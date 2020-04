11:30

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts weiter an, wenn auch nicht mehr so stark. Bis Mitternacht legte die Zahl der bestätigten Infektionen demnach auf 67'366 zu. Insgesamt seien 732 Menschen infolge einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben, teilte das RKI auf seiner Website am Mittwoch mit. Im Vergleich zum Vortag wurden 5453 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Todesopfer stieg um 149. Nach den RKI-Zahlen ist die Dynamik der Ausbreitung damit leicht gebremst. Die tägliche Zunahme der Infektionen lag damit erneut unter zehn Prozent.

+++

11:00

Chinesische Wissenschaftler haben nach eigenen Angaben mehrere Antikörper identifiziert, die für ein Medikament zur Behandlung von Covid-19 infrage kommen könnten. Die aus dem Blut genesener Patienten isolierten Antikörper könnten "äußerst wirksam" die Fähigkeit des neuartigen Coronavirus zum Eindringen in Zellen blockieren, sagt Zhang Linqi von der Tsinghua-Universität in Peking. Ein daraus hergestelltes Medikament könne womöglich wirksamer gegen die Atemwegserkrankung eingesetzt werden als die derzeitigen Ansätze.

+++

10:45

Mit Corona-Aprilscherzen der gröberen Art und Falschinformationen kann man in einigen Ländern deftig zur Kasse gebeten werden. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen erklärte am Mittwoch, wer am 1. April Witze über die Pandemie mache, verstosse gegen das Gesetz. In Taiwan drohen für das Verbreiten von Falschinformationen bis zu drei Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 95'000 Franken. Auch die thailändische Regierung warnte vor Corona-Scherzen aus. "Es verstösst gegen das Gesetz, am 1. April vorzugeben, man habe Covid-19", warnte die Regierung im Kurzbotschaftendienst Twitter. Darauf stünden bis zu fünf Jahre Haft.

Auch viele Unternehmen verzichten dieses Jahr auf die Tradition zum 1. April. Der Internetriese Google, der für seine Aprilscherze bekannt ist, nehme in diesem Jahr "aus Respekt für all jene, die gegen die Covid-19-Pandemie kämpfen", davon Abstand, zitierte das Magazin "Business Insider" aus einer E-Mail an die Google-Mitarbeiter.

Google is cancelling its legendary April Fool's Day jokes this year because of the pandemichttps://t.co/0EJNGIRyif — Business Insider (@businessinsider) March 27, 2020

+++

10:15

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden erneut 12 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 104 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden bis Mittwochmorgen im Kanton Tessin 2195 Personen positiv auf das Virus getestet. 132 Menschen verloren bisher ihr Leben im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus.

In Ticino altri 104 contagi e 12 decessi https://t.co/5SYYFvzic8 — Corriere del Ticino (@CdT_Online) April 1, 2020

+++

09:15

Wegen des weitgehend eingestellten Flugbetriebs meldet die Lufthansa Kurzarbeit für knapp zwei Drittel ihrer Beschäftigten an. Im gesamten Konzern weltweit habe die Lufthansa für 87'000 Mitarbeiter zwischen März und April Kurzarbeit beantragt oder werde dies noch tun, sagte ein Unternehmenssprecher. Im vorigen Jahr lag die Zahl der Beschäftigten bei rund 138'000. Etwa 700 der rund 760 Lufthansa-Maschinen sind derzeit am Boden. Deutschlands größte Airline erwägt wegen der Coronavirus-Krise auch einen Antrag auf Staatshilfe.

+++

09:00

Das Schweizer Biotech-Unternehmen Neurimmune und die Münchener Firma Ethirs wollen gemeinsam eine Therapie gegen die vom neuen Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit entwickeln. Mit Hilfe von Neurimmunes Technologieplattform sollen Antikörper in Immunzellen genesener Covid-19-Patienten identifiziert werden. Aus neutralisierten aktiven Antikörpern soll dann ein zu inhalierender Wirkstoff entwickelt werden. Erste klinische Tests werden im vierten Quartal angepeilt.

