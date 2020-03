14:00

Der Bund informiert ab 14 Uhr erneut über die Entwicklungen in der Schweiz. Die Medienkonferenz können Sie hier im Live-Stream verfolgen. Es informieren unter anderen: Daniel Koch, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten BAG, und Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Staatssekretärin SECO, Johannes Matyassy, Direktor der Konsularischen Direktion, EDA.

Bis Freitagabend 757'000 Gesuche zur Kurzarbeit eingegangen, sagt Staatssekretärin sagt Ineichen-Fleisch, Betroffen sind 15 Prozent aller Erwerbstätigen in der Schweiz. "Das haben wir noch nie erlebt", sagt Ineichen-Fleisch. Im Tessin sind die Gesuche besonders hoch, dort seien 39 Prozent betroffen. 15'930 abgeschlossene Kreditvereinbarungen gab es laut Ineichen-Fleisch bis Freitagabend.

Der Bundesrat kann einzelnen Kantonen die Ermächtigung erteilen, eigene Massnahmen treffen zu können, wie er es im Fall Tessin getan hat, sagt Martin Dumermuth, Direktor Bundesamt für Justiz EJPD. Dies sei aber keine Carte Blanche. Sie beschränke sich auf den Bereich der Wirtschaft.

"Aktuell sind 280 Patienten an Beatmungsgeräten angeschlossen", sagt Seuchenbekämpfer Daniel Koch. Die Intensivstationen seien noch nicht überlastet sind. Es könnten noch immer mehr Patienten beatmet werden. Ob die Massnahmen in der Schweiz nun Wirkung zeigen, will ein Journalist wissen. "Es ist zu früh, das zu sagen", sagt Koch. Dafür brauche es mehr Zahlenmaterial. "Was man schon sagen kann: Die schlimmsten Prognose ist nicht eingetreten".

13:30

In der Schweiz sind mittlerweile 13’213 Fälle von Covid-19-Erkrankungen registriert, 1052 mehr als am Vortag. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Samstag mit. Betroffen sind alle Kantone der Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Bisher verstarben 235 Personen im Zusammenhang mit Covid-19. Grundlage sind die Zahlen, die das BAG bis zum Samstagmorgen von Ärzten und Labors erhalten hat.

Daher können die Daten von den Fallzahlen abweichen, die in den Kantonen kommuniziert werden, schreibt das BAG. Gemäss den von der Nachrichtenagentur Keystone-SDA von den Kantonen bis am Mittag von den Kantonen bezogenen Zahlen sind bisher 250 Menschen gestorben. Die unabhängige Website corona-data.ch, welche die Daten online von den Kantonen verarbeitet, kommt auch 13'375 Infizierte und 241 Todesfälle.

Bisher wurden ungefähr 106'000 Personen in der Schweiz auf das neue Virus getestet. Bei 12 Prozent, also bei etwa jeder achten Person, war das Resultat positiv. Die höchste Inzidenz, nämlich rund 485 Fälle auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner, hat der Kanton Tessin.

Von den bisher im Zusammenhang mit Covid-19 registrierten Verstorbenen waren 141 Männer und 94 Frauen. Sie waren zwischen 32 bis 100 Jahre alt; der Median lag bei 83 Jahren. Das bedeutet, dass die Hälfte der Verstorbenen unter 83-jährig und die Hälfte über 83-jährig ist.

28.03 Attualmente, si contano 13213 casi confermati da test di laboratorio, 1052 in più rispet-to al giorno precedente. https://t.co/gnPJVrJtZi pic.twitter.com/ksiCqb2sLC — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 28, 2020

13:15

In der chinesischen Stadt Wuhan kehrt allmählich der Alltag zurück: Die Isolation der Millionenmetropole, die als Ausgangspunkt der Coronavirus-Pandemie gilt, ist am Samstag (Ortszeit) beendet worden. Die Einreise in die Hauptstadt der Provinz Hubei ist nun wieder erlaubt, während das Ausreiseverbot noch bis zum 8. April gilt. Der U-Bahnverkehr rollte am Samstag wieder an und die ersten Einkaufszentren werden in der kommenden Woche ihre Pforten öffnen. Die Bewohner sind aber weiterhin aufgerufen, keine unnötigen Fahrten anzutreten und ältere Menschen sollen den Nahverkehr meiden. Die Abriegelung der Provinz Hubei war bereits am Dienstag weitgehend aufgehoben worden.

