14:45

Die SBB hat den grenzüberschreitenden Reiseverkehr von und nach Italien wegen Anordnungen der italienischen Behörden bis auf weiteres eingestellt. Der Güterverkehr ist von dieser Massnahme nicht betroffen. Grenzüberschreitende S-Bahn-Züge werden an den Bahnstationen in der Schweiz gewendet, hiess es bei der SBB-Medienstelle auf Anfrage. Nebst dem grenzüberschreitenden Regionalverkehr sind drei EC-Züge betroffen: Die Strecke Basel-Brig-Mailand, Genf-Brig-Mailand und Zürich-Mailand. Diese Züge werden in Brig VS respektive Chiasso TI gewendet.

+++

12:30

Die Anzahl bestätigter Covid-19-Erkrankungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein steigt weiter. Bis Sonntagmittag gab es 14'336 bestätigte Fälle, 1123 mehr als am Vortag. Laut BAG starben 257 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung . Die Zahlen basieren auf den Informationen, die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Rahmen der Meldepflicht bis Sonntagmorgen übermittelt haben. Die unabhängige Website corona-data.ch, welche die Daten direkt von den Kantonen zusammenfasst, kommt auf ähnliche Zahlen.

Die Zahl der durchgeführten Tests auf Covid-19 beläuft sich laut BAG bisher insgesamt auf etwa 111'000. Davon fiel das Resultat bei 13 Prozent der Getesteten positiv aus.

Bei den Infizierten sind laut Statistik des BAG Erwachsene häufiger betroffen als Kinder. Die Hälfte der Infizierten sei jünger als 52 Jahre alt, die andere Hälfte älter als 52. Das zeigt der sogenannte Medianwert. Bei Erwachsenen ab 60 Jahren sind Männer häufiger betroffen als Frauen, bei Erwachsenen unter 50 Jahren Frauen.

+++

12:00

Bisher rund 1100 Reisende aus der Schweiz sind in vom Aussendepartement EDA gecharterten Flugzeugen in die Schweiz zurückgekehrt. Am Vormittag landete in Zürich eine Maschine der Swiss aus Santiago de Chile mit 159 Personen an Bord. Es war der vierte Rückholflug aus Lateinamerika, nach Flügen aus Costa Rica, Kolumbien und Peru, wie das Aussendepartement mitteilte. Weitere Schweizer Reisende wurden aus Casablanca (Marokko) und Dakar (Senegal) zurückgebracht. In Genf wurde am Sonntagnachmittag ausserdem noch ein Flugzeug aus Algier erwartet.

Auch Austrian Airlines führt Repatriierungen durch und lancierte dabei den längsten Flug ihrer Unternehmensgeschichte. Einen 17-Stunden-Flug von Wien nach Sydney.

Over 17 hours flight time, 16,000 km distance. Our Boeing 777, the OE-LPD, just took off for the longest flight in more than 60 years of company history: nonstop from Vienna to Sydney picking up repatriates. Follow OS 1457 live @flightradar24. pic.twitter.com/pV7UVMybKZ — Austrian Airlines (@_austrian) March 29, 2020

+++

11:50

In Spanien steigt die Zahl der Toten auf 6528, ein Plus zum Vortag von 838, wie das spanische Gesundheitsministerium mitteilt. Insgesamt gebe es 78'797 Infizierte, das sind 6549 mehr als am Vortag.

Hier die weltweite Coronavirus-Karte mit der aktuellen Entwicklung:

+++

11:20

Die Coronavirus-Krise trifft laut der "SonntagsZeitung" den grössten Schweizer Detailhändler Coop trotz Hamsterkäufen stark: "Wir haben ein Drittel weniger Kunden in den Supermärkten", sagte Coop-Chef Joos Sutter im Interview mit der "SonntagsZeitung". Und obwohl diese mehr einkauften, leide die Coop-Gruppe auch unter der Krise. "Die Coronakrise wird sich für Coop negativ auswirken. Niemand musste so viele Läden schliessen wie wir", sagte Sutter weiter. Man habe über 1000 der Non-Food-Läden schliessen müssen. Dadurch seien rund 13'000 Mitarbeitende von einem auf den anderen Tag ohne Arbeit gewesen. So etwa bei Fust, Interdiscount, Bau + Hobby oder Bodyshop. Coop habe sofort damit angefangen, sie in anderen Bereichen einzusetzen.

