13:40

In der Schweiz sind bislang 973 Personen an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Gegenüber dem Vortag erhöhte sich die Zahl der Toten damit um 73. Die Zahl der Neuinfektionen nahm wieder stärker zu als zuletzt. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete 26'336 bestätigte Fälle - 502 mehr als am Dienstag.

Während der Osterfeiertage hatte sich Zuwachs kontinuierlich auf zuletzt gut 250 neu Erkrankte abgeschwächt. Vertreter der Behörde hatten allerdings bereits gewarnt, dass die Fallzahlen wieder stärker zulegen dürften, weil an Wochenenden und Feiertagen deutlich weniger Tests durchgeführt würden. Der Trend weise allerdings abwärts.

+++

13:25

Die deutsche Bundesregierung will einer Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Gespräch zufolge die Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmetern sowie von allen Autohäusern ab nächste Woche wieder erlauben. Dabei müssten Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, heißt es in dem Konzept, das Reuters vorliegt.

Ab dem 4. Mai sollten zudem zunächst Schüler in Abschlussklassen sowie Grundschüler der letzten Klasse wieder zur Schule gehen. Die Abstands- und Hygieneregeln müssen demnach grundsätzlich bis mindestens 3. Mai in Kraft bleiben.

+++

13:10

Russland hat den Stopp der US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als selbstsüchtig kritisiert. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump sei egoistisch und zu verurteilen. Sie beschädige eine Organisation, die im Kampf gegen die Coronavirus-Krise eine zentrale Rolle einnehme, sagt der russische Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow laut der Nachrichtenagentur Tass. Trump hat der WHO Versagen in der Coronavirus-Krise vorgeworfen und die Überweisungen an sie vorerst gestoppt.

Deeply regret US decision to suspend funding to @WHO. There is no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain & mitigate the #coronavirus pandemic. Only by joining forces we can overcome this crisis that knows no borders. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 15, 2020

Auch in der Europäischen Union stösst die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Zahlungen an die WHO zu stoppen, auf Kritik. Die EU bedauere dies zutiefst, erklärt der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell per Twitter. Es gebe keinen Grund, der diesen Schritt zu einem Zeitpunkt, da die Bemühungen der WHO nötiger seien denn je, rechtfertige.

+++

12:15

Im Iran ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus binnen eines Tages um 94 auf 4777 gestiegen. Bei insgesamt 76'389 Menschen sei das Virus nachgewiesen worden, teilt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Das sind 3086 mehr als am Tag zuvor gemeldet.

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch

+++

11:45

In Spanien sind binnen 24 Stunden 523 Menschen infolge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, das sind weniger als am Tag zuvor mit 567 gemeldet wurden. Insgesamt seien 18'579 Menschen gestorben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der Infektionen sei um 5092 auf 177.633 gestiegen.

+++

11:20

Die Stimmung der Konsumenten in der Schweiz war noch nie so schlecht wie heute. Das Coronavirus habe die Konsumentenstimmung auf historische Tiefstwerte sinken lassen, teilte das Staatsekretariat für Wirtschaft (Seco) aufgrund provisorischer Daten am Mittwoch früher als geplant mit.

So gehen die Befragten von einer schweren Rezession aus und beurteilen die eigene finanzielle Lage so negativ wie seit den 1990er-Jahren nicht mehr.

Das Seco publizierte die provisorischen Ergebnisse zur Stimmung im April aufgrund der aktuellen Lage ausserplanmässig. Gemäss den Daten fiel die Stimmung der Konsumenten auf -40,0 Punkte von einem Minus von 9,4 Punkten im Januar.

Die Erwartungen der Befragten für die allgemeine Wirtschaftsentwicklung haben sich dabei sehr stark verschlechtert. Der entsprechende Teilindex ist auf rekordtiefe -83,6 Punkte (-7,1) abgestürzt. Auch für ihr eigenes Budget stellen sich die Befragten auf schlechte Zeiten ein. Der Teilindex zur erwarteten finanziellen Lage liegt neu bei -24,3 Punkten (-8,0).

+++

11:05

In Russland ist die Zahl der Infektionen um 3388 auf 24'490 gestiegen. Das ist erneut eine Rekordanstieg binnen 24 Stunden. 28 weitere Menschen seien im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, teilt das Corona-Krisenzentrum mit. Die Gesamtzahl der Todesopfer liegt nun bei 198.