Die Behörden hatten das knapp 60 Millionen Einwohner zählende Hubei zwei Monate lang von der Aussenwelt komplett abgeschottet. In den vergangenen Wochen waren die offiziellen Zahlen der Neuinfektionen innerhalb der Provinz deutlich zurückgegangen.

13:00

Im besonders schwer vom Coronavirus betroffenen Spanien sind innerhalb von 24 Stunden 832 neue Todesopfer verzeichnet worden. Das ist der höchste Anstieg, der in dem Land bislang registriert wurde, wie die Gesundheitsbehörden in ihrer täglichen Bilanz mitteilten. Insgesamt kletterte die Zahl der Opfer seit Freitag auf knapp 5700. Auch die Zahl der Infizierten stieg weiter an und lag am Samstagmittag bei rund 72'000, etwa 8000 mehr als am Vortag. Jedoch hält sich damit der prozentuale Anstieg seit Tagen relativ niedrig. Mehr als 12 000 Menschen sind bereits wieder gesund. Die am heftigsten betroffene Region bleibt Madrid, wo fast die Hälfte aller Todesfälle verzeichnet wurde. Nach Italien ist Spanien weiterhin das Land in Europa, das vom neuen Virus Sars-CoV-2 am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wird.

11:30

Italiens Präsident Sergio Mattarella hat sich in einer ungewollt komischen Situation die Sympathie seiner Landsleute zugezogen, als er sich am Freitag für eine Ansprache im Fernsehen vorbereitete. Als sich der in Italien äusserst respektierte Staatschef hüstelte und räusperte, ertönte die Stimme seines Beraters Giovanni Grasso aus dem Off. Grasso forderte Mattarella auf, eine Haarsträhne zu glätten. Der 78-jährige Präsident kam der Aufforderung zunächst ohne grosse Überzeugung nach und erklärte dann: "Eh Giovanni, auch ich gehe nicht mehr zum Friseur." Mattarellas Auftritt wurde in allen Medien übertragen, ohne dass die fragliche Szene, die nicht zur Sendung bestimmt war, herausgeschnitten wurde. Der Präsidentenpalast entschuldigte sich später für den Fehler. In Onlinenetzwerken sorgte die Szene dagegen für Erheiterung: Der Hashtag #ehGiovanni verbreitete sich rasend schnell.

«Eh Giovanni non vado dal barbiere nemmeno io» il fuori onda costerà caro all’ufficio comunicazione ma ci restituisce un Presidente Mattarella umano, simpatico e rispettoso (visto che non va dal barbiere nemmeno lui ). Sdrammatizziamo un po’ #Mattarella #ehgiovanni #iorestoacasa pic.twitter.com/3RkkZnNEfe — Giuseppe Baratta (@giuseppebaratta) March 27, 2020

11:15

Der CVP-Kantonsrat und Präsident des Zürcher Apothekerverbandes, Lorenz Schmid, war mit dem Coronavirus infiziert. Es gehe ihm aber wieder gut, sagte er gegenüber "NZZ" und "Tages-Anzeiger" vom Samstag. Seit Donnerstag steht Schmid wieder in seiner Apotheke am Paradeplatz. "Ich bin jetzt der sicherste Mitarbeiter", schliesslich könne er niemanden mehr anstecken und sei nun auch selbst immun. Schmid wurde mit leichtem Hüsteln und Frösteln bei seinem Hausarzt vorstellig. Als er zwei Tage später das Test-Resultat erhielt, lag er bereits mit Fieber im Bett. Es sei eine eigenartige Zeit in der Isolation gewesen, sagte Schmid weiter. Er habe sich wie ein Aussätziger gefühlt. Die Zeit vertrieb er sich mit einem Netflix-Probeabo, Power-Yoga und Büchern.

11:10

Die internationalen Aktienmärkte haben sich nach dem Crash der Vorwochen in der abgelaufenen Woche stark erholt. Der US-Leitindex Dow Jones legte 13 Prozent zu, der deutsche Dax 8 Prozent und der Swiss Market Index 4 Prozent.

