17:50

Lesotho ist das Land, das laut der John Hopkins Universität in den USA am wenigsten Coronavirusinfektionen ausweist - nämlich genau deren zwei. Der erste Fall überhaupt wurde am 13. Mai registriert. Lesotho war damals das letzte der 54 afrikanischen Länder, das Corona-frei war. Lesotho ist ein kleines Gebirgskönigreich mit rund 2 Millionen Bewohnern, das komplett von Südafrika umschlossen ist.

+++

17:00

Schweden meldet am Montag wieder acht neue Corona-Todesfälle, nachdem der Sonntag der erste Tag ohne Corona-Tote seit März gewesen war. Insgesamt starben in dem skandinavischen Land nach amtlichen Angaben infolge der Pandemie seit dem 11. März über 4400 Menschen. Etwa 37'800 Menschen haben sich infiziert. Anders als in vielen anderen Ländern hat Schweden Schulen und Kindergärten nicht geschlossen. Die Bürger wurden lediglich gebeten, Abstand zu halten und sich immer wieder die Hände zu waschen.

+++

15:15

In Zürich kam es am Montag zu einer Solidaritätskundgebung für George Floyd, der letzte Woche bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben kam. Der gewaltsame Tod führt zu Unruhen in den USA. Die Stadtpolizei Zürich liess die Aktivisten trotz Verstoss gegen die Covid-Verordnung gewähren.

«Black Lives Matter»-Protest in Zürich –Trotz Corona-Verbot ziehen über 1000 Demonstranten durch die Stadt https://t.co/wvdTftw6Jc via @NZZ — NZZ Schweiz (@NZZSchweiz) June 1, 2020

+++

14:00

Lange Schlangen und Freudentänze vor Südafrikas Spirituosenläden: Nach gut zweimonatigem Alkoholverbot im Rahmen der Corona-Restriktionen hat der Kap-Staat am Montag seinen Verkaufsbann für Wein, Bier oder Schnaps aufgehoben. Viele Menschen sagten vor laufender Kamera, dass sie sich bereits ab 6.00 Uhr in die Warteschlangen eingereiht hätten. Südafrika hatte Ende März im Kampf gegen das Coronavirus eine landesweite Ausgangssperre verhängt. Sie galt als eine der strengsten weltweit - verboten waren lange Zeit selbst Jogging- oder Gassigeh-Runden.

+++

13:20

In der US-Hauptstadt Washington zogen Demonstranten in der Nacht auf Montag erneut vor das Weisse Haus. Es kam zu Zusammenstössen mit der Polizei. CNN meldete zudem, bereits am Freitag sei US-Präsident Donald Trump wegen der Proteste vor dem Weissen Haus für knapp eine Stunde in den Bunker des Weissen Hauses gebracht worden. Trump wird kritisiert, dass er während der Unruhen noch keine nationale Ansprache gehalten hat und nur Twitter-Kommenatre abgibt. Der US-Ökonom Nouriel Roubini sieht in den Unruhen eine Folge der Coronakrise in den USA (siehe Eintrag weiter unten)

Trump flees to bunker as protests over George Floyd rage outside White House https://t.co/xVz6nca3O2 — The Guardian (@guardian) June 1, 2020

+++

13:00

Als ob nichts gewesen wäre: Berlin feiert am Pfingssonntag ausgelassen den "Sieg" über das Coronavirus, wie ein Video auf Twitter belegt. Hoffentlich kommt die Freude nicht verfrüht.

Berlin feiert den Sieg über Corona! pic.twitter.com/S7Df0hmbaT — Bitte lest nicht bild.de! (@freelancepolice) May 31, 2020

+++

12:00

In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages neun neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit liegt die Zahl seit langem im einstelligen Bereich. Am Sonntag und Samstag waren je 17 neue Fälle gemeldet worden, am Freitag 32.

Insgesamt gab es 30'871 laborbestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag mitteilte. Viele Kantone haben die Zahlen über das Pfingstwochenende allerdings nicht aktualisiert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen betrug nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagmittag 1920, gleich viele wie an den beiden Tagen zuvor.

+++

10:00

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis kommen die USA nicht zur Ruhe. In mehreren US-Metropolen kam es in der sechsten Nacht in Folge zu Protesten, die teils in Gewalt ausarteten. Die Entwicklung könnte die Wirtschaft in den USA zusätzlich belasten und die Nachfrage nach Rohöl dämpfen. Der bekannte US-Ökonom Nouriel Roubini sieht in den Unruhen eine Folge des Coronavirus in den USA. Er habe schon vor Monaten prophezeit, dass die Wirtschaftskrise zu Protesten, Krawallen und Gewalt führen werde, wie er auf Twitter postet.

The demonstrations and even the violence are not just about George Floyd's murder and BLM. There are now 40 million unemployed people in the US who are righly furious mad as hell. As I predicted months ago this crisis will lead to protests, riots & violence. USA is now burning! pic.twitter.com/B0tKZ3j6jE — Nouriel Roubini (@Nouriel) May 31, 2020

+++

09:00

In Russland sind 9035 Neuinfektionen registriert worden - gut 200 weniger als am Tag zuvor. Damit sei die Zahl der Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden auf 414'878 gestiegen, teilen die Behörden mit. Am Tag zuvor waren noch 9268 neue Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, stieg um 162 auf 4855. Am Sonntag hatten die Behörden 138 weitere Todesfälle bekanntgegeben.

+++

08:45

Die Aktienmärkte setzen auch am Pfingstmontag ihre Erholing fort: Der Euro Stoxx 50, eines der führenden Börsenbarometer Europas, steigt rund 1 Prozent. Die Börsen weltweit haben schon in der letzten Woche deutlich zugelegt. Unter anderem dank Spekulationen auf die rasche Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gewann der deutsche Leitindex Dax in fünf Handelstagen rund fünf Prozent. Der Swiss Market Index gewann 1,5 Prozent, der Dow Jones in den USA 4 Prozent und der Nikkei in Japan über 7 Prozent.