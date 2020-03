Coronavirus: Urnengang am 17. Mai in der Schwebe

Der Bundesrat habe das noch nicht entschieden, sagte Bundesratssprecher André Simonazzi am Freitag vor den Bundeshausmedien. Er stehe aber im Kontakt mit den Kantonen und werde zu gegebener einen Entscheid fällen. Am 17. Mai kommen die Begrenzungsinitiative, das Jagdgesetz und der höhere Kinderabzug zur Abstimmung.

Nach Ansicht von Experten drängt sich eine Absage des Urnengangs nicht auf. "Man kann in der Demokratie nicht auf die Pausentaste drücken", sagte der Basler Staatsrechtler Markus Schefer der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Seiner Meinung nach kann auch in dieser besonderen Lage ein ausreichender politischer Prozess stattfinden.

Die Willensbildung müsse sich aber verstärkt auf andere Kanäle verlegen. "Viel wird sich auf Internet und Medien verschieben". Es sei auch Aufgabe der politischen Behörden, ihre Kommunikation über diese Kanäle zu intensivieren. Schefer sieht auch die Zivilgesellschaft in der Pflicht, wenn Versammlungen und Podien nicht möglich sind. "Das ist nicht optimal, verunmöglicht eine adäquate Willensbildung aber nicht von vornherein."

Sicherheit für Stimmberechtigte

Der gleichen Meinung ist der Politologe Georg Lutz, Direktor des Schweizer Kompetenzzentrums für Sozialwissenschaften FORS. Die Meinungsbildung sei eingeschränkt, zum Beispiel, weil an Bahnhöfen kaum noch Flyer oder ähnliches verteilt werden könnten, sagte er. Auch Podien oder Versammlungen könnten nicht mehr stattfinden.

"Der grosse Teil der Meinungsbildung findet aber über die Medien statt - und der Medienkonsum steigt eher." Die Leute hätten nun mehr Zeit zum Lesen und sich zu informieren, ist Lutz überzeugt. "Wenn nicht das ganze Mediensystem lahmgelegt wird, sehe ich keine totale Einschränkung der Meinungsbildung".

Wichtig ist für beide Experten, dass der eigentliche Akt der Wahl oder Abstimmung nicht eingeschränkt ist. Die meisten Stimmen werden heute ohnehin per Brief abgegeben. Jene Stimmberechtigten, die an die Urne gehen, können angemessen geschützt werden. "Die Behörden müssen dafür sorgen, dass die Stimmberechtigten ihre Stimme abgeben könnten, ohne sich einem unzumutbaren Ansteckungsrisiko auszusetzen", sagte Schefer.

mk

(AWP)