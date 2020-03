16:50

Der Ton zwischen den USA und China wird in der Coronakrise gehässiger: Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums äußert den Verdacht, dass das Coronavirus aus den USA in die Volksrepublik eingeschleppt worden sein könnte. Zhao Lijian erklärt via Twitter: "Es könnte die US-Armee gewesen sein, die die Epidemie nach Wuhan brachte. Seid transparent! Macht Eure Daten öffentlich! Die USA schulden uns eine Erklärung!", heißt es in dem auf Englisch verfassten Tweet.

16:45

Marco Solari, Präsident des Locarno Film Festival, ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Er liegt seit Dienstag im Regionalspital La Carità in Locarno. Sein Zustand sei stabil. Neben Solari ist ein weiterer Festivalmitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, ohne jedoch Symptome zu zeigen. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, arbeitet das Team inzwischen im Home Office. Das Filmfestival in Locarno findet vom 5. bis zum 15. August statt.

14:25

US-Bürger, die aus Europa zurückkehren, sollen nach den Worten von US-Vizepräsident Mike Pence für zwei Wochen zu Hause in Quarantäne gehen. Die Rückkehrer würden durch 13 Flughäfen gelotst, sagt Pence dem Sender CNN. Pence rechnet nach eigenen Worten mit Tausenden weiteren Infektionsfällen in den USA.

14:15

Tschechien erklärt wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand. Er gelte ab sofort für 30 Tage, erklärt Ministerpräsident Andrej Babis. Durch den Schritt solle der Kampf gegen das Virus verstärkt werden. Die Slowakei schottet sich als Vorkehrung gegen die Coronavirus-Epidemie ab. Die Regierung teilt mit, den internationalen Bus- und Zugverkehr in das Land zu stoppen. Wer aus dem Ausland zurückkomme, müsste für 14 Tage in Quarantäne, sagt Ministerpräsident Peter Pellegrini. Internationale Flughäfen sollen geschlossen werden. Es werden Grenzkontrollen eingeführt und nur Menschen mit Wohnsitz in der Slowakei ins Land gelassen.

13:50

Im Kanton Tessin sind in den vergangenen 24 Stunden zwei weitere Menschen wegen des neuen Coronavirus gestorben. Beide Verstorbenen waren über 80-jährig und hatten bereits an Krankheiten gelitten. Insgesamt hat der Kanton Tessin bisher 180 Menschen registriert, die sich mit dem neuen Virus Sars-CoV-2 angesteckt haben. Zuletzt neu registriert wurden 52 Angesteckte. Insgesamt sind in der Schweiz bisher sechs Personen an der Covid-19-Erkrankung verstorben.

Landesweit gab es am Donnerstagmittag 815 bestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. 43 waren noch nicht bestätigt. Am Mittwochmittag waren es noch 613 bestätigte Fälle gewesen.

Im Kanton Zürich sind innerhalb eines Tages 33 Personen neu mit dem Corona-Virus angesteckt worden. Bis am Donnerstagnachmittag waren 92 Personen positiv getestet. Sieben Personen davon sind aber bereits wieder gesund, wie die Gesundheitsdirektion schreibt.

Am Mittwoch waren erst knapp 60 Infektions-Fälle registriert. Der Anstieg innerhalb eines Tages entspricht somit rund 50 Prozent.

13:10

Hier eine andere visuelle Darstellung, wie sich as Coronavirus ausbreitet weltweit:

12:30

Am Donnerstagmorgen sprach Daniel Koch, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), auf Radio SRF1 über die Massnahmen im Tessin und sagte: "Der Rest der Schweiz wird nachziehen." Die Nachrichtenagentur SDA meldete darauf: "Notstand wird wohl bald auf die ganze Schweiz ausgeweitet." Als blick.ch daraufhin mit dem BAG telefonierte, war diese Formulierung offenbar kein Problem.

Doch um 12 Uhr twitterte das BAG: "Tessin hat gestern Massnahmen beschlossen, um besonders ältere Personen und chronisch Kranke zu schützen. Das BAG hält dies für sinnvoll. Auch andere Kt werden wohl solche Massnahmen anwenden. Von einem gesamtschweizerischen Notstand war und ist nicht die Rede." Hatte Koch aus Sicht des Bundesrates am Morgen etwas falsches gesagt?

Der Tages-Anzeiger will herausgefunden haben, dass die Landesregierung den Kantonen vorschlägt, die Grenze für Veranstaltungen markant zu senken. Dazu hat der Bundesrat den Kantonen Vorschläge zur Stellungnahme geschickt. Teil dieser aktuell laufenden Vernehmlassung ist, Veranstaltungen mit mehr als 300 Teilnehmern ab Montag schweizweit zu verbieten. Die bisherige Obergrenze liegt bei 1000 Personen. Diese hatte der Bundesrat am 28. Februar verhängt, sie gilt noch bis am Sonntag.

12:15

Der Sportverein Real Madrid schickt laut einem Bericht der Zeitung "El Mundo" alle Mitglieder seiner Fußball- und Basketballmannschaften nach Hause. Einer der Basketballspieler sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Verein war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Die oberste spanische Fussballliga setzt laut einem Bericht des Senders Cadena Ser alle Spiele aus.

11:40

In Italien steht das Leben quasi still. Mehr noch: Aus Parma, das wie eine Gespensterstadt aussieht, werden verstörende Videos ins Netz gestellt.

5 year NFL Vet @KrisDurham16 is currently quarantined in an apartment in Parma, Italy for the next 30 days because of the #coronavirus

He shot this video today. This is Italy right now.

This. Is. Wild. pic.twitter.com/JU4wdHm9bJ