+++

+++

07:00

Während hier und dort Stimmen für eine totale Abschottung der Schweiz zu hören sind, ist Justizministerin Karin Keller-Sutter entschieden dagegen. Sie weist darauf hin, dass der Bundesrat bereits sehr restriktive Massnahmen ergriffen habe. "Wir gehen schon sehr weit. Bei einer totalen Abschottung wären die sozialen, psychologischen, wirtschaftlichen und finanziellen Folgen sehr einschneidend", sagte die FDP-Bundesrätin in einem am Mittwoch in der Westschweizer Tageszeitung "Le Temps" veröffentlichten Interview. Eine vollständige Isolation würde ein Risiko für die Lebensmittelversorgung darstellen, sagte sie.

+++

06:50

Juhee, alte Schweinegrippe-Masken im Keller gefunden, und was schreibt dort das @BAG_OFSP_UFSP im behördlichen Beipackzettel: fachgerechtes Tragen kann "Reduktion des Ubertragungungsrisikos der Grippe-Viren" erzielen - ja, was gilt denn nun? pic.twitter.com/qkX9M38Y3G — Sven Millischer (@millischer) April 1, 2020

+++

06:00

In Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bestätigten Infektionen auf 67'366 gestiegen. Insgesamt seien bislang 732 Menschen infolge einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben, teilt das RKI mit auf seiner Website mit. Im Vergleich zum Vortag wurden 5453 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Todesopfer stieg um 149.

In den USA sind nach Reuters-Daten 184'000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das ist ein Anstieg um 21'000 gegenüber dem Vortag. Zudem starben 700 Menschen. Das ist die höchste Zahl an einem einzigen Tag in den USA.

+++

05:50

In Frankreich war die Zahl der gestorbenen Corona-Infizierten am Dienstag drastisch gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden hat es 499 neue Todesfälle zu verzeichnen gegeben. Damit starben bisher die meisten Menschen an einem Tag seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in Frankreich. Insgesamt gibt es 3523 Todesopfer.

Hier die aufdatierte Live Map zu den Coronaviruszahlen:

+++

05:45

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat seinen Ton im Hinblick auf das Coronavirus nun plötzlich geändert, nachdem er es wochenlang heruntergespielt und Einschränkungen des öffentlichen Lebens kritisiert hatte. "Das Virus ist eine Realität. Wir stehen vor einer der grössten Herausforderungen unserer Generation", sagte Bolsonaro in einer Fernsehansprache am Dienstagabend, der vierten zur Coronakrise, in der er sich ungewohnt empathisch gab. Mehr als 40 Prozent der Brasilianer gehen einer informellen Arbeit nach und haben kaum Rücklagen.

Hintergrund des Umschwungs: Den 15. Tag in Folge protestierten Tausende Brasilianer in verschiedenen Städten während der Ansprache mit "panelaços", bei denen sie auf Töpfe und Pfannen schlugen, gegen den Präsidenten und dessen ihrer Meinung nach laxen und gefährlichen Umgang mit der Covid-19-Pandemie. "Bolsonaro weg" und "Mörder"-Rufe wurden aus den offenen Fenstern laut. Vor einer Woche hatte Bolsonaro das Coronavirus im Fernsehen als "gripezinha" (kleine Grippe) verharmlost und eine "Rückkehr zur Normalität" gefordert.

+++

05:30

China meldet nach offiziellen Angaben 36 bestätigte Neuinfektionen. Sieben Menschen sind demnach binnen eines Tages an den Folgen einer Ansteckung gestorben. Damit steigt die Gesamtzahl der bis einschließlich 31. März gemeldeten Infektionen in der Volksrepublik auf 81'554 und die der Toten auf 3312.

+++

03:00

Der Verlust des Geschmack- und Geruchsinns kann britischen Wissenschaftlern zufolge ein starkes Indiz für eine Infektion mit Covid-19 sein. Nach einer Studie, die mit Hilfe eine Symptom-Tracker-App von den Forschern erstellt wurde, haben fast 60 Prozent der Patienten, die anschließend positiv auf Covid-19 getestet wurden, über den Verlust der beiden Sinne berichtet. "In Kombination mit anderen Symptomen scheinen Menschen mit Geruchs- und Geschmacksverlust dreimal häufiger erkrankt zu sein und sollten sich daher sieben Tage lang selbst isolieren, um die Ausbreitung der Krankheit zu reduzieren", sagt Tim Spector, Professor am King's College in London, der die Studie leitet.

