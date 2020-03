Coronavirus: US-Präsident Trump verbreitet trotz Epidemie Optimismus

Trotz eines rapiden Anstiegs von Covid-19-Erkrankungen in den USA ist Präsident Donald Trump zuversichtlich, dass die Vereinigten Staaten gestärkt aus der Krise hervorgehen werden. "Wir werden stärker, besser und grösser daraus hervorgehen - in jeder Hinsicht", sagte Trump am Freitag im Weissen Haus. Zudem gebe es infolge von Erkrankungen weniger Tote als befürchtet, sagte Trump.