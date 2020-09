10:40

Die Fluggesellschaft Swiss arbeitet im Kampf gegen die Corona-Pandemie mit der Berner Firma Ender Diagnostics zusammen. Das auf Schnelltests spezialisierte Unternehmen soll künftig bei Langstreckenflügen regelmässig das Kabinenpersonal der Swiss auf das Virus testen.

Die Lufthansa-Tochter will damit das Vertrauen und die Sicherheit der Flugreisenden erhöhen, wie es in einem Communiqué vom Donnerstag heisst. Bereits nach 30 Minuten liefere der Test von Ender Diagnostics einen Nachweis und sei damit wesentlich schneller als derzeit verfügbare Tests, die mehrere Stunden dauerten.

No quarantine? Swiss airlines calls for rapid coronavirus testing at airports https://t.co/n8pSuubSMn — The Local Switzerland (@TheLocalSwitzer) September 2, 2020

Dabei könne der Schnelltest in Pop-up-Laboren in verschiedenen Umgebungen durchgeführt werden - so etwa auf Flughäfen und Kreuzfahrtschiffen. An gewissen Destinationen sollen so nun vor dem Abflug auch die Langstrecken-Besatzungsmitglieder der Swiss getestet werden. In Europa ist das Testverfahren bereits zugelassen und mit einer Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA rechnet Ender Diagnostics derweil noch im September.

+++

09:00

Die Pharmakonzerne Sanofi und GlaxoSmithKline haben mit den klinischen Studien für ihren Testimpfstoff gegen das neuartige Corona-Virus begonnen. Wie die beiden Forschungspartner aus Frankreich und Grossbritannien am Donnerstag mitteilten, prüfen sie das Impfpräparat in einer klinischen Testreihe der Stufe I/II zunächst auf seine Sicherheit und Wirksamkeit.

Dabei soll auch die Immunantwort der getesteten Teilnehmer ermittelt werden. Die Studie wird an elf verschiedenen Standorten in den USA durchgeführt. Nach Angaben der Konzerne wurden 440 gesunde Erwachsene in das Programm aufgenommen. Erste Ergebnisse werden für Anfang Dezember erwartet. Sollten diese positiv ausfallen, wollen Sanofi und GSK bereits zum Jahresende mit der entscheidenden Studienphase III beginnen.

In dieser wichtigen Phase wird getestet, ob und wie gut ein Impfstoff tatsächlich vor einer Infektion schützt. Im Erfolgsfall soll dann die Zulassung in der ersten Hälfte des kommenden Jahres beantragt werden. Dabei planen die beiden Konzerne derzeit, 2021 insgesamt bis zu einer Milliarde Impfstoffdosen herzustellen.

+++

06:35

Im Zürcher Triemli-Spital bilden sich lange Warteschlagen für einen Coronatest, wie der "Blick" berichtet. Der Hintergrund dafür liegt in den steigenden Fallzahlen. Mehr Leute werden im Zuge des Contact Tracings zu Test aufgefordert. Testpersonen berichten, dass sie über zwei Stunden anstehen mussten. Ein Grund für die Überlastung der Test-Einrichtungen ist, dass sie in Spitälern durchgeführt werden und laut Blick beispielsweie im Kanton Zürich viele Hausärzte keinen Abstrich bei Patienten machen wollen, obwohl dies möglich wäre.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch innert eines Tages 370 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Am Dienstag wurden 216 neue Fälle registriert, am Montag waren es 163. Am Sonntag waren 292 Fälle und in den Tagen davor bereits jeweils deutlich über 300 Fälle gemeldet worden.

Schweizer Epidemiologen warnen: Corona-Tests ersetzen Quarantäne nicht https://t.co/6B4Epih8qZ — BLICK (@Blickch) September 2, 2020

Am gestrigen Mittwoch hat der Bundesrat neue Entscheide von Bund und Kantonen im Umgang mit der Pandemie vorgestellt:

Bei Sportveranstaltungen dürfen die Stadien zu zwei Dritteln gefüllt werden. Es gilt Maskenpflicht. Bussen seien jedoch keine vorgesehen.

Ein vollumfängliches Alkoholverbot gibt es auch im Stadion nicht. Der Verkauf sei aber soweit zu beschränken, dass die Einhaltung der Schutzkonzepte nicht gefährdet wird.

Für alle Grossanlässe gilt Sitzplatzpflicht. Die Kantone können allerdings Ausnahmen, etwa bei Freiluftveranstaltungen, bewilligen.

