakzin Johnson & Johnson zeigt nach Angaben des Unternehmens eine hohe Wirksamkeit gegen die Delta-Variante des Coronavirus. Wie das Unternehmen in einer Erklärung mitteilt, sei der Impfstoff zu 85 Prozent gegen die neue Mutante wirksam. Daten hätten gezeigt, dass die Immunisierung mindestens acht Monate anhalten würde.

+++

00:15

Jeder Vierte in Deutschland will seine Urlaubspläne wegen der Delta-Variante des Coronavirus ändern. Dies ergab eine repräsentative Meinungsumfrage im Auftrag des Nachrichtenmagazins "Focus" einem Vorabbericht zufolge. Das Marktforschungsunternehmen Kantar hat für "Focus" auch herausgefunden, dass 73 Prozent der Deutschen trotz Delta-Mutation an ihrer Reiseplanung festhalten wollen.

+++

20:40

In Spanien verzeichnet das Gesundheitsministerium 12'345 Neuinfektionen und acht weitere Todesfälle binnen 24 Stunden. Ein Grund für den raschen Anstieg der Ansteckungszahlen ist die Verbreitung der Delta-Variante. Über 747'000 Menschen wurden an einem Tag geimpft, das ist ein Rekordwert. Fast 38 Prozent der Bevölkerung wurden mittlerweile vollständig geimpft.

Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie mehr als 3,8 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 80'883 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.

+++

15:00

Insgesamt erhielt die Schweiz bis Dienstagabend 8'073'525 Impfdosen. Davon wurden laut BAG 7'267'978 Dosen verabreicht. 2'943'263 Personen sind bereits vollständig geimpft. Bislang wurden 3'094'654 Zertifikate für vollständig Geimpfte ausgestellt.

#CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19

01.07. Aktueller Stand sind 703 176 laborbestätigte Fälle, 172 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 22 782 in den letzten 24 Stunden.

Reproduktionszahl Re vom 18.06.2021: 0,54 https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/TrGaQDOygx — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) July 1, 2021

In den vergangenen 24 Stunden wurden dem BAG 22'782 neue Corona-Tests gemeldet. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 8'329'750 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, wie das BAG weiter mitteilte. Insgesamt gab es 703'176 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus.

29'168 Personen mussten bisher wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Auslastung der Intensivstationen in den Spitälern beträgt zurzeit 66,4 Prozent. 4,2 Prozent der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten besetzt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich auf 10'357.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich laut Angaben des BAG vom Donnerstag 878 Menschen in Isolation und 1671 Menschen in Quarantäne. Zusätzlich befanden sich 2455 Personen in Quarantäne, die aus einem Risikoland heimgekehrt waren.

+++

13:30

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 172 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Donnerstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 111. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 104, vor einer Woche bei 135. Zudem wurden 20 neue Spitaleinweisungen und 7 neue Todesfälle gemeldet. Der Anteil der besorgniserregenden Virusvariante Delta nahm zu, er beträgt inzwischen 13 Prozent.

Momentan ist keiner der vier Richtwerte des Bundesrates für eine mögliche Verschärfung der Massnahmen überschritten. Die aktuellen Richtwerte gelten für die sogenannte Stabilisierungsphase, bis die gesamte impfwillige erwachsene Bevölkerung vollständig geimpft ist. Dies dürfte laut Bundesrat etwa Ende Juli der Fall sein.

#CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19

01.07. Aktueller Stand sind 703 176 laborbestätigte Fälle, 172 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 22 782 in den letzten 24 Stunden.

Reproduktionszahl Re vom 18.06.2021: 0,54 https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/TrGaQDOygx — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) July 1, 2021

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)