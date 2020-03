15:15

Die Schweiz dehnt die Einreisebeschränkungen auf alle Schengen-Staaten aus. Bisher waren nur Italien, Frankreich, Österreich und Spanien sowie alle Nicht-Schengen-Staaten von Einreisebeschränkungen betroffen. Für die Bürger dieser Staaten gelten seit vergangener Woche Beschränkungen für die Einreise auf dem Land- und Luftweg.

Die Ausweitung der verschärften Einreisevoraussetzungen tritt um Mitternacht in Kraft. Damit unterlägen nun alle Flüge aus dem Ausland den gleichen Einreisekontrollen, hiess es weiter.

Die Einreise von Schweizer Bürgern sowie Personen aus dem Fürstentum Liechtenstein, Menschen mit einem Aufenthaltstitel in der Schweiz sowie Personen, die aus beruflichen Gründen in die Schweiz reisen, bleibe weiterhin erlaubt. Auch der Transit- und Warenverkehr sei nicht betroffen.

15:05

Die Medienkonferenz ist nun beendet.

+++

14:40

Die Finanzmarktaufsicht Finma unterstützt das Liquiditätspaket des Bundesrats und ruft die Banken zu einer "umsichtigen Ausschüttungspolitik" auf. Dies sei als "vorbeugende Massnahme" angebracht, um die Widerstandsfähigkeit auch im Falle einer länger dauernden Phase des Abschwungs aufrechtzuerhalten.

Die Finma begrüsse es deshalb, dass sich "gemäss unseren Abklärungen" alle Finanzinstitute in der Schweiz entschieden hätten, ihre Aktienrückkaufprogramme zu sistieren.

Die Finma empfiehlt Verwaltungsräten von Banken und Versicherungen zudem, "sorgfältig abzuwägen", wie hoch ausstehende Dividenden im aktuellen Umfeld ausfallen sollen. "Starke Institute, die freiwillig ihre Ausschüttungen beschränken oder verschieben, werden länger stark bleiben", so die Finma.

+++

14:30

Ab Donnerstag erhalten kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei Beträgen bis 500'000 Franken den Kredit zinslos und ohne Gebühren übermittelt, wie Bundesrat Ueli Maurer ausführt. Das gelte auch für ganz junge Firmen, deren Umsatz bei einem Gesuch geschätzt würde. "Wir leben in ausserordentlichen Zeiten", sagte Maurer. Die Notlösung sei nur durch die Solidarität aller zustande gekommen.

Der Bundesrat sei sich bewusst, dass das vorliegende Paket nicht das Ende der Fahnenstange sei, sagte Maurer. Auf dem Radar seien auch die Anliegen der grösseren Unternehmen. Weitere Massnahmen würden Schritt für Schritt geprüft.

+++

14:25

Der Bund, die Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht Finma hätten gemeinsam mit den Banken ein Massnahmenpaket geschnürt, teilte die Nationalbank am Mittwoch mit. In diesem Rahmen werde die neue Refinanzierungsfazilität namens SNB-Covid-19 ab dem (morgigen) Donnerstag eingeführt. So sollen die Banken mit mehr Liquidität erhalten und die hiesige Wirtschaft besser mit Krediten versorgt werden.

Die Refinanzierungsfazilität sei betragsmässig unlimitiert, und Bezüge könnten jederzeit getätigt werden, hiess es. Im Rahmen dieses Instruments könne die SNB auch zusätzliche Refinanzierungsgeschäfte durchführen, um dem Bankensystem bei Bedarf weitere Liquidität zuzuführen.

Auf regulatorischer Seite habe die Nationalbank dem Bundesrat nach Anhörung der Finma zudem beantragt, den antizyklischen Kapitalpuffer per sofort auf null Prozent zu senken. Dies soll die Banken in ihrer zentralen Rolle bei der Kreditvergabe zusätzlich stärken.

+++

14:15

Vor den Bundeshausmedien infomieren Finanzminister Ueli Maurer, SNB-Präsident Thomas Jordan und Finma-Chef Mark Branson.

Der Bundesrat beschliesst ein Programm zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen über 20 Milliarden Franken. Kredite für Unternehmen bis 500'000 Franken sollen unbürokratisch und in kurzer Frist ausbezahlt werden (mehr Informationen dazu hier).

Die Nationalbank schafft mit der Covid-19-Refinanzierungsfazilität zusätzliche Hilfen für die Banken. Die Finanzaufsichtsbehörde Finma weicht Bestimmungen zur Kapitalausstattung der Banken im Angesicht der Coronavirus-Krise auf.

+++

13:40

Der Bundesrat will im Lauf des Nachmittags im Bundeshaus vor die Medien treten und vor allem über das bisher 42 Milliarden Franken umfassende Wirtschaftspaket unterrichten.

+++

13:25

Trotz aller Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus hat nun auch Spanien mehr Todesfälle gemeldet als China. Bis Mittwochmittag sei die Zahl der Toten auf 3434 gestiegen, nach knapp 2700 am Vortag, wie die Gesundheitsbehörden in Madrid mitteilten. Nach Italien ist Spanien damit das zweite Land, das China in der Opferzahl überholt hat. Dort lag die Zahl am Mittwoch bei rund 3150. Inwieweit die offizielle Statistik dort aber die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die Dunkelziffer ist, ist unklar.

Allein in Madrid, dem Epizentrum der Epidemie in Spanien, stieg die Zahl der Toten innerhalb von 24 Stunden um fast 300 auf mehr als 1800. Mehr als die Hälfte aller Todesfälle wurden somit in der Hauptstadt verzeichnet.

