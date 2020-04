Coronavirus: Urner Polizei führt mit Tessinreisenden Corona-Aufklärungsgespräch

"Wenn Sie den Kanton Tessin lieben, bleiben Sie jetzt zu Hause", lautet der Appell, den die Tessiner und die Urner Polizeikorps an die Schweizer Bevölkerung richten. Es sei eine Frage der Solidarität, über Ostern nicht in das von der Pandemie besonders stark betroffenen Tessin zu fahren, sagte Gusti Planzer, Mediensprecher der Kantonspolizei Uri, am Dienstag vor dem Nordportal des Gotthardstrassentunnels in Göschenen.

Durch die starken Beschränkungen zur Einschränkung der Coronapandemie, ist der Verkehr auf der Nord-Südachse auf rund 20 Prozent des sonst üblichen Verkehrs eingebrochen. Es gebe praktisch nur noch Waren- und Berufsverkehr, sagte Thorsten Imhof, Chef der Urner Verkehrspolizei.

Ferienhausbesitzer im Visier

Mit einer Blechlawine wie in anderen Jahren rechnet die Polizei dieses Jahr am Gotthard nicht, dies weil die Touristen aus Nordeuropa wegen den Reiseeinschränkungen wegfallen dürften. Sorgen machen den Polizeikorps nördlich und südlich des Gotthards aber die Deutschschweizer, die Ferienwohnungen im Tessin besitzen.

Die Polizeikorps wollen deswegen mit einer Sensibilisierungskampagne Reisende vor dem Gotthard zum Umkehren bewegen. Frei durchfahren dürfen in Göschenen nur der Waren- und Berufsverkehr sowie Personen, die im Tessin oder in Italien wohnen. Alle anderen müssen anhalten und werden von Polizisten ins Gebet genommen.

Kein Zwang

Zum Umkehren zwingen kann die Polizei niemanden. "Wir können nur empfehlen", sagte Marco Guscio, Chef der Tessiner Verkehrspolizei. Imhof sagte, im Gespräch würden die Reisenden auf die spezielle Situation im Tessin hingewiesen. Man könne ihnen sagen, dass sich die Reise nicht lohne, weil alle Restaurants und Freizeiteinrichtungen geschlossen hätten.

Die Kontrollen werden während rund acht Stunden am Tag durchgeführt. Der Kontrollpunkt war am Dienstag bereits in Betrieb und auf vier Autos ausgerichtet, die gleichzeitig abgefertigt werden können. Bei Bedarf könnten die Kapazitäten aber erhöht werden.

Keine Probleme bereitet nach Angaben der beiden Polizeikorps der Verkehr vom Süden Richtung Norden. Dass Tessiner vermehrt im Kanton Uri einkaufen würden, wurde zwar auch von der Kantonspolizei Uri bemerkt. Dieses Phänomen sei aber überschaubar, sagte Mediensprecher Planzer.

(AWP)