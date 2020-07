10:55

Das Robert-Koch-Institut hält den jüngsten Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland für gefährlich. "Die neueste Entwicklung in Deutschland macht mir und uns allen im Robert-Koch-Institut grosse Sorgen", sagt RKI-Chef Lothar Wieler. Der Trend gehe nach oben, und zwar deutschlandweit. "Die Pandemie ist nicht vorbei. Wir sind mitten drin in dieser Pandemie." Grund sei, dass die Menschen sich nicht mehr ausreichend an Hygiene- und Abstandsregeln hielten. Dies sei aber das Mittel, um die Lage in den Griff zu bekommen. "Wir haben es in der Hand."

+++

10:20

Die Zahl der Corona-Infektionen im Touristenort in St. Wolfgang in Oberösterreich ist um achtzehn auf mindestens 62 gestiegen. Als Ausgangspunkt der Infektionen gelten Feiern junger Saisonmitarbeiter nach der Sperrstunde um 1 Uhr morgens. "Es gibt von unserer Seite keine Vorwürfe. Als junger Mensch geht man nicht um ein Uhr ins Bett", sagt Tourismuschef Hans Wieser. Laut seinen Angaben sind derzeit weder Betriebsschliessungen noch die Abriegelung des Ortes angedacht. Allerdings ordneten die Behörden am Samstagabend für die örtliche Gastronomie eine Sperrstunde ab 23:00 Uhr an. St. Wolfgang hat knapp 200 Hotels und 2700 Gästebetten. Im Ort häuften sich die Stornierungen, sagt eine Hotelbetreiberin dem ORF-Radio.

+++

10:00

Laut Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) hat sich in der Schweiz ein Viertel aller derzeit am Coronavirus erkrankten Personen im Ausland angesteckt. Deshalb fordert Nicola Low, Mitglied der Corona-Taskforce und Epidemiologin an der Universität Bern, Tests an den Flughäfen. Das schreibt die "Aargauer Zeitung" (Artikel bezahlpflichtig) . Die Reisenden müssten danach auch ein zweites Mal nach fünf bis sieben Tagen getestet werden. Das Virus könnte bei bereits Infizierten unter Umständen erst dann nachgewiesen werden. "Wenn ich in einem Risikoland gewesen wäre, würde ich mich freiwillig testen lassen", sagt Low.

Das BAG weist die Forderung von Low zurück. Es erachtet die Durchführung von Tests bei der Einreise gegenwärtig als wenig praktikabel. Je nach Entwicklung der Lage könnte die Massnahme aber in Zukunft eingeführt werden.

#TestTestTest to prevent #COVID19 increases, “Airports, railway stations and main border crossings used by car travellers are to be kitted out with mobile testing units.” Switzerland needs to do thi ⁦@BAG_OFSP_UFSP⁩ ⁦@MonikaBuetler⁩ https://t.co/uNIXBTVLIt — Nicola Low #StopCovid19 #StillFBPE (@nicolamlow) July 28, 2020

+++

+++

09:45

Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Arbeitslosigkeit in Spanien weiter angestiegen. Die Quote erhöhte sich im Zeitraum April bis Juni auf 15,33 nach 14,41 Prozent zu Beginn des Jahres. Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Zuwachs auf 16,7 Prozent gerechnet. Die EU-Kommission sagt dem südeuropäischen Land einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 2020 um 10,9 Prozent voraus. Aus dem jüngst in Brüssel geschnürten Corona-Hilfspaket winken Spanien laut Regierungschef Pedro Sanchez 209 Milliarden Euro - davon 81 Milliarden Euro Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen.

+++

08:40

Die französische Regierung überdenkt Pläne zum Bau eines vierten Abfertigungsgebäudes am Pariser Flughafen Charles de Gaulle wegen der Corona-Krise. Frühere Planungen, die Kapazität des Flughafens um 40 Millionen Passagiere bis 2030 zu steigern, seien voraussichtlich nicht mehr gerechtfertigt, sagt Verkehrsminister Jean-Baptiste Djebbari dem Rundfunksender Europe 1.

