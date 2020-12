10:20

Nach den Kantonen Nid- und Obwalden sowie Uri lockert jetzt auch der Kanton Appenzell Innerrhoden die Corona-Schutzmassnahmen. Wie die Behörden mitteilen, dürfen die Skigebiete im Kanton auf das Jahresende hin wieder öffnen. Nach Überprüfung der epidemiologischen Lage habe man den Betreibern in den Skigebieten eine notwendige Bewilligung erteilen können, heisst es beim Kanton. Die Öffnungen gelten per 30. Dezember.

10:15

In Indien ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr gesunken. Das Gesundheitsministerium meldete am Dienstag 16'432 positive Testergebnisse binnen 24 Stunden und damit so wenige wie seit dem 25. Juni nicht mehr. Allerdings seien bei sechs Menschen die in Grossbritannien aufgetretene besonders ansteckende Virus-Variante festgestellt worden. Dabei handele es sich um Personen, die in den vergangenen Wochen aus Grossbritannien zurückgekehrt seien. Sie seien nun in Quarantäne, wie auch ihre engen Kontaktpersonen. Die Behörden versuchten zudem, die Mitreisenden ausfindig zu machen.

09:30

Zwei Tage nach Beginn eines neuen Teil-Lockdowns in Israel sind die Corona-Infektionszahlen im dem Land auf den höchsten Stand seit drei Monaten geklettert. Das Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, binnen 24 Stunden seien 5449 neue Fälle registriert worden - zuletzt waren die Zahlen Anfang Oktober so hoch gewesen.

08:50

Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro verschärft wegen der Corona-Pandemie die Einschränkungen weiter und sperrt zu Silvester die Strände. "Die Zufahrt zu den Stränden wird blockiert", schrieb die Stadtverwaltung von Rio auf Twitter am Montag (Ortszeit). Bewohner und Arbeiter in diesen Gegenden müssten mit Dokumenten belegen, dass sie berechtigt seien, sich dort aufzuhalten.

Betroffen von den neuen Einschränkungen sind 30 Kilometer Küstenlinie zwischen Leme und Pontal in Recreio dos Bandeirantes. In der vergangenen Woche hatte die Stadtverwaltung die Massnahme bereits für Copacabana angekündigt, traditionell das Herz der Feier.

Die Silvesterparty in Rio ist eine der berühmtesten der Welt und zieht jedes Jahr Millionen Touristen in die Hafenstadt. Das Feuerwerk, das für gewöhnlich von Flössen in der Atlantikbucht abgefeuert wird, wurde dieses Jahr abgesagt. Ebenso die geplante virtuelle Feier zum Jahreswechsel mit Übertragung der Konzerte: am Strand von Copacabana werden keine Musiker, Bands und DJs auftreten.

08:30

In Russland ist ist die Zahl der Todesfälle im November um 55,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen - also vor Beginn der Corona-Pandemie. Wie aus am Montag veröffentlichten Zahlen des nationalen Statistikamtes hervorgeht, starben in dem Monat rund 219 900 Menschen. Im November 2019 waren es mehr als 141 000. Mehr als 35 000 Menschen starben demnach mit dem Coronavirus.

07:30

Als erstes Land des Kontinents hat Südafrika die Marke von einer Million nachgewiesener Corona-Fälle überschritten. Präsident Cyril Ramaphosa kündigte daraufhin schärfere Restriktionen an, darunter für öffentliche Versammlungen. Eine Ausgangssperre gilt nun von 21 bis 6 Uhr. In einer TV-Rede an die Nation betonte er am Montagabend: "Wir sind nachlässig geworden." Das zahlenmässig am schwersten betroffene Land Afrikas hatte am Vortag inmitten einer zweiten Infektionswelle 1'004'413 Fälle seit März dokumentiert.

07:15

In den USA ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen binnen 24 Stunden um mindestens 214'070 auf 19,26 Millionen Fälle gestiegen. Das geht aus einer Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis offizieller Daten hervor. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich demnach um mindestens 1905 auf 334'933. Die USA weisen in der Pandemie weltweit die meisten Ansteckungen und Todesfälle auf.

06:50

Der R-Wert hat sich in der Schweiz zwischen dem 4. Dezember und 13. Dezember von 1,13 auf 0,86 reduziert. Das heisst: 100 Infizierte stecken nicht mehr 113 weitere Personen an, sondern "nur noch" 86. Der R-Wert lässt sich immer erst mit etwa zehn Tagen Verspätung berechnen.

Die wissenschaftliche Corona-Taskforce fordert seit längerem, die Schweiz müsse den R-Wert auf unter 0,8 drücken. So würde sich die Zahl der Neuinfektionen alle zwei Wochen halbieren.

06:25

Spanien will alle Bürger, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen, in einem Register erfassen. Das kündigte Gesundheitsminister Salvador Illa im einem Interview mit dem Fernsehsender La Sexta am Montag an. Jeder Bürger werde entsprechend des Impfplanes eine Einladung zu einem Impftermin erhalten. Die Impfung sei zwar freiwillig, aber wer der Einladung nicht folge, werde registriert. Das Register sei nicht öffentlich und der Datenschutz werde rigoros sein, aber die Daten würden "europäischen Partnern" zur Verfügung gestellt, betonte der Minister.

In Spanien hatte - wie auch in anderen EU-Ländern - am Sonntag die Impfkampagne gegen Covid-19 begonnen. Die erste Spanierin, die geimpft wurde, war die 96-jährige Araceli Hidalgo in Guadalajara. Für die kommenden zwölf Wochen rechnet die Regierung in Madrid mit insgesamt rund 4,6 Millionen weiteren Impfdosen, mit denen knapp 2,3 Millionen der 47 Millionen Bürger Spaniens geimpft werden sollen. Bis zum Sommer soll das Gros der Bevölkerung immunisiert sein.

06:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet auf seiner Internetseite 12'892 Neuinfektionen (Vortag: 10'976) und 852 (348) weitere Todesfälle in Deutschland. Damit haben sich hierzulande inzwischen mehr als 1,66 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, 30.978 sind gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 149,2 nach 157,8 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden. Das RKI weist darauf hin darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit weniger Tests und Laboruntersuchungen sowie weniger Übermittlungen von Testergebnissen durch die Gesundheitsämter zu rechnen sei.

03:15

Nach einer Studie der Londoner Hygiene- und Tropenmedizinhochschule (LSHTM) müsste Grossbritannien wöchentlich zwei Millionen Menschen impfen, um eine dritte Welle des Coronavirus-Ausbruchs zu verhindern. "Das strengste Interventionsszenario mit dem härtesten Lockdown in ganz England und geschlossener Schulen im Januar sowie zwei Millionen Impfungen pro Woche ist das einzige Szenario, das die maximale Belastung der Intensivstationen unter das Niveau der ersten Welle senkt", heisst es in der Studie. Ohne umfassende Impfkampagnen könnten Fälle, Krankenhausaufenthalte, Patienten auf der Intensivstation und Todesfälle im Jahr 2021 die im Jahr 2020 übersteigen.

23:35

Weltweit haben sich über 80,8 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind 1,766 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 19,048 Millionen Infektionen und 333'180 Todesfällen.

22:00

Die US-Seuchenbehörde CDC hat nach eigenen Angaben bislang mehr 2,1 Millionen Impfdosen verabreicht. Insgesamt seien 11,4 Millionen Dosen ausgeliefert worden.

