15:30

Nächste Woche beginnt eine Testphase für eine Nachverfolgungs-App für Coronavirus-Fälle. Wie der Bundesrat informiert, soll diese Tracing-App aber erst Ende Juni flächendeckend eingeführt werden. Der letzte Entscheid für oder wider die App liege beim Parlament.

Die Schweiz bereitet sich derweile auf den ersten grösseren Öffnungschritt seit Beginn der Krise vor. "Was jetzt kommt, ist eine erfreuliche Phase - im Vergleich zu dem, was vorher war", sagt Bundesrat Alain Berset vor den Bundeshaus-Medien. Am nächsten Montag werden Restaurants und andere seit Beginn der Krise geschlossene Institutionen wie Museen wieder öffnen können. Das Virus bestimmt aber weiter den Zeitplan, sagte der Magistrat.

"Wir kommen in eine neue Phase", so der Gesundheitsminister im Hinblick auf weitere Lockerungen ab kommendem Montag. Es gebe gute Nachrichten für die Bevölkerung, die mit dem Sport beginnen oder grössere Einkäufe erledigen wollten. "Man darf sich freuen."

Zur Gastro-Öffnung sagt Berset: Wirte müssten von den Gästen persönliche Angaben verlangen, die notfalls für die Rückverfolgung von Ansteckungen mit dem Coronavirus verwendet werden könnten. Die Gäste müssten die Angaben aber nicht machen.

Personen ab 65 Jahren und solche mit Vorerkrankungen dürfen wieder an die frische Luft, wie Berset weiter sagt. "Sie dürften sich wieder normal bewegen - mit der nötigen Vorsicht."

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) überarbeite die Empfehlungen an ältere Personen und gefährdete Personen, sagt der BAG-Delegierte Daniel Koch: "Das Infektionsrisiko ist jetzt kleiner." Die Fallzahlen seien deutlich unter 100 und könnten auch weiter sinken, so Koch. Weiter sei aber Vorsicht geboten.

Die Empfehlungen des Bundes zu Besuchen in Alters- und Pflegeheimen an die Kantone würden überarbeitet und voraussichtlich am Montag publiziert, sagte Koch.

Die Medienkonferenz mit Bundesrat Berset kann hier in der Wiederholung verfolgt werden:

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch

+++

+++

14:45

Der Bund unterstützt von der Corona-Krise betroffene Kitas mit 65 Millionen Franken. Zudem startet er nächste Woche eine Pilotphase der Corona-Tracing-App. Sie soll aber erst Ende Juni regulär zum Einsatz kommen. Die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen sollen in der Sommersession vom Parlament verabschiedet werden.

Mehr zu den Bundesratsbeschlüssen hier.

+++

13:00

Der Bundesrat wird um 14.45 Uhr im Rahmen einer Medienkonferenz über seine jüngsten Beschlüsse in der Coronavirus-Krise informieren. Sprecher André Simonazzi hat dafür die Teilnahme von Bundesrat Alain Berset angekündigt.

cash.ch wird die Medienkonferenz im Livestream übertragen.

+++

12:45

In Spanien ist die Zahl der Toten in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion um 229 gestiegen, wie das Gesundheitsministerium in Madrid mitteilt. Am Vortag waren 213 Tote gemeldet worden. Insgesamt liegt die Zahl der Toten damit bei 26'299. Die Zahl der bestätigten Infektionen erhöhte sich auf 222'857 von 221'447.

+++

12:00

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 81 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt, etwas mehr als am Vortag. Am Donnerstag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 66 zusätzliche Fälle gemeldet, am Mittwoch waren es 51 gewesen.

Insgesamt gab es nach Angaben des BAG vom Freitag 30’207 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen betrug nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitagmittag 1813. Keystone-SDA analysiert die auf den Internetseiten der Kantone vorliegenden offiziellen Daten und aktualisiert sie zweimal täglich, mittags und abends.

+++

#CoronaInfoCH Coronavirus und Schulen: Der kurze Film zeigt den Schülerinnen und Schülern, welchen Einfluss das neue Coronavirus auf ihren Schulalltag hat. Er erklärt den Kindern, dass sie sich schützen können und ruft die Regeln zum Händewaschen und Grüssen in Erinnerung. pic.twitter.com/3KLHGqRYkS — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) May 8, 2020

+++

10:10

Russland meldet 10'699 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Vortag waren es 11'231 neue nachgewiesene Fälle gewesen.

+++

Mehr zur Corona-Krise:

10:00

Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden untersuchen einen neuen Coronavirus-Ausbruch in einigen Nachtclubs in Seoul. Im Zusammenhang mit den Clubs im Ausgehviertel Itaewon seien mindestens 15 Infektionen bestätigt worden, erklärt die Seuchenschutzbehörde KCDC. "An diesen Orten herrschen all die gefährlichen Bedingungen, über die wir uns die meisten Sorgen gemacht haben", sagt KCDC-Chef Jeong Eun-kyeong und spielt damit auf die Überfüllung und mangelnde Belüftung an. Er fordert die Menschen auf, so selten wie möglich Nachtclubs zu besuchen.

South Korea tracks new coronavirus outbreak in Seoul nightclubs, seeking to keep infections in check as the country moves to less restrictive social distancing measures https://t.co/R0ZWjLcG6B by @sangmi_cha @joshjonsmith pic.twitter.com/ZavhoIRUku — Reuters (@Reuters) May 8, 2020

+++

09:20

Die Geschäfte der Hoteliers in Deutschland haben sich zu Beginn der Corona-Krise mehr als halbiert. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland in Hotels, Pensionen und anderen Beherbergungsbetrieben brach im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 53 Prozent auf 15,6 Millionen ein, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Seit Mitte des Monats galt wegen der Pandemie ein Übernachtungsverbot für privatreisende Gäste. Es war den Angaben zufolge der mit Abstand stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe 1992. Der Tourismus zählt zu den am stärksten von den Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie betroffenen Branchen.

+++

06:20

Die Abgabe von Kontaktdaten für Gäste in Restaurants ist entgegen früheren Informationen des Bundes nun doch nicht zwingend sondern freiwillig. Der Datenschutzbeauftragte, Daniel Lobsiger, hatte zuvor sein Veto gegen den Zwang zur Datenabgabe eingelegt.

Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.

+++

SRG-Umfrage - Bevölkerung verliert Geduld mit Bundesrat - aber nicht das Vertrauen https://t.co/I85xuZKUI9 pic.twitter.com/fR9UvXHlgY — cash (@cashch) May 7, 2020

+++

05:30

Am kommenden Montag öffnen im Kanton Zürich die Schulen wieder. Rund 10 bis 15 Prozent der Lehrerschaft könnten fehlen, weil sie zur Risikogruppe gehören oder mit jemandem aus der Risikogruppe zusammenleben.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

05:00

Das Robert-Koch-Institut meldet für Deutschland 1209 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Fälle auf insgesamt 167'300. Die Zahl der Toten wächst um 147 auf 7266. Laut RKI sind inzwischen rund 141'700 Menschen wieder genesen. Das sind etwa 1800 mehr als am Vortag.

+++

03:10

China meldet eine neue Coronavirus-Infektion, wie die Gesundheitsbehörde mitteilt. Damit liegt die Zahl der Fälle insgesamt bei 82'886. Gestorben sind 4633 Menschen.

+++

00:30

Die Zahl der Toten in den USA übersteigt nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters die Marke von 75'000. Insgesamt sind mehr als 1,25 Millionen Ansteckungen in den USA bekannt.

(cash/SDA/AWP/Reuters/Bloomberg)