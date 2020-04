07:00

Über den Gesundheitszustand des britischen Premiers Boris Johnson gibt es am Dienstagmorgen keine genaueren Angaben. Der am Coronavirus erkrankte Johnson war am Montagabend auf die Intensivstation eines Londoner Spitals verlegt worden. Laut Angaben von BBC ist Johnson bei Bewusstsein. Er benötige Sauerstoffzufuhr, sei aber nicht an einem Beatmungsgerät angeschlossen, berichtet die BBC am Dienstagmorgen.

+++

06:15

Der Kampf gegen das Coronavirus geht nach Angaben von US-Präsident Donald Trump in den USA in dieser Woche in eine "entscheidende und schwierige Phase". "Wir werden eine harte Woche haben, wir werden vielleicht etwas mehr als eine harte Woche haben". Dies sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus. "Aber am Ende dieses Tunnels ist gewaltiges Licht."

Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, der Virologe Anthony Fauci, zeigte sich angesichts des Rückgangs der Zahl der neu in den Spitälern in New York aufgenommenen Patienten und der Zahl der dort Intubierten vorsichtig optimistisch. "Das ist die Art von guten Zeichen, nach denen man sucht", sagte er. Jetzt gelte es, mit den eingeleiteten Massnahmen fortzufahren, um aus der Krise herauszukommen.

While Dr. Anthony Fauci was quick to caution that the U.S. still has much work to do amid this public health emergency, he pointed to "good signs" from New York on Monday. https://t.co/hVk2wLLHZU — USA TODAY (@USATODAY) April 7, 2020

+++

06:00

Die Behörden der chinesischen Grossstadt Wuhan lockern die zur Eindämmung der Pandemie verhängten Reisebeschränkungen. Erstmals seit Wuhan am 23. Januar von der Aussenwelt abgeriegelt worden war, sollen die Bewohner ab Mittwoch die Stadt wieder verlassen dürfen. Von Wuhan aus hatte sich das Virus weltweit ausgebreitet. In den vergangenen 14 Tagen wurden aus Wuhan aber nur noch zwei bestätigte Neuinfektionen gemeldet.

+++

05:00

Mexiko verzeichnet seinen bislang höchsten Anstieg an Corona-Fällen binnen eines Tages. Das Land registrierte 296 Neuinfektionen. Insgesamt seien damit bislang 2439 Fälle erfasst. Die Totenzahl liege bei 125. Der stellvertretende Gesundheitsminister Hugo Lopez-Gatell erklärt, die Fälle würden noch erheblich zunehmen. Es sei wichtig, mehr medizinische Fachkräfte einzustellen.

(cash/Reuters/Bloomberg/SDA/AWP)