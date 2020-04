Coronavirus: Weniger Neuinfektionen in der Schweiz als vergangene Woche

Die Situation scheine sich nicht nur zu stabilisieren, sondern eher zu verbessern, sagte Daniel Koch, BAG-Delegierter für Covid-19, vor den Bundeshausmedien. Doch es gebe bereits eine beträchtliche Anzahl von Todesfällen. Gemäss einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gestützt auf die offiziellen Zahlen der einzelnen Kantone waren bis am Dienstagabend 819 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Das sind 73 Todesopfer mehr als noch 24 Stunden zuvor. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab in seinem Situationsbericht die Zahl der Todesfälle für Dienstagmorgen mit 641 an. Ausserdem müssten 412 Personen immer noch auf den Intensivstationen beatmet werden, sagte Koch. "Das Problem ist bei weitem nicht gelöst", sagte der BAG-Verantwortliche. Es gelte deshalb, sich weiter an die Empfehlungen und Vorschriften zu halten.

Nagelprobe bestanden

Die Nagelprobe für Ostern habe die Schweizer Bevölkerung am Wochenende als Gesellschaft schon einmal bestanden, sagte Stefan Blättler, Präsident der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten. Der überaus grösste Teil der Menschen habe die Massnahmen verstanden.

Es werde deshalb keine Empfehlungen an die Kantonspolizeien geben, vermehrt Strassen und Zugänge zu schliessen, erklärte Blättler. Das müssten und könnten die örtlichen Behörden in Zusammenarbeit mit den zuständigen Polizeikräften selber entscheiden.

Von seiner Seite bleibe die erneute Aufforderung, auch an Ostern zuhause zu bleiben, um bisher Erreichtes nicht aufs Spiel zu setzen. Man solle für einen kurzen Moment auf Reisen in die Berge und an Touristenorte verzichten, sowohl auf der Strasse als auch auf der Schiene, sei es mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem Auto oder Motorrad, sagte Blättler.

Wer über das Wochenende trotzdem mit dem Auto ins Tessin fahren will, muss zwar nicht mit einem stundenlangen Stau rechnen, aber mit einem Gespräch mit der Polizei. Diese hat vor dem Gotthardtunnel in Göschenen einen Kontrollplatz eingerichtet, um dort Reisende über die Corona-Situation im Südkanton aufzuklären und sie zu einer Umkehr zu bewegen.

Mehr Arbeitslose im März

Neben der Geduld der Schweizerinnen und Schweizer, steht in den nächsten Wochen und Monaten auch der Arbeitsmarkt vor einer harten Belastungsprobe. Schon im März hinterliess die Coronakrise erste Spuren: So stieg die Arbeitslosenquote auf 2,9 Prozent, nachdem sie im Februar bei 2,5 Prozent gelegen hatte.

"Vor allem ab Mitte März, mit dem Ausruf der ausserordentlichen Lage, haben wir einen sprunghaften Anstieg der Arbeitslosenzahlen verzeichnet", sagte Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit im Seco. Insgesamt waren Ende März 135'624 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) arbeitslos gemeldet, 17'802 mehr als noch im Vormonat.

Möglicher Milliardenverlust

Gemäss Berechnungen der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) dürfte die Covid-19-Pandemie für die gesamte Volkswirtschaft zu enormen Kosten führen. Im "schärfsten" Szenario könnte sich demnach die Schweizer Wertschöpfung gegenüber einer normalen Entwicklung von März bis Juni um knapp 15 Prozent verringern, was einem Verlust von 35 Milliarden Franken entspräche.

Im günstigsten der vier zugrunde gelegten Szenarien ergibt sich nach der KOF-Berechnung immer noch ein Verlust von rund 22 Milliarden, wie es in einer Studie hiess. Dabei würden die Massnahmen des Bundesrats zur Bekämpfung der Pandemie nur einen Teil des Rückgangs ausmachen.

Ein beträchtlicher Rückgang des Wertschöpfungsniveaus sei auf die krankheitsbedingten Arbeitsausfälle wegen Covid-19 und die Abkühlung der internationalen Konjunktur zurückzuführen. Weitaus mehr als die Hälfte aller kurzfristigen Einbussen machen in den meisten Szenarien internationale Nachfragerückgänge und Lieferengpässe aus.

Forderungen der Wirtschaftskommission

Um die Auswirkungen der Coronakrise abzufedern, hatte der Bundesrat am vergangenen Freitag den Verpflichtungskredit von 20 auf 40 Milliarden Franken verdoppelt. Die Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK) unterstützt diese und andere Massnahmen des Bundesrats, wie sie am Dienstag bekannt gab. In einigen Punkten verlangt sie aber Nachbesserungen.

Handlungsbedarf sieht sie unter anderem beim Missbrauchsrisiko bei den vom Bund abgesicherten Überbrückungskrediten. Ein weiteres Thema ist die Situation der rund 270'000 Selbstständigerwerbenden. Ein Grossteil von ihnen wird vom Bund bisher nicht unterstützt. Ein Entscheid des Bundesrat hierzu wird für morgen Mittwoch erwartet.

Für die Tourismusbranche fordert die WAK ein Impulsprogramm und auch Kinderkrippen müssten vom Bund unterstützt werden. Schliesslich erwartet auch die WAK Szenarien für den Ausstieg aus der Krise. Es brauche über die Bewältigung der gegenwärtigen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Notsituation hinaus rasch eine Ausstiegsstrategie und Szenarien für eine Wiederaufnahme der Wirtschaftsaktivität vorlegen, schreibt sie.

(AWP)