+++

06:00

Die Zahl der bekannten Infektionen in den USA stieg nach Reuters-Daten am Montag um mindestens 61'277 auf 4,3 Millionen. Demnach wurden weitere 491 Todesfälle verzeichnet. Einschliesslich frührer Todesfälle, die verspätet aus Texas gemeldet wurden, beträgt die Gesamtzahl damit 148.446.

Einen Überblick zu den Coronavirus-Fällen weltweit gibt es bei der Johns Hopkins Universität.

+++

05:30

Die Übersicht zu den Coronavirus-Fallzahlen in der Schweiz, wie sie vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zuletzt bekannt gegeben wurden:



Montag: 65

Sonntag: 110

Samstag: 148

Freitag: 154

Donnerstag: 117

Mittwoch: 141

Dienstag: 108

Montag: 43

Die neuesten Daten gibt das BAG täglich kurz nach 12 Uhr heraus.

+++

05:15

In der vergangenen Woche wurden mehr als ein Viertel der Schweizer Neuinfektionen in Genf gefunden. Anders als etwa die beiden Basel, Aargau und Solothurn verzichten die Westschweizer Gesundheitsdirektoren auf gemeinsame Regeln. Deutschschweizer Politiker fordern nun aber einheitlichere Lösungen bei den Schtzmassnahmen, wie der "Tages-Anzeiger" schreibt. "Es wäre besser, die Präventionsmassnahmen zu koordinieren", sagt der Zürcher FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger. "Die Clubs sollten geschlossen werden, wenn sie die Schutzkonzepte nicht konsequent einhalten: Sie sind Horte der Ansteckungen, und es werden immer wieder Hygieneregeln missachtet." Und Ruth Humbel, Ruth Humbel, Präsidentin der Gesundheitskommission des Nationalrats, fügt an: "Wenn die Kantone es nicht fertigbringen, sich abzusprechen, und die Infektionszahlen so weiter steigen, werden wir nicht darum herumkommen, wieder nationale Lösungen anzustreben."

In den letzten Tagen machte das #Kapitel in #Bern Schlagzeilen wegen der #Quarantänemassnahmen. Mittlerweile gibts es in der ganze Schweiz Fälle und die Altersgruppe der 20- bis 49-Jährigen ist besonders betroffen. #Corona #Quarantäne #Clubs #Bars https://t.co/CcygVjpijj — Berner Zeitung (@BernerZeitung) July 27, 2020

+++

05:00

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 633 auf 206'242, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um vier auf 9122 zu.

+++

04:00

Greenpeace Schweiz fordert den Bund dazu auf, Textilmasken als Standard zu empfehlen. Laut zahlreichen Gesundheitsexperten böten diese der breiten Bevölkerung genügend Schutz vor der Corona-Pandemie. Mit wiederverwendbaren Masken könne ausserdem ein weiterer Mangel an Masken vermieden und die Umweltverschmutzung verringert werden, heisst es in einer Medienmitteilung von Greenpeace Schweiz. Greenpeace verweist auf eine Studie in der Fachzeitschrift "Environmental and Science Technology", wonach jeden Monat rund 129 Milliarden Masken und 65 Milliarden Handschuhe während der Pandemie verwendet werden.

Der Bund soll Textilmasken als Standard empfohlen, fordert Greenpeace Schweiz – sie schützten nach Ansicht von Experten genügend. Mit wiederverwendbaren Masken könne ausserdem ein Mangel an Masken vermieden und die Umweltverschmutzung verringert werden. https://t.co/pBpxDKNn3s — Bluewin (@bluewin_de) July 28, 2020

+++

01:00

Belgien verschärft nach einer schnelleren Zunahme der Neuinfektionen die Kontaktbeschränkungen. Ab Mittwoch werde unter anderem die maximale Zahl der Teilnehmer bei Veranstaltungen unter freiem Himmel auf 200 halbiert, kündigt Ministerpräsidentin Sophie Wilmes an. Mit den Maßnahmen solle ein allgemeiner Lockdown verhindert werden.

+++

00:10

In Brasilien steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 23.384 auf insgesamt 2,4 Millionen. Das Gesundheitsministerium gibt zudem 614 weitere Todesfälle - und damit insgesamt 87.618 - bekannt. (Zusammengestellt von der Reuters-Redaktion in Berlin. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5168)

(cash/Reuters/Bloomberg/SDA/AWP)