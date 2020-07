10:30

Der britische Finanzminister Rishi Sunak erwägt einem Zeitungsbericht zufolge die Ausgabe von Konsumgutscheinen im Wert von 500 Pfund für Erwachsene und 250 Pfund für Kinder. Das Geld solle nur in von der Corona-Krise besonders stark getroffenen Branchen ausgegeben werden können, berichtet der "Guardian". Darunter fielen etwa das Hotel- und Gastgewerbe sowie der stationäre Handel.

10:00

Das deutsche Bundesland Mecklenburg-Vorpommern will die Maskenpflicht im Handel voraussichtlich abschaffen. "Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe der "Welt am Sonntag".

09:30

Grossbritannien steht einem Zeitungsbericht zufolge kurz vor dem Abschluss eines Vertrags mit den Pharmakonzernen Sanofi und GlaxoSmithKline für 60 Millionen Dosen ihres potentiellen Covid-19-Impfstoffs. Die Vereinbarung hätte ein Volumen von 500 Millionen Pfund, berichtet die "Sunday Times". Klinische Tests mit dem Impfstoff-Kandidaten sollen im September beginnen.

Britain nears 500 million sterling supply deal for Sanofi/GSK COVID-19 vaccine - Sunday Times https://t.co/fTqDwIQbg0 pic.twitter.com/agDSu2EFMg — Reuters U.S. News (@ReutersUS) July 5, 2020

08:30

Die Clubs, Bars und Diskotheken in der Schweiz stehen nach den jüngsten Fällen von Corona-Infektionen am Pranger. Sie müssen ihre Schutzkonzepte anpassen, wie der "SonntagsBlick" berichtet. In einigen Kantonen funktioniere das Contact Tracing bereits nicht mehr. Dokumente aus Freiburg zeigten, dass der Kanton bei dreissig Neuansteckungen pro Tag bereits am Limit sei. Auch die Kantone Zürich und St. Gallen ächzten unter der Belastung.

Matthias Egger, Mitglied der Task-Force Covid-19, warnt, dass die Zahl der Neuinfektionen bereits kommende Woche auf 200 und in der folgenden Woche auf 400 steigen könnte. Die Kantone müssten das Contact Tracing rasch aufstocken.

08:00

In den USA steigen die Corona-Infektionen unaufhörlich an. Erneut sind an einem Tag mehr als 50'000 Menschen positiv getestet worden. US-Präsident Donald Trump erklärte in seiner Ansprache zum Unabhängigkeitstag am Samstag, 99 Prozent der Fälle in den USA seien "harmlos". China müsse dafür verantwortlich gemacht werden, die Krankheit nicht eingedämmt zu haben. Noch in diesem Jahr werde es in den USA eine Therapie oder einen Impfstoff geben.

Trump hat den Anstieg der Infektionen wiederholt auf die hohe Zahl an Tests zurückgeführt. "Wenn man 40'000'000 Menschen testet, gibt es auch viele Fälle, die ohne die Tests (wie in anderen Ländern) auch nicht jeden Abend in den fake Abendnachrichten auftauchen würden", twitterte er am Samstag. Kurz zuvor war bekanntgeworden, dass es in seinem engeren Kreis einen Fall gibt. Kimberly Guilfoyle, die Freundin seines ältesten Sohnes Donald Trump Jr., wurde positiv getestet.

Zuletzt hat es in den USA 52'492 neue Fälle gegeben. Am Freitag waren es 53'301 gewesen, am Donnerstag 54'357. Insgesamt gibt es damit jetzt den Angaben zufolge rund 2,785 Millionen bestätigte Erkrankungen.

Former CIA director says Trump has gone 'Awol' in handling of coronavirus https://t.co/3tmZPAGIyD — The Independent (@Independent) July 4, 2020

06:00

Der starke Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus in den letzten Tagen zeigt laut Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, dass die Schweiz die richtige Balance zwischen Lockerheit und Vorsicht noch nicht gefunden hat. "In der aktuellen Situation haben wir viele Freiheiten. Aber das Virus ist immer noch da", sagte Sommaruga in einem Interview mit dem "SonntagsBlick".

Selbstkritisch gestand Sommaruga ein, dass die Maskenpflicht vielleicht früher hätte eingeführt werden sollen. "Aber wir wollten sehen, wie sich die Situation entwickelt - und haben jetzt eingegriffen, wo es nötig gewesen ist." Kritik von Wissenschaftlern, die Schweiz habe zu schnell Lockerungen der Corona-Massnahmen beschlossen, lässt die Bundespräsidentin nicht gelten. Viele Regeln seien immer noch in Kraft. Grossveranstaltungen etwa blieben verboten. Und auch die Schutzkonzepte für Läden und für Veranstaltungen hätten weiterhin Bestand. Sollten diese missachtet werden, müssten die Kantone eingreifen. "Wir haben zwar gelockert. Das heisst aber nicht, dass jetzt jeder machen kann, was er will.".

Der Bund hat in den letzten Monaten über 300 Millionen Schutzmasken und 900 Beamtungsgeräte gekauft, wie das Verteidigungsdepartement VBS gegenüber der "SonntagsZeitung" bestätigte. 300 weitere Geräte folgten im August. Nun zeige sich aber, dass die Kantone nicht so viele Geräte bräuchten. Der Bund könne sie aus Kosten- und Ressourcengründen nicht warten und lagern. Ein Entscheid, was mit den überschüssigen Maschinen passiere, stehe noch aus.

05:00

Die Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland steigt um 239 auf 196'335, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle steigt um zwei auf 9012.

Eine Übersicht zu den Coronavirus-Fällen weltweit gibt es bei der Johns Hopkins Universität.

Corona: Das Virus zieht weiter - die weltweite Lage in Zahlen https://t.co/FRJ0EgaipV — MSN Deutschland (@msnde) July 5, 2020

01:00

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer spricht sich für kostenlose Corona-Tests für alle in Deutschland aus. Bei der Bekämpfung einer potenziell lebensgefährlichen Infektion müsse konsequent vorgegangen werden, sagt der CSU-Politiker der "Welt am Sonntag".

00:45

In Brasilien steigt die Zahl der Infizierten innerhalb von 24 Stunden um 37'923 auf insgesamt 1,577 Millionen. In dem Zeitraum gab es 1091 weitere Todesfälle. Insgesamt starben in den südamerikanischen Land bislang 64'265 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19.