10:45

Lufthansa-Chef Carsten Spohr rechnet damit, "dass die Weltwirtschaft nach dieser Krise nicht nur insgesamt kleiner sein wird, sondern auch die Globalisierung ein Stück zurückgedreht wird." Das sagt Spohr im Interview mit dem "Spiegel". "Die Krise wird so gross, dass alle globalen Airlines ihre Flotten neu planen müssen."

Geht der Spohr darauf ein, dass ⁦@Lufthansa_DE⁩ deshalb supergut aufgestellt ist, weil sie gesetzeswidrig stornierte Tickets nicht erstattet, ⁦@kirchnerchris⁩? https://t.co/3z53qRr3k3 — Ali Masarwah (@alimasarwah) March 28, 2020

10:00

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Samstag ist die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland auf 48'582 gestiegen, das sind 6294 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten beläuft sich inzwischen insgesamt auf 325, ein Plus zum Vortag von 55.

09:00

In Tokio sind an einem Tag 50 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden, wie der Sender NHK berichtet. An keinem anderen Tag seien bisher so viele neue Fälle in der japanischen Hauptstadt gemeldet worden. Die Gouverneurin Yuriko Koike hatte die mehr als zehn Millionen Menschen in Tokio und Umgebung dazu aufgefordert, bis zum 12. April das Haus nicht verlassen, wenn es nicht unbedingt nötig sei.

07:30

Der deutsche Kanzleramtschef Helge Braun sieht bis zum 20. April keine Lockerungen der bisher ergriffenen Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. "Wir reden jetzt bis zum 20. April nicht über irgendwelche Erleichterungen", sagte Braun dem "Tagesspiegel" (Samstag) laut Online-Veröffentlichung. Bis zu diesem Termin gelten demnach die meisten Maßnahmen und diese bleiben auch bestehen. Läden, Restaurants, Schulen und Universitäten seien geschlossen. "Rechtzeitig vor dem 20. stellen wir vor, wie es in der Phase danach weitergeht", erklärt der Kanzleramtschef. "Die Älteren und Kranken werden ihre Kontakte deutlich länger reduzieren müssen. Das ist eine wichtige Grundaussage, und das kann man schon absehen."

07:00

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in den USA ist am Freitag so stark angestiegen wie noch nie zuvor an einem Tag. Die Behörden melden rund 18'000 neue Erkrankungen. Damit wächst die Zahl der bekannten Fälle auf mehr 103'000. Die USA verzeichnen die meisten bestätigten Ansteckungen weltweit. Erst am Donnerstag hatten die USA mit ihren Fallzahlen China und Italien überrundet - die beiden Pandemie-Brennpunkte in Asien und Europa. In den USA stieg am Freitag auch die Zahl der Todesfälle mit 370 so stark wie noch nie zuvor an einem Tag. Insgesamt sind jetzt rund 1630 Todesfälle infolge des Coronavirus gemeldet. Fünf Länder haben mehr Opfer zu beklagen. Weltweit erlagen laut Statistiken der Johns Hopkins Universität inzwischen rund 27'300 Menschen der Seuche. Die Zahl der Fälle näherte sich der Marke von 600.000 an.

In den USA forderte das medizinische Personal mehr Schutzausrüstung. In New York, New Orleans, Detroit und anderen Brennpunkt-Städten warnten Krankenhäuser und Praxen vor einem Mangel an qualifiziertem Personal, Arzneimitteln und medizinischer Ausrüstung. Vor allem würden für die Behandlung der durch das Coronavirus ausgelösten Atemwegserkrankung Covid-19 mehr Beatmungsgeräte benötigt. "Wir werden viele Beatmungsgeräte bauen", sagte Präsident Donald Trump. In den kommenden 100 Tagen würden die USA 100.000 dieser Apparate herstellen. Sollten gar nicht so viele gebraucht werden, könne der Überschuss in andere Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien exportiert werden.

02:00

Südkorea meldet 146 Neu-Infektionen. Die Gesamtzahl der bekannten Erkrankungen liegt damit jetzt bei 9478, wie die Zentren für Seuchenkontrolle mitteilen.

Hier die weltweite Coronavirus Map mit den aktuellen Zahlen:

01:00

In China ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen nach Angaben der Gesundheitsbehörden um 54 auf 81'394 gestiegen. Einen Tag zuvor waren 55 neue Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Todesopfer stieg zuletzt um drei auf 3295.

