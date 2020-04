16:35

In Deutschland sind bis Sonntagnachmittag mehr als 155'100 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16:15 Uhr: mehr als 153'600 Infektionen). Mindestens 5720 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16:15 Uhr: 5598). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Samstag wie in den Tagen zuvor bei 0,9. Das bedeutet, dass im Mittel fast jeder Infizierte eine weitere Person ansteckt und die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht.

+++

13:15

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 167 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind weniger als am Vortag. Am Samstag waren 217 Neuansteckungen gemeldet worden.

Insgesamt gab es am Sonntag laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) 29'061 laborbestätigte Fälle. Die Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen nahmen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis Sonntagmittag um 11 auf 1607 zu.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab die Zahl der Todesopfer mit 1337 an. Das Amt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Sonntagmorgen übermittelt hatten. Die Zahl könne deshalb von den Zahlen der Kantone abweichen, schreibt das BAG

Bisher wurden mehr als 249'650 Tests durchgeführt. Davon waren 14 Prozent positiv, wie das BAG schreibt.

+++

11:15

In Spanien sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden 288 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das sei die niedrigste Todeszahl für einen Tag seit mehr als einem Monat. Insgesamt seien nunmehr 23'190 Menschen in Spanien gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg auf 207'634 von 205.905 am Tag zuvor.

+++

09:00

In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen eines Tages um 1737 auf 154'175 gestiegen. Zudem seien weitere 140 Menschen gestorben, insgesamt liege die Totenzahl damit bei 5640. Etwa 112.000 an Covid-19 Erkrankte seien inzwischen genesen, das sei ein Plus von ungefähr 2200 im Vergleich zum Vortag.

Die Zahl der gemeldeten #Coronavirus-Neuinfektionen in liegt laut RKI-Tagesstatistik mit 1737 auf dem niedrigsten Stand seit dem 18. März! Der Abwärtstrend, der Anfang April eingesetzt hat (erkennbar am gestrichelten 7-Tages-Durchschnitt), ist weiter intakt. @welt pic.twitter.com/WKUnetsWcg — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) April 26, 2020

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch

+++

03:20

China hat am Samstag elf neue Corona-Fälle registriert - einen weniger als am Vortag. Neue Todesopfer in Verbindung mit dem Virus habe es nicht gegeben, geht aus den am Sonntag veröffentlichten amtlichen Daten der Nationalen Gesundheitskommission hervor.

Fünf der neuen Infektionen wurden in der nordöstlichen Grenzregion Heilongjiang festgestellt, eine weitere in der südöstlichen Provinz Guangdong. Die restlichen fünf Fälle seien importiert worden. Die Gesamtzahl der bekanntgewordenen Infektionen steigt damit auf 82'827, die der Todesopfer wird mit 4632 angegeben.

+++

02:10

Der Autobauer Tesla ruft einem Medienbericht zufolge in der kommenden Woche erste Mitarbeiter zurück in sein Montagewerk nahe San Francisco. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Das Unternehmen hatte zuvor mitgeteilt, den normalen Betrieb am 4. Mai wieder aufnehmen zu wollen. Tesla hatte am 24. März die Produktion in seinem kalifornischen Werk in Fremont eingestellt.

+++

01:00

Mehr als 200'000 Menschen weltweit sind einer Reuters-Zählung zufolge inzwischen nachweislich in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. In den kommenden Tagen dürften sich rund drei Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben.

(cash/AWP/SDA/Reuters/Bloomberg)