Anhand der Teilnehmer kann man bereits sagen, welche Themen dominieren werden. Die Anwesenheit von Brigadier Markus Näf weist darauf hin, dass Schutzmasken ein Thema sein werden. Und EDA-Mann Hans-Peter Lenz wird wohl über die Situation der Schweizer im Ausland und die Rückholaktion der Eidgenossenschaft sprechen.

+++

13:20

Die Zahl der neuen Virus-Toten in Spanien sinkt auf den niedrigsten Stand seit mehr als einen Monat. Binnen 24 Stunden seien zuletzt 367 Menschen an Covid-19 gestorben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Damit liege die Zahl insgesamt nun bei 22.524. Die Zahl der Infizierten sei um 6740 auf 219'764 geklettert.

+++

12:05

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 181 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Damit bleibt die Zahl der Neuansteckungen seit mehreren Tagen tief. Am Donnerstag waren 228 Neuansteckungen gemeldet worden.

Insgesamt gab es am Freitag laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) 28'677 laborbestätigte Fälle. Die Todesfälle in allen Kantonen zusammen nahmen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis Donnerstagmittag auf 1556 zu.

+++

10:55

Mehr als 2,7 Millionen Menschen weltweit sind einer Reuters-Zählung zufolge inzwischen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 189'970 Menschen starben in Folge einer Covid-19-Erkrankung bislang.

+++

09:45

An den Börsen sorgen schwindende Hoffnung auf ein Corona-Mittel für fallende Kurse. Die Anleger seien enttäuscht, weil gemäss eines Medienberichts, ein Test mit dem Mittel Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead zur möglichen Behandlung von Covid-19 nicht die erhofften Ergebnisse gebracht haben.

Der Swiss Markt Index (SMI) gibt um 09:45 Uhr um 0,55 Prozent nach. Möglicherweise dauere es eben doch noch etwas länger, bis ein effektives Mittel gegen die Covid-19-Pandemie zur Verfügung stehe, sagt ein Händler. Dies zeige, dass das aktuelle Erholungsrally auf sehr wackeligen Beinen stehe.

+++

06:45

In Deutschland hat die Zahl der bestätigten Infektionen um 2337 zugenommen auf 150'383, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle steigt demnach um 227 auf 5321.

Die US-amerikanische Johns Hopkins Universität kommt auf leicht höhere Zahlen. Nach ihren Angaben haben sich in Deutschland in den letzten 24 Stunden 2'481 Menschen neu angesteckt. Mehr Neuinfektionen innerhalb eines Tages gab es zuletzt am 18. April. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 153'129.

+++

+++

05:50

In Mexiko ist die Zahl der Corona-Toten auf über 1000 gestiegen. Bislang seien 1069 Menschen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. 11'633 Menschen seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der erste Fall in dem lateinamerikanischen Land war Ende Februar registriert worden. Der Höhepunkt der Pandemie in Mexiko wird für die zweite Maiwoche erwartet.

While doctors in other nations are regularly applauded, some in Mexico have been assaulted in the streets and even doused in bleach https://t.co/GZbg01oCnh — Bloomberg (@business) April 24, 2020

+++

03:03

China meldet sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus. Diese seien am Donnerstag festgestellt worden, nachdem es am Vortag noch zehn gewesen seien, teilt die Nationale Gesundheitskommission mit. Damit belaufe sich die Gesamtzahl auf 82.804. Bei zwei der Neuinfektionen handelt es sich den Angaben nach um importierte Fälle durch Reisende aus Übersee. Die Zahl der Todesfälle blieb mit 4632 unverändert.

+++

01:05

Grossbritanniens Premier Boris Johnson will einem Medienbericht zufolge ab Montag wieder die Regierungsgeschäfte führen. Wie der "Telegraph" berichtet, will der 55-jährige Politiker zum Wochenauftakt zu seinem Amtsitz in der Londoner Downing Street zurückkehren. Johnson habe bereits für die kommende Woche Besprechungen mit einzelnen Kabinettministern vereinbart. Johnson war an Covid-19 erkrankt. Während seines Aufenthalts im Krankenhaus und seiner Erholung in Checkers, dem Landsitz der britischen Regierung, führte Aussenminister Dominic Raab die Regierung.

