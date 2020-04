07:30

"Aktuell haben wir über 24'000 positiv getestete Personen (in der Schweiz. Wir wissen aber, dass die reale Zahl der Menschen, die das Virus hatten, deutlich höher liegt." Eine internationale Studie schätze sie auf 200'000 bis 250'000. Das sagt Bundesrat Alain Berset in einem Interview mit den Publikationen des Medienkonzerns CH-Media.

Die Gefahr, dass es bei der Bekämpfung des Coronavirus zu einer Rückschlag kommen könnte, darf laut Berset nicht unterschätzt werden. Die Schweizerinnen und Schweizer müssten diszipliniert bleiben, vor allem über die Ostertage. "Sonst steigen die Infektionen wieder. Es gibt keine Abkürzung. Wir müssen den ganzen Weg gehen", sagte Berset.

Der Gesundheitsminister ging auch auf die international umstrittene Frage ein, ob eine Maskenpflicht zur Verhinderung von Ansteckungen mit dem Coronavirus sinnvoll ist oder nicht. Selbstverständlich dürfe jeder eine Maske tragen, wenn er das wolle. In der aktuellen Phase bringe es gesunden Menschen wenig, eine Maske zu tragen. Aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Virus machten gewaltige Fortschritte. Das habe auch Einfluss auf die Frage, ob und wann Masken sinnvoll sein könnten.

"Ich schliesse nicht aus, dass wir mit der Lockerung in bestimmten Situationen eine Maske empfehlen", sagte Berset weiter. Der Bundesrat erarbeite an Ostern und den kommenden Tagen einen möglichen Lockerungsplan, der Schutzmassnahmen umfasse.

«Wir müssen diszipliniert bleiben, vor allem über die Ostertage. Sonst steigen die Infektionen wieder. Es gibt keine Abkürzung. Wir müssen den ganzen Weg gehen.» Bundesrat @alain_berset im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» @chmediaag. #CoronaInfoCH https://t.co/5PADDBBs03 — EDI · DFI (@EDI_DFI) April 11, 2020

+++

07:00

Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in Deutschland ist dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge um 4133 auf 117'658 gestiegen. Das sind etwas weniger als in den vergangenen Tagen, als es um die etwa 5000 Neuinfektionen waren. Allerdings wurden zuletzt am Wochenende häufig Fälle zeitlich verzögert gemeldet. Die Zahl der Todesfälle wuchs um 171 auf 2544. Zugleich legte die Zahl der genesenen Patienten binnen 24 Stunden um 3530 auf 57'443 zu.

+++

US-Präsident Donald Trump weist seine Regierung an, Italien Hilfe im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu leisten. In Italien stationierte US-Soldaten sollten etwa beim Aufbau von Feldlazaretten und dem Transport von Material helfen, schreibt Trump. US-Unternehmen sollten Italien Produkte verkaufen, die die Behörden dort benötigten. Ausgenommen davon seien allerdings Güter, die die USA selbst für die Eindämmung der Epidemie brauchten. In den USA sind einer Zählung von Reuters zufolge inzwischen mehr als 500'000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

+++

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)