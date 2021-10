06:00

Laut Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim BAG, sind es nach wie vor mehrheitlich Nichtgeimpfte und eher jüngere Personen, die ins Spital eingeliefert werden müssen. Die epidemiologische Lage verbessere sich aber weiterhin.

Gemäss Roswitha Koch, Leiterin Abteilung Pflegeentwicklung des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, hat sich die Zahl der Pflegenden im Gsundheitswesen seit Beginn der Pandemie um 10 bis 15 Prozent dezimiert. Grund ist die Arbeitsbelastung. Steigen die Hospitalisationszahlen, komme es schnell zu Engpässen in den Spitälern.

Die Medienkonferenz vom 5. Oktober als Replay:

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstag 1019 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1064. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1102, vor einer Woche bei 1344. Zudem wurden 27 neue Spitaleinweisungen und 3 neue Todesfälle gemeldet. Bislang sind 59,33 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH

Zahlen zur Covid-19-Impfung - 05.10.

Erhaltene Impfdosen in der Schweiz: 12 517 425

Personen mit mind. 1 Impfdosis: 64,6%

Personen mit mind. 1 Impfdosis: 64,6%

Vollständig geimpft: 59,33%

With New Zealand preparing to shift away from the zero-tolerance Covid strategy, China is the last nation holding fast to the goal of completely eliminating the virus https://t.co/OEdV3D8dNv — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 6, 2021

05:45

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 11'547 auf 4,27 Millionen, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 76 auf 93'959 zu, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 62,3.

21:30

In den USA sind bislang mehr als 186 Millionen Menschen vollständig geimpft. Das teilt die Seuchenbehörde CDC mit. Insgesamt seien fast 398 Millionen Dosen verabreicht worden. Knapp 216 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben rund 328 Millionen Menschen. Eine Auffrischungsimpfung haben rund sechs Millionen Personen erhalten.

20:55

Die überraschend grosse Nachfrage nach Corona-Tests über den Sommer kurbelt das Geschäft von Europas grösster Laborkette Synlab stärker an als erwartet. Der Umsatz werde in diesem Jahr mit 3,5 Milliarden Euro voraussichtlich um gut ein Drittel über Vorjahr liegen, teilte Synlab am Dienstagabend in München mit. Bisher hatte der Börsenneuling mit 3,2 bis 3,3 Milliarden gerechnet. Die Delta-Variante des Corona-Virus habe die Anzahl der Labortests hoch gehalten, erklärte Synlab. Das Unternehmen hatte schon im Vorjahr massiv von der Pandemie mit Millionen von Tests zum Nachweis einer Infektion profitiert.

17:50

Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet mit einer etwas langsameren Erholung der Weltwirtschaft von der Coronavirus-Krise. Das Wachstum für 2021 dürfte etwas geringer ausfallen als noch im Juli mit sechs Prozent vorausgesagt, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Dienstag. Als Gründe nannte sie die angezogene Inflation, Verschuldungsrisiken und eine ungleiche Erholung in Industrie- und Entwicklungsländern. Die Pandemie bremse noch immer die Erholung. Zu viele Länder hätten weiterhin zu wenig Zugang zu Covid-Impfstoffen.