+++

10:50

Die Coronavirus-Pandemie hat beim Flughafen Zürich zu einem Einbruch bei den Passagierzahlen im März geführt. Insgesamt sackte die Zahl der Reisenden um 63,2 Prozent auf 890'000 ab. Das teilte der Flughafen in einer Mitteilung vom Mittwoch mit.

Schuld am Einbruch sind die Notmassnahmen des Bundesrates zur Eindämmung der Seuche und der Sturzflug der Luftfahrtbranche. Die Hauptkundin Swiss hat von 91 Fliegern nur noch sechs in Betrieb. Der Rest ist am Boden geparkt, was dem grössten Schweizer Flughafen so wenige Flüge wie schon ganz lange nicht mehr und einen herben Passagierverlust bescherte.

Die Anzahl der Flüge sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 49,5 Prozent auf 11'135 Starts oder Landungen, wie der Flughafen Zürich am Dienstagabend bekannt gab. Im Durchschnitt waren nur noch 97,6 Fluggäste an Bord einer Maschine. Das ist über ein Fünftel weniger als vor einem Jahr. Nur noch 56,5 Prozent der Sitzplätze waren belegt, 19 Prozentpunkte weniger als vor zwölf Monaten.

An der Börse werden die jüngsten Zahlen schlecht aufgenommen. So notieren die Flughafen-Aktien am Mittwoch um 10:55 Uhr knapp 5 Prozent tiefer bei 118 Franken. Im März waren die Title unter die Marke von 100 Franken gefallen, konnten sich seither von diesen Tiefstständen aber wieder erholen.

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

+++

09:00

Die französischen Detailhändler haben im März wegen der landesweiten Ausgangsbeschränkungen beinahe ein Viertel ihres Geschäfts verloren. Der Umsatz brach im Vergleich zum Vormonat um 24 Prozent ein, wie die Notenbank am Mittwoch mitteilte.

Besonders drastisch fiel der Rückgang bei Nicht-Lebensmitteln (inkl. Autos und Zweiräder) aus: Hier gab es ein Minus von mehr als 43 Prozent. Der Umsatz mit Lebensmitteln schrumpfte dagegen nur um 0,9 Prozent. Im gesamten ersten Quartal nahmen die Detailhändler 7,2 Prozent weniger ein.

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch

+++

05:15

In Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) die Zahl der Infektionsfälle um 2486 auf 125'584 gestiegen. Binnen 24 Stunden seien 285 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie gemeldet worden, teilt das RKI auf seiner Internet-Seite mit. Insgesamt beläuft sich damit nach Zählungen des RKI die Zahl der an dem Virus gestorbenen Menschen in Deutschland auf 3254. Rund 72'600 Menschen sind demnach genesen.

We have the flattened the curve! 1/3 Der #Coronarvirus-Wendepunkt liegt - vorläufig jedenfalls - hinter uns. Das wird nun auch sichtbar an der Kurve der insgesamt gemeldeten Infektionen. Die Fallzahl, meldet das RKI eben, liegt jetzt bei 127.584.@welt pic.twitter.com/c98SD9dLwV — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) April 15, 2020

+++

02:15

Die Stadt New York zählt nach Angaben der zuständigen Behörde bei den Todesopfern jetzt auch Verdachtsfälle mit. Es handele sich um 3700 Personen, die nie auf Covid-19 getestet wurden, aber wahrscheinlich an der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit gestorben sind, wie das Gesundheitsamt der Metropole mitteilt. Mit ihnen belaufe sich die Zahl der Todesopfer in New York City seit dem 11. März nun auf mehr als 10.000.

+++

01:00

Apple stellt auf einer Website https://www.apple.com/covid19/mobility Informationen darüber zur Verfügung, wie sich die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, von Autos und die Fortbewegung zu Fuss im Zuge der Ausgangsbeschränkungen geändert haben. Dem US-Konzern zufolge beruhen die Daten für verschiedene Länder und Regionen auf Suchanfragen des Landkartendienstes Apple Maps. Anfragen individueller Nutzer würden nicht darstellt. Auch Google, die Deutsche Telekom und Telefonica Deutschland stellen anonymisierte Massendaten bereit.

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)