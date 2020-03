08:30

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben die USA ihre Grenzen zu Mexiko und Kanada weitgehend für den Personenverkehr geschlossen. Die Massnahme gilt seit Mitternacht und betrifft alle nicht notwendigen Reisen.

Die Regelung soll 30 Tage in Kraft bleiben und dann überprüft werden. Der Austausch von Waren ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump nicht betroffen.

.@SecPompeo announces that the United States and Mexico have agreed to restrict non-essential travel across the U.S.-Mexico border. pic.twitter.com/kqlHcoJwq6 — The White House (@WhiteHouse) March 20, 2020

07:45

Ab heute gelten in einigen Ländern und Teilen von Ländern neue, noch stricktere Ausgangsbeschränkungen. In Italien werden ab heute alle Parks und öffentlichen Gärten geschlossen. Zudem werden Spiele und Freizeitaktivitäten im Freien untersagt. In Bayern gelten seit Mitternacht landesweite Ausgangsbeschränkungen. Selbiges wurde im Saarland (DE) beschlossen.

In Sydney wurde derweil der weltbekannte Bondi Beach von den Behörden gesperrt, nachdem sich dort wegen des schönen Herbstwetters in den vergangenen Tagen immer wieder grössere Menschenmengen versammelt hatten.

In einem Video von ABC Australia wird deutlich, wie die Menschen das Problem in Sydney weiter unterschätzen:

06:30

Südkorea hat 147 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, wie die zuständige Gesundheitsbehörde miteilt. Damit legte zwar die Zahl der Ansteckungen am Freitag wieder auf über die Marke von 100 zu, nachdem am Donnerstag nur 87 Fälle gemeldet worden waren.

Der grundsätzliche Abwärtstrend seit dem Höhepunkt mit 909 Neuinfektionen am 29. Februar hält aber an. Insgesamt sind in Südkorea nun 8799 Infektionsfälle bestätigt.

Hier die Coronavirus Live Map der Welt:

04:10

China meldet den dritten Tag in Folge keine neue Ansteckung mit dem Coronavirus im Inland. Allerdings nahm die Zahl der Infizierten, die aus dem Ausland eingereist sind, um 41 zu, wie die Nationale Gesundheitskommission mitteilt. Sie sei damit auf 269 gestiegen. Mit 14 neu eingeschleppten Fälle habe es die meisten in Peking gegeben.

Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen in China auf 81.008. Die Zahl der Todesfälle legte um sieben auf 3255 zu. Alle neuen Todesfälle seien in der Provinz Hubei registriert worden, dem Zentrum des Virus-Ausbruchs in China.