+++

11:15

Die SBB erwägen wie zahlreiche Firmen in der Schweiz, auf Kurzarbeit umzustellen. "Wir prüfen aktuell bei den zuständigen Stellen des Bundes, ob die SBB Kurzarbeit beantragen können", sagte ein Sprecher auf Anfrage der "NZZ am Sonntag". Für welche Bereiche im Unternehmen mit über 32'000 Angestellten dies in Frage käme, liess der Sprecher allerdings offen. Die SBB haben das Angebot in den vergangenen Tagen weiter reduziert; es verkehren deutlich weniger Züge als im regulären Betrieb, schrieb die Zeitung weiter.

+++

11:00

Premierminister Boris Johnson bereitet die Briten in einem Schreiben an die 30 Millionen Haushalte im Land auf schwere Zeiten vor. "Wir wissen, dass die Lage sich verschlechtern wird, ehe es wieder besser wird", schreibt Johnson, der selbst mit dem Coronavirus infiziert und daher in Selbstisolation ist. "In dieser Zeit des nationalen Notstands appelliere ich dringend an Sie: Bitte, bleiben Sie zuhause, schützen Sie den (nationalen Gesundheitsdienst) NHS und retten Sie Leben." Großbritannien hat 17'089 Infektionen mit dem Coronavirus und 1019 Tote gemeldet. Der Höhepunkt der Epidemie wird in dem Land in wenigen Wochen erwartet.

PM @BorisJohnson is writing to every UK household to urge them to stay at home, protect the NHS and save lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/GMNPqEl10d — UK Prime Minister (@10DowningStreet) March 28, 2020

+++

Die internationalen Aktienmärkte haben sich nach dem Crash der Vorwochen in der abgelaufenen Woche stark erholt. Der US-Leitindex Dow Jones legte 13 Prozent zu, der deutsche Dax 8 Prozent und der Swiss Market Index 4 Prozent.

+++

Haben Sie keine Zeit, die Finanzmärkte zu verfolgen? Delegieren Sie die Vermögensverwaltung an einen unserer 5 Schweizer Anlageexperten.

Alle Strategien lassen sich transparent miteinander vergleichen.

Den Anlageexperten können Sie jederzeit austauschen. Hier erfahren Sie mehr...

+++

10:00

Der thailändische König Maha Vajiralongkorn hat sich offenbar seit Tagen in einem Luxushotel im deutschen Garmisch-Partenkirchen einquartiert, und zwar im Vier-Sterne-Haus "Grand Hotel Sonnenbichl". Das berichten verschiedene Medien, unter anderen auch der britische "Independent". Vajiralongkorn soll mit rund 20 Frauen und Bediensteten im Hotel leben. Thailands König verbringt seit Jahren viel Zeit in Bayern und besitzt auch eine Villa in Tutzing am Starnberger See. Wohlhabende Leute ziehen sich generell in Zweitresidenzen, aufs Land oder gar aufs Wasser zurück. Der Artikel bei blick.ch.

Thai king self-isolates in luxury hotel with harem of 20 women amid coronavirus pandemic https://t.co/BMa18hCDDa — The Independent (@Independent) March 29, 2020

+++

09:30

Robert Wieler, der Chef des deutschen Robert-Koch-Instituts, schliesst nicht aus, dass es auch in Deutschland zu Zuständen wie in Italien kommen könnte. Es sei nicht auszuschliessen, dass unser Gesundheitssystem an seine Grenzen stosse, sagte Wieler im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Wir müssen jedenfalls damit rechnen, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, ganz klar". Wieler schränkte aber gleichzeitig ein, ob es wirklich so weit komme, sei Spekulation.

