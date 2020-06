09:45

Im Hort des Schulhauses Dorf/Feld in Kloten ZH ist eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Mittwoch sind daher 80 Kinder und sieben Mitarbeitende in Quarantäne. Der Hort ist geschlossen. Die Schulen sind weiterhin geöffnet. Die Quarantäne dauert voraussichtlich bis am kommenden Donnerstag, 2. Juli. Bislang gehe man von einem Einzelfall aus, sagte Elsbeth Fässler, Bereichsleiterin Bildung und Kind. Ausser der Erkrankten sei noch eine weitere Person getestet worden. Das Ergebnis stehe aber noch aus. Anzeichen einer Erkrankung zeige niemand ausser der betroffenen Fachfrau.

+++

09:15

Die britische Regierung arbeitet Umweltminister George Eustice zufolge an Lockerungen der Quarantäne-Regel für Reisende aus dem Ausland. Dabei gehe es um Reisende aus Ländern, in denen ein geringeres Risiko bestehe, sich mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren, sagt Eustice im BBC-Fernsehen. Verkehrsminister Grant Shapps prüfe diese Möglichkeit sehr genau. Einen Zeitrahmen dafür könne er aber nicht nennen. Die Regierung in London ist in die Kritik geraten, weil sie bei Einreisen eine Quarantäne verlangt, während andere europäische Länder ihre Reisebeschränkungen in der Coronakrise wieder weitgehend aufgehoben haben.

+++

+++

07:30

Thailand meldet wegen der Coronakrise einen Einbruch der wichtigen Tourismuseinnahmen. Diese sinken in den ersten fünf Monaten des Jahres um 60 Prozent auf umgerechnet 9,6 Milliarden Euro, wie das Tourismusministerium mitteilt. Die Zahl der ausländischen Besucher geht um dieselbe Rate zurück auf 6,69 Millionen. Im vergangenen Jahr waren es mit insgesamt 39,8 Millionen so viele wie nie zuvor. Im April und Mai kamen überhaupt keine ausländischen Touristen. Internationale Passagierflüge sind noch bis Ende Juni untersagt.

+++

06:45

Eine Region in Lateinamerika scheint dem Virus gut zu trotzen: Die Menschen in den Anden erkranken deutlich seltener an Covid-19. In Peru, wo es nach Brasilien die meisten Infektionen des Subkontinents gibt, traten in Gegenden über 3000 Metern Höhe nur 10 Prozent der Fälle auf. Im Verwaltungsgebiet Loreto im Regenwald wurden etwa 8000 Infektionen und 321 Todesfälle gezählt, während es im hoch gelegenen Cusco - trotz 50 Prozent mehr Bevölkerung - nur 1500 Fälle und 13 Tote gab. Noch ist unklar, warum die Andenbewohner dem Virus offenbar besser trotzen. Es könnte an ihrem Atemsystem liegen, das an das Leben in grosser Höhe mit wenig Sauerstoff angepasst ist, lautet eine Hypothese. Eine andere Hypothese versucht den leichteren Verlauf der Pandemie in den Anden mit der ultravioletten Strahlung zu erklären."Die ultraviolette Strahlung ist eindeutig höher in grösserer Höhe und das bedeutet, dass das Virus schlechter überleben kann", sagt der Lungenfacharzt Carlos Ibérico von der Sabogal-Klinik in Lima.

+++

05:00

Die Zahl der bekannten Neuinfektionen in den USA steigt nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters auf einen Rekordwert. Demnach wurden am Donnerstag mindestens 39'818 neue Fälle registriert. Der bisherige Höchstwert lag am 24. April bei 36'426. In dieser Woche haben die Bundesstaaten Alabama, Arizona, California, Florida, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, South Carolina und Wyoming Rekordanstiege gemeldet.

Eine Übersicht zu den Corona-Fällen weltweit liefert auch die Johns Hopkins Universität in den USA.