+++

13:00

Papst Franziskus betet mit Christen weltweit gleichzeitig das "Vater Unser". In seinen einführenden Worten sagt das Oberhaupt der Katholischen Kirche, das Gebet richte sich an die Kranken und ihre Familien, Gesundheitshelfer und solche, die ihnen assistierten sowie Behörden, Polizisten und Geistliche. Franziskus hatte am Sonntag alle Christen aufgerufen, gemeinsam am Mittwoch um 12 Uhr italienischer Zeit das "Vater Unser" zu rezitieren.

+++

11:35

Der britische Thronfolger Prinz Charles ist nach einem Bericht des Fernsehsenders ITV positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 71-jährige künftige König habe "milde Symptome" und befinde ich in Quarantäne in Schottland, berichten britische Medien.

+++

10:45

Erst zum dritten Mal in 160 Jahren des Bestehens setzt die Tageszeitung des Vatikans, der "Osservatore Romano", den Druck aus. Druckereien und Zusteller könnten in der Epidemie ihre Dienste nicht sicherstellen, sagt der Herausgeber Andrea Monda. Online werde die Zeitung aber weiter erscheinen. Das Blatt hat nur eine Auflage von etwa 5000 Exemplaren. Zehn Exemplare sollen aber weiter gedruckt werden: Sie werden an Papst Franziskus, seinen Vorgänger Benedikt, einige hohe Würdenträger und das Archiv gehen.

+++

10:30

Die Sorge einer Ansteckung mit dem Coronavirus treibt chinesische Studenten aus den USA. Eltern mit genügend Geld besorgen einen Privatjet für ihre Sprösslinge, da immer mehr Charterflüge zwischen China und den USA gestrichen werden. Ein Platz auf einem Flug etwa von Los Angeles nach Shanghai kostet nach Angaben des Unternehmens Air Charter Service 23'000 Dollar.

+++

10:00

Die Zahl der Infektionen in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) um 4191 auf 31'554 gestiegen. Die Zahl der Toten habe um 36 auf 149 zugenommen. Der Präsident RKI, Lothar Wieler, äussert sich zu der Tatsache, dass es in Deutschland bislang relativ wenige Tote gegeben hat. Dies liege zum Teil daran, dass von Anfang an breit getestet worden sei. Deshalb habe man den Erreger vergleichsweise früh entdecken können, und es habe viele milde Fälle gegeben. Zudem seien in Deutschland nicht so viele alte Menschen erkrankt. Wieler betont aber erneut: "Wir sind am Anfang der Epidemie." Natürlich werde die Zahl der Todesfälle steigen. "Es ist völlig offen, wie sich diese Epidemie entwickelt."

+++

09:30

Sieht so Social Distancing aus? Auch am zweiten Tag, nachdem Grossbritanniens Premier Boris Johnson weitreichende Ausgangsbeschränkungen beschlossen hatte, drängen sich in der Londoner U-Bahn die Leute Körper an Körper, wie der "Mirror" berichtet. Britische Ärzte befürchten, dass die Lage in Grossbritannien noch verheerender als in Italien werden könnte.





+++

04:30

Die indische Regierung verbietet den Export des Arzneistoffes Hydroxychloroquin. Experten testen das Malaria-Mittel aktuell auf seine Wirksamkeit bei der Behandlung von Patienten, die mit COVID-19 infiziert sind. Anfang dieser Woche sagte der US-Pharmaverband ASHP, Hydroxychloroquin sei knapp.

+++

02:15

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hält die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus für "Hysterie". In einer Ansprache an die Nation fordert er die Bürgermeister der abgeriegelten Städte Rio de Janeiro und Sao Paulo auf, "zur Normalität zurückzukehren".

Bolsonaro wird zunehmend wegen seines Umgang mit dem Virus, den er als "Fantasie" und "kleine Grippe" bezeichnet, kritisiert. Er sagt, die schreckliche Situation in Italien werde sich in Brasilien wegen der jüngeren Bevölkerung des lateinamerikanischen Landes und des wärmeren Klimas nicht wiederholen, ihm selbst als ehemaligem Sportler würde Corona nichts ausmachen. Die Zahl der Todesfälle im Land ist am Dienstag nach Regierungsangaben von 34 auf 46 gestiegen, die Zahl der bestätigten Fälle auf 2'201 von 1891.





+++

01:20

In China gehen den Behörden zufolge die Zahl der neuen bestätigten Coronavirus-Fälle zurück. Die Neuerkrankungen fallen von 78 am Vortag auf 48, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Alle seien Reisende aus dem Ausland. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf den chinesischen Festland auf 81'218, die Todesfälle summieren sich zum Ende des Dienstags plus vier auf 3281.

+++

00:30

US-Aussenminister Mike Pompeo verschärft seine Kritik am Umgang Chinas mit dem Ausbruch des Coronavirus. Er behauptet, dass die Kommunistische Partei weiterhin der Welt Informationen vorenthalte, die benötigt würden, um den Virus aufzuhalten. In einem Interview mit der Radiosendung "Washington Watch" wiederholt Pompeo frühere Vorwürfe, dass Pekings Verzögerung beim Offenlegen von Informationen beim ersten Auftreten des Virus Risiken für die Menschen weltweit geschaffen habe. Dieses Verhalten habe "wirklich Tausende von Leben aufs Spiel gesetzt". "Meine Sorge ist, dass durch diese Vertuschung, diese Desinformation, der Welt immer noch die Informationen fehlen, die sie braucht, um weitere Fälle oder eine Wiederholung einer solchen Epidemie zu verhindern", fügt Pompeo hinzu.

(Reuters)