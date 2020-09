06:00

Der Pharmakonzern Roche wird noch im laufenden Monat September einen Corona-Antigen-Schnelltest auf den Markt bringen. Bei diesem stehe das Testergebnis in der Regel innert 15 Minuten fest, teilte das Unternehmen mit. Der Test soll laut den Angaben Ende September zunächst in Europa (Länder mit CE-Kennzeichnung) lanciert werden. Es sei aber geplant, auch in den USA bei der Zulassungsbehörde FDA eine schnelle Zulassung (Emergency Use Authorisation) zu beantragen. Der Test kann gemäss Communiqué ohne Laborinfrastruktur mit einem Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt werden, und er habe eine hohe Zuverlässigkeit. Bei der Markteinführung sollen laut Roche monatlich 40 Millionen Schnelltests zur Verfügung stehen.

+++

Die Fluggesellschaft Swiss fordert für Passagiere, die in die Schweiz zurückkehren, Schnelltests auf das Coronavirus am Flughafen. Wer negativ getestet werde, sollte nicht in Quarantäne, sagte Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour in einem Interview mit der Zeitung "Blick". Die Swiss sei für Tests bei der Einreise, da dies eine der Massnahmen sei, um das Risiko einer Verbreitung des Virus zu reduzieren und gleichzeitig einen geordneten Reiseverkehr zu erlauben. Derzeit werde diskutiert, wer diese Tests bezahle.

Aus Sicht der Swiss sei klar, dass die Tests gemeinsam in einer Partnerschaft mit den Flughäfen und medizinischen Drittanbietern zu realisieren seien. Goudarzi Pour äusserte sich ferner zum Flugbetrieb. Die Swiss hebe von 3 Prozent des ursprünglichen Flugprogramms ab und fliege nun wieder Richtung 40 Prozent der Kapazität und 85 Prozent aller Destinationen. Dieses Ziel solle bis Ende Oktober erreicht werden.

+++

05:00

In Deutschland sind elf weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) bekannt gibt, steigt die Zahl der Todesfälle damit auf 9313. Die Zahl der Positiv-Tests legt um 1256 auf 244'855 zu.

In den USA haben sich derweil mehr als sechs Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Binnen 24 Stunden seien 32'087 Neuinfektionen registriert worden, teilten die US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Insgesamt hätten sich damit 6'004'443 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesopfer sei um 428 auf 183'050 gestiegen. Die USA sind mit Abstand das am stärksten von der Pandemie betroffene Land - sowohl bei den Infektions- als auch bei den Todesfällen.

+++

04:30

Die Corona-Pandemie hat in Australien gleich für zwei historische wirtschaftliche Ereignisse gesorgt. Zum einem ist die Wirtschaft im zweiten Quartal so stark eingebrochen wie noch nie und zum anderen ist das Land erstmals seit 1991 in eine Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei zwischen April und Ende Juni im Vergleich zum ersten Quartal um sieben Prozent gefallen, teilte die nationale Statistikbehörde am Mittwoch in Canberra mit. Dies ist der stärkste Einbruch seit der 1959 gestarteten Aufzeichnung von Quartalsdaten. Der Rückgang fiel zudem etwas höher aus, als Experten erwartet hatten.

Australia fell into its first recession in almost 30 years with the economy contracting in the three months through June https://t.co/l1P9zIn93x pic.twitter.com/mTUaPUsdmO

+++

04:00

Gesundheitsminister Alain Berset plant offenbar, den Alkoholausschank in Schweizer Stadien zu verbieten, schreibt blick.ch mit Verweis auf Quellen in Bern. Unter Alkoholeinfluss halten die Leute den gebührenden Corona-Abstand weniger ein. Dem Vernehmen nach kommt Berset damit einem Wunsch aus verschiedenen Kantonen nach, die ein Verbot gefordert haben. Als Vorbild dienen zudem internationale Sportanlässe etwa im Fussball, bei welchen heute schon ein Alkoholverbot gilt. Der Bundesrat entscheidet am Mittwoch.

Hintergrund: Ab 1. Oktober fällt die 1000er-Regel auch in Stadien. Allerdings dürfen Sportfans und Musikfreunde nur unter bestimmten Bedingungen wieder ins Stadion oder in die Konzerthalle.

+++

+++

03:30

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters sind weltweit mehr als 25,61 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und 851'300 sind an oder mit dem Virus verstorben.

Eine Übersicht zu den Corona-Fällen weltweit gibt es auch bei der Johns Hopkins Universität in den USA.

+++

01:00

Brasilien meldet binnen 24 Stunden 42'659 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der landesweit registrierten Ansteckungen nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf mehr als 3,95 Millionen. Die offizielle Zahl der Todesopfer durch Covid-19 steigt um 1215 auf 122.596.