Der Veranstalter muss eine Risikoanalyse und ein entsprechendes Schutzkonzept vorlegen. Über die Bewilligung entscheiden die Kantone, abhängig von ihren Contact-Tracing-Kapazitäten und der epidemiologischen Lage.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Die Medienkonferenz können Sie im untenstehenden Video nachschauen.

+++

05:00

Die USA bereiten sich auf die Verteilung eines oder mehrerer wirksamer Coronavirus-Impfstoffe bereits ab Ende Oktober vor. Die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -Prävention (CDC) haben alle Bundesstaaten aufgefordert, sich auf die Verteilung von potenziellen Coronavirus-Impfstoffen an Hochrisikogruppen einzustellen, wie die von der Agentur am Mittwoch veröffentlichten Dokumente zeigten.

Bis zum 1. November müssten die Verteilzentren "vollständig einsatzbereit" sein, forderte CDC-Direktor Robert Redfield die Gouverneure aller Bundesstaaten auf, den Bau voranzutreiben. Von der Zeitung "New York Times" veröffentlichte Dokumente sprechen von ein oder zwei möglichen Impfstoffen aus der Reihe der erfolgsversprechenden Kandidaten der Pharmakonzerne Moderna, AstraZeneca oder Pfizer.

Experten warnen davor, einen Impfstoffkandidaten ohne umfassende Studien auf den Markt zu bringen. Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt haben wiederholt erklärt, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit die Impfstoffsicherheit nicht beeinträchtige, da schnellere Ergebnisse aus der Durchführung paralleler Studien resultierten, die normalerweise nacheinander durchgeführt würden.

Die USA ist von dem Ausbruch der Pandemie am stärksten betroffen und verzeichnet mehr als sechs Millionen Fälle und über 183'000 Todesopfer. Der Zeitpunkt eines wirksamen Impfstoffs hat politische Bedeutung erlangt, da US-Präsident Donald Trump am 3. November eine Wiederwahl anstrebt und auf einen rechtzeitigen Durchbruch hofft.

+++

04:45

In Deutschland sind acht weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) bekanntgibt, steigt die Zahl der Todesfälle damit auf 9321. Die Zahl der Positiv-Tests legt um 1311 auf 246'166 zu.

+++

00:55

International clinical trials published on Wednesday confirm the hope that cheap, widely available steroid drugs can help seriously ill patients survive Covid-19 https://t.co/6q2mkQd9O9 — The New York Times (@nytimes) September 3, 2020

Die WHO empfiehlt nach einer Analyse von sieben internationalen Studien zur Behandlung von Intensiv-Patienten den Einsatz von Steroiden. Eine Auswertung getrennten Studien mit niedrig dosiertem Hydrocortison, Dexamethason und Methylprednisolon ergaben, dass die Kortikosteroide die Überlebensrate von schwer erkrankten und kritischen Covid-19-Patienten um 20 Prozent verbessern.

"Die wissenschaftlichen Beweise zeigen, dass wenn Sie Kortikosteroide verabreichen, es 87 weniger Todesfälle pro 1000 Patienten gibt", sagt Janet Diaz, Leiterin der WHO für klinische Versorgung, auf einem Live-Event der WHO in den sozialen Medien. "Das sind Leben, die gerettet sind."

Zur Übersicht zur weltweiten Verbreitung der Pandemie von der Johns Hopkins University geht es hier.

+++

23:30

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 46'934 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 3,997 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte auf 123'780 zu.

Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

+++

20:30

Italiens ehemaliger Premierminister Silvio Berlusconi ist nach Angaben seiner Partei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 83-jährige Unternehmer und konservative Politiker werde "weiter von seinem Wohnsitz in Arcore aus arbeiten, wo er die erforderliche Isolationszeit verbringen wird", hiess es in einer Mitteilung der Partei Forza Italia vom Mittwoch, die über einen Messengerdienst verschickt wurde.

Weiter erläuterte die Partei, dass Berlusconi seine Kampagne für die Regional- und Kommunalwahlen am 20. und 21. September mit "täglichen Interviews in Zeitungen, Fernsehsendern und bei sozialen Medien" fortsetzen werde.

Berlusconis persönlicher Arzt Alberto Zangrillo sagte der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos, dass der Ex-Regierungschef keine Symptome der Covid-19-Krankheit habe. Er habe wegen seines kürzlichen Aufenthalts auf der Ferieninsel Sardinien einen Corona-Test gemacht. Auf der Insel hatte Berlusconi auch Kontakt mit dem ehemaligen Formel-1-Chef und prominenten Nachtclubbesitzer Flavio Briatore, der ebenfalls vor kurzem positiv auf das Virus getestet worden war.