BREAKING: The U.S. hits a record number of daily coronavirus cases — over 37,000 infections — topping the peak seen in April during the initial outbreak https://t.co/9g1ehkUoGz pic.twitter.com/em55S3jgCn — Bloomberg Markets (@markets) June 26, 2020

+++

04:50

Die lokalen Behörden in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 477 Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 192'556 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am frühen Freitagmorgen meldete. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 25.6., 0.00 Uhr, bei 0,59 (Vortag: 0,72). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

+++

+++

03:00

Das Bundesamt für Gesundheit meldete am Donnerstag 52 neue Corona-Fälle, das ist der höchste Stand seit dem 8. Mai. Rund 15 bis 20 Prozent der neuen Fälle werden durch Menschen verursacht, die in die Schweiz neu ein- oder aber zurückreisen. Eine Häufung dieser "Importe" stellt der Bund bei Einreisen aus Serbien fest, wie blick.ch schreibt. Insgesamt seien in den letzten zwei Wochen sieben Personen aus Serbien eingereist – per Flugzeug oder auf dem Landweg –, die später positiv getestet wurden. Aus Serbien sind keine verlässlichen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus bekannt.

Das führt dazu, dass Serbien in Deutschland als "Risikoland" eingestuft wird. Wer aus Serbien nach Deutschland einreist, muss in aller Regel in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne. Nicht so in der Schweiz. Die Schweizer Behörden überlegen sich nun, grenzsanitarische Massnahmen einzuleiten wie etwa Gesundheitschecks an Flughäfen und den Landesgrenzen. Oder dass eine Einreise nur nach Vorweisen eines negativen Corona-Tests oder nach einer zweiwöchigen Quarantäne gewährt wird.

+++

03:22

Japans Zentralbankchef Haruhiko Kuroda warnt vor Zweitrundeneffekten im Zuge der Pandemie, die der Konjunktur des Landes ernsthaften Schaden zufügen könnten. Gegenwärtig gebe es keinen Grund, die Zinsen zu senken, sagt Kuroda während eines Online-Seminars weiter. Stattdessen werde man sich zunächst auf die Stabilisierung des Markets konzentrieren.

Bank of Japan's Kuroda warns second-round effect of COVID-19 may dent economic growth https://t.co/dDfJ8conm6 pic.twitter.com/47tMFFY0Vx — Reuters (@Reuters) June 26, 2020

+++

02:00

Die Konzernchefs von grossen US-Fluggesellschaften werden sich Insidern zufolge heute zu Gesprächen mit US-Vizepräsident Mike Pence im Weissen Haus treffen. Themen sollen unter anderem das etwaige EU-Einreiseverbot für US-Bürger und Temperaturmessungen an Flughäfen sein, sagen drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Erwartet würden etwa die Chefs von American Airlines, Delta, Southwest, United und JetBlue.

+++

01:25

In Brasilien wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen 24 Stunden 39.483 neue Infektionen und 1141 weitere Todesfälle verzeichnet. Insgesamt gebe es damit mehr als 1,2 Millionen bekannte Fälle und 54'971 Todesfälle.

+++

01:00

Wegen einer Zunahme der Corona-Infektionen müssen weite Teile des Grossraums Lissabon am 1. Juli zwei Wochen lang wieder in den Lockdown. Die Bewohner der 19 betroffenen Gemeinden im Grossraum der Hauptstadt werden demnach nur noch aus dem Haus gehen dürfen, um Einkäufe zu tätigen, zur Arbeit zu fahren oder einen Arzt aufzusuchen. Die Bezirke im Zentrum Lissabons sind nicht betroffen.

+++

00:10

Apple schliesst ab Freitag 14 Läden im US-Bundesstaat Florida, weil die Zahl der Corona-Infektionen dort zunimmt. Insgesamt werden damit 32 Apple-Stores in den Vereinigten Staaten für die Kunden nicht zugänglich sein. Der Konzern betreibt im ganzen Land insgesamt 271 Läden. Im März schlossen wegen der Pandemie sämtliche Geschäfte ihre Tore.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)