+++

09:15

In einem vertrau­lichen Lagebulletin vom Dienstag wagte Schutz & ­Rettung Zürich, die Dienstabteilung des städtischen Sicherheitsdepartements, eine Prognose: Die "wahrscheinlichste Lageentwicklung" sei, dass die Pandemie nicht genügend eingedämmt werden könne. Daher müssten die Massnahmen weiter verschärft und "massiv verlängert werden" – über die Sommerferien hinaus. Das schreibt blick.ch.

Auch Karl Klingler, Leitender Arzt am Lungenzentrum Hirslanden in Zürich, rechnet laut blick.ch nicht mit einer raschen Entspannung der Lage: "Die jetzigen Massnahmen des Bundesrats reichen nicht aus." Mit ihnen werde es mehrere Monate dauern, bis die Zahl der Fälle zurückgehe. Klingler plädiert darum für eine rigorose Ausgangssperre nach dem Muster Italiens oder Spaniens, wo die Menschen lediglich in Ausnahmefällen aus dem Haus dürfen: "Nur so können wir es schaffen, dass die Kurve bis Ende Mai abflacht."

+++

08:00

Der weltgrösste Hersteller von Schutzhandschuhen, Top Glove aus Malaysia, rechnet angesichts der hohen Nachfrage aus Europa und den USA mit Lieferengpässen. Die Bestellungen aus diesen Regionen seien in den vergangenen Wochen fast doppelt so hoch wie die Produktionskapazitäten der Firma gewesen, sagte Unternehmenschef Lim Wee Chai. Top Glove könne 200 Millionen Gummi-Handschuhe pro Tag herstellen. Daher seien die Lieferzeiten verlängert worden.

"Manche Kunden machen Panik-Bestellungen. Normalerweise bestellen sie zehn Container im Monat, aber auf einmal sind es 20 Container." Top Glove versuche, die Bestellungen pro Kunde zu beschränken. Die Produktion werde weiter erhöht. Zudem brauche die Firma 1000 zusätzliche Arbeiter, sagte Lim. Diese kämen sonst aus Nepal, wegen der Reisebeschränkungen fielen diese aber im Moment aus.

+++

07:10

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind in Deutschland 52'547 Coronavirus-Fälle registriert. Das ist ein Plus von 3'965, wie das Institut mitteilt. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich demnach um 64 auf 389.

+++

06:00

Die wegen der Pandemie in diesem Jahr abgesagten Olympischen Sommerspiele könnten einem Medienbericht zufolge im Juli 2021 starten. Das Internationale Olympische Komitee und die japanischen Organisatoren würden sich voraussichtlich auf den 23. Juli 2021 als Termin für die Eröffnungsfeier in Tokio einigen, berichtet der japanische Sender NHK. Die Abschlussfeier sei für den 8. August geplant. Ursprünglich waren die Spiele vom 24. Juli bis 9. August 2020 vorgesehen.

+++

02:00

US-Präsident Donald Trump verzichtet im Kampf gegen die Pandemie auf eine Quarantäne für den besonders stark betroffenen Großraum New York. Stattdessen habe er die Gesundheitsbehörden angewiesen, "Reisehinweise" auszugeben, teilt Trump auf Twitter mit. Diese Empfehlungen sollten von den Gouverneuren der Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut in Zusammenarbeit mit seiner Regierung erstellt werden. Einzelheiten würden die Zentren für Seuchenkontrolle noch am Samstag mitteilen. Trump selbst hatte zuvor ins Gespräch gebracht, dass die Ostküsten-Region abgeschottet werden könnte.

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force, and upon consultation with the Governor’s of New York, New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

+++

01:15

In China sind am Samstag 45 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Am Freitag waren es noch 54. Insgesamt beläuft sich die Zahl der bekannten Ansteckungen jetzt auf 81'439, wie die Gesundheitsbehörden mitteilen. Am Samstag erlagen fünf weitere Personen dem Virus, am Freitag waren es drei. Das Land hat insgesamt 3300 Todesopfer infolge der Virus-Erkrankung zu beklagen.